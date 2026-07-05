Por dónde pasan México vs. Inglaterra y qué canal lo transmite en vivo

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El encuentro se disputa este domingo a las 21 (horario argentino) en el estadio Azteca de la Ciudad de México, con arbitraje del iraní nacionalizado australiano Alireza Faghani
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Este domingo se enfrentan México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026. El seleccionado europeo parte como favorito en los pronósticos, pero tendrá enfrente a un rival complejo que, hasta el momento, no recibió goles. Juegan en el estadio Azteca de la Ciudad de México, a partir de las 21 (horario argentino), con arbitraje del iraní nacionalizado australiano Alireza Faghani, televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.
El Tri derrotó a Ecuador por 2 a 0 en los 16vos de final del Mundial 2026 y, de esta manera, superó la primera instancia de eliminación directa, se metió en octavos, y rompió una racha negativa que existía desde México 1986, la última vez que había llegado al quinto partido de una Copa del Mundo. Los goles de la victoria fueron convertidos por Julián Quiñones y Raúl Jiménez, ambos en el primer tiempo. Los Tres Leones, por su parte, sufrieron para vencer a la República Democrática del Congo por 2 a 1. Los dos tantos ingleses los hizo Harry Kane; mientras que Brian Cipenga puso en ventaja parcial a los africanos.
México vs. Inglaterra: cómo ver online
El partido está programado para este domingo a las 21 (horario argentino) en Ciudad de México y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- Canal 109 de Flow.
- Paramount+.
Posibles formaciones
- México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez o Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Érik Lira, Gilberto Mora o Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.
- Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence o Reece James, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka o Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; y Harry Kane.
Resultados de México en lo que va del Mundial 2026
- Fecha 1 del Grupo A: Victoria 2 a 0 vs. Sudáfrica - Goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.
- Fecha 2 del Grupo A: Victoria 1 a 0 vs. Corea del Sur - Gol de Luis Romo.
- Fecha 3 del Grupo A: Victoria 3 a 0 vs. República Checa - Goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.
- 16vos de final: Victoria 2 a 0 vs. Ecuador - Goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.
Resultados de Inglaterra en lo que va del Mundial 2026
- Fecha 1 del Grupo L: Triunfo 4 a 2 vs. Croacia - Dos goles de Harry Kane y uno de Jude Bellingham y Marcus Rashford (Martin Baturina y Petar Musa anotaron los tantos croatas).
- Fecha 2 del Grupo L: Empate 0 a 0 vs. Ghana.
- Fecha 3 del Grupo L: Triunfo 2 a 0 vs. Panamá - Goles de Jude Bellingham y Harry Kane.
- 16vos de final: Triunfo 2 a 1 vs. República Democrática del Congo - Dos goles de Harry Kane (Brian Cipenga puso en ventaja parcial a los africanos).
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