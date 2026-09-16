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LA NACION

Por dónde pasan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El evento deportivo multidisciplinario que otorga varias plazas a los Juegos Panamericanos Lima 2027 se desarrolla en la Argentina hasta el 26 de septiembre

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El patín artístico es uno de los deportes que forman parte de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
El patín artístico es uno de los deportes que forman parte de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026Francisco Daveiga

Los Juegos Suramericanos 2026, el evento deportivo multidisciplinario que se realiza de manera ininterrumpida, cada cuatro años, desde 1978, se desarrollan hasta el sábado 26 de septiembre en Santa Fe. Para esta edición en la que hace de local, la Argentina tiene una delegación de 658 deportistas, de los cuales 346 son varones y 312 son mujeres.

Hay 43 deportes y 60 disciplinas, de las cuales 34 otorgan plazas directas a los Juegos Panamericanos Lima 2027: las cinco especialidades acuáticas, atletismo, balonmano, bowling, las cinco pruebas del ciclismo, canotaje velocidad, las tres disciplinas de la equitación, escalada, esquí náutico, hockey, karate, patinaje velocidad, pelota vasca, pentatlón, racquetbol, remo, rugby 7, sóftbol, squash, surf, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro, triatlón y vela.

El bowling se desarrolla en el shopping Norcenter de la zona norte de la Provincia de Buenos Aires
El bowling se desarrolla en el shopping Norcenter de la zona norte de la Provincia de Buenos Aires
  • Las actividades se concentran en su mayoría en Rosario, aunque también hay en Santa Fe capital y en Rafaela. En Mar del Plata se desarrolla el surf y en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, el bowling.

Cómo ver online los Juegos Suramericanos 2026

Toda la participación de los deportistas argentinos se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports (al igual que la gran mayoría de los eventos, incluyendo los que tengan medallas en juego), como así también por streaming en el canal de Youtube de TyC Sports. Además, el sitio web de Panam Sports transmite todos los juegos en vivo de manera gratuita.

  • TyC Sports.
  • Canal de Youtube de TyC Sports.
  • Panam Sports.

Deportes y disciplinas de los Juegos Suramericanos 2026

  • Aguas abiertas
  • Atletismo
  • Bádminton
  • Balonmano
  • Bochas
  • Bowling
  • Boxeo
  • Canotaje (velocidad y slalom)
  • Ciclismo (pista, BMX, etc.)
  • Clavados
  • Deportes ecuestres
  • Escalada
  • Esgrima
  • Esports (VALORANT, EA Sports FC y Assetto Corsa)
  • Esqui náutico
  • Wakeboard
  • Fútbol
  • Gimnasia (artística, rítmica, trampolín)
  • Golf
  • Hockey sobre césped
Sofía Cairó, campeona del mundo con las Leonas, fue una de las abanderadas de la Argentina en la Ceremonia de Apertura
Sofía Cairó, campeona del mundo con las Leonas, fue una de las abanderadas de la Argentina en la Ceremonia de Apertura
  • Judo
  • Karate
  • Levantamiento de pesas
  • Lucha
  • Natación
  • Natación artística
  • Pádel
  • Patinaje
  • Pelota vasca
  • Pentatlón moderno
  • Polo acuático
  • Raquetbol
  • Remo
  • Rugby 7
  • Skateboarding
  • Sóftbol
  • Squash
  • Surf
  • Stand Up Paddle
  • Taekwondo
  • Tenis
  • Tenis de mesa
  • Tiro con arco
  • Tiro deportivo
  • Triatlón
  • Vela
  • Vóleibol
  • Vóleibol de playa

Ganadores del medallero de los Juegos Suramericanos

  • La Paz, Bolivia, 1978: Argentina.
  • Rosario, Argentina, 1982: Argentina.
  • Santiago, Chile, 1986: Argentina.
  • Lima, Perú, 1990: Argentina.
  • Valencia, Venezuela, 1994: Argentina.
  • Cuenca, Ecuador, 1998: Argentina.
  • Brasilia, Brasil, 2002: Brasil.
  • Buenos Aires, Argentina, 2006: Argentina.
  • Medellín, Colombia, 2010: Colombia.
  • Santiago, Chile, 2014: Brasil.
  • Cochabamba, Bolivia, 2018: Colombia.
  • Asunción, Paraguay, 2022: Brasil.

En la última edición de los Juegos Suramericanos, en Asunción 2022, Brasil lideró el medallero con 319 medallas, 64 más que Colombia, que finalizó en el segundo puesto. La Argentina, por su parte, quedó en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 197 (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce).

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