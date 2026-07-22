Por dónde pasan Lanús vs. Cienciano, por la Copa Sudamericana 2026

Los partidos de ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026 continúan este miércoles con tres propuestas y una de ellas es Lanús vs. Cienciano de Perú, programado a las 21.30 (horario argentino) en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez con arbitraje del venezolano Alexis Herrera.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

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La previa de Lanús vs. Cienciano

El Granate es el último campeón de la Sudamericana porque se llevó el título en 2025. A raíz de ello, ingresó a la Copa Libertadores 2026 y compitió en la primera etapa en el Grupo G, en el que terminó tercero con nueve puntos producto de tres triunfos y la misma cantidad de derrotas. Así, decantó otra vez en el segundo campeonato en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) e intentará entonces defender la corona.

Los peruanos, en tanto, conformaron la zona B de la Sudamericana y terminaron como escoltas de Atlético Mineiro con ocho unidades gracias a dos victorias, dos igualdades y dos derrotas. El equipo es dirigido por el argentino Horacio Melgarejo y cuenta con sus compatriotas Marcos Martinich, Juan Romagnoli y Neri Bandiera.

Posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino. Cienciano: Italo Espinoza; Claudio Núñez, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain; Cristian Souza, Gerson Barreto, Santiago Arias, Marcos Martinich; Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.34 contra 9.80 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 5.25.

La revancha de la serie se jugará el miércoles 29 de julio en Cusco, Perú. El ganador de la serie avanzará a octavos de final y se cruzará con Botafogo de Brasil.