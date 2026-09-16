Por dónde pasan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los Juegos Suramericanos 2026, el evento deportivo multidisciplinario que se realiza de manera ininterrumpida, cada cuatro años, desde 1978, se desarrollan hasta el sábado 26 de septiembre en Santa Fe. Para esta edición en la que hace de local, la Argentina tiene una delegación de 658 deportistas, de los cuales 346 son varones y 312 son mujeres.

Hay 43 deportes y 60 disciplinas, de las cuales 34 otorgan plazas directas a los Juegos Panamericanos Lima 2027: las cinco especialidades acuáticas, atletismo, balonmano, bowling, las cinco pruebas del ciclismo, canotaje velocidad, las tres disciplinas de la equitación, escalada, esquí náutico, hockey, karate, patinaje velocidad, pelota vasca, pentatlón, racquetbol, remo, rugby 7, sóftbol, squash, surf, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro, triatlón y vela.

El bowling se desarrolla en el shopping Norcenter de la zona norte de la Provincia de Buenos Aires

Las actividades se concentran en su mayoría en Rosario, aunque también hay en Santa Fe capital y en Rafaela. En Mar del Plata se desarrolla el surf y en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, el bowling.

Cómo ver online los Juegos Suramericanos 2026

Toda la participación de los deportistas argentinos se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports (al igual que la gran mayoría de los eventos, incluyendo los que tengan medallas en juego), como así también por streaming en el canal de Youtube de TyC Sports. Además, el sitio web de Panam Sports transmite todos los juegos en vivo de manera gratuita.

TyC Sports.

Canal de Youtube de TyC Sports.

Panam Sports.

Deportes y disciplinas de los Juegos Suramericanos 2026

Aguas abiertas

Atletismo

Bádminton

Balonmano

Bochas

Bowling

Boxeo

Canotaje (velocidad y slalom)

Ciclismo (pista, BMX, etc.)

Clavados

Deportes ecuestres

Escalada

Esgrima

Esports (VALORANT, EA Sports FC y Assetto Corsa)

Esqui náutico

Wakeboard

Fútbol

Gimnasia (artística, rítmica, trampolín)

Golf

Hockey sobre césped

Sofía Cairó, campeona del mundo con las Leonas, fue una de las abanderadas de la Argentina en la Ceremonia de Apertura

Judo

Karate

Levantamiento de pesas

Lucha

Natación

Natación artística

Pádel

Patinaje

Pelota vasca

Pentatlón moderno

Polo acuático

Raquetbol

Remo

Rugby 7

Skateboarding

Sóftbol

Squash

Surf

Stand Up Paddle

Taekwondo

Tenis

Tenis de mesa

Tiro con arco

Tiro deportivo

Triatlón

Vela

Vóleibol

Vóleibol de playa

Ganadores del medallero de los Juegos Suramericanos

La Paz, Bolivia, 1978: Argentina.

Rosario, Argentina, 1982: Argentina.

Santiago, Chile, 1986: Argentina.

Lima, Perú, 1990: Argentina.

Valencia, Venezuela, 1994: Argentina.

Cuenca, Ecuador, 1998: Argentina.

Brasilia, Brasil, 2002: Brasil.

Buenos Aires, Argentina, 2006: Argentina.

Medellín, Colombia, 2010: Colombia.

Santiago, Chile, 2014: Brasil.

Cochabamba, Bolivia, 2018: Colombia.

Asunción, Paraguay, 2022: Brasil.

En la última edición de los Juegos Suramericanos, en Asunción 2022, Brasil lideró el medallero con 319 medallas, 64 más que Colombia, que finalizó en el segundo puesto. La Argentina, por su parte, quedó en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 197 (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce).