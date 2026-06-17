Por dónde pasan Portugal vs. Congo y qué canal lo transmite en vivo

Este miércoles se enfrentan Portugal y República Democrática del Congo por la fecha 1 del Grupo K del Mundial 2026. El seleccionado europeo parte como claro favorito ante un rival que se clasificó a través de los repechajes. Juegan en el estadio NRG de Houston, Estados Unidos, a partir de las 14 (horario argentino), con televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

Los lusos, con Cristiano Ronaldo como figura, integran el lote de los principales favoritos al título, algo que anhelan porque nunca lo consiguieron. Su mejor resultado hasta el momento fue el tercer puesto alcanzado en Inglaterra 1966, con Eusébio como gran figura. Los Leopardos, por su parte, nunca disputaron una Copa del Mundo desde que recuperaron el nombre histórico de R.D. Congo en 1997, por lo que aspiran a tener una buena primera actuación. Antes, lo hicieron en 1974, pero como Zaire.

Portugal quiere comenzar la Copa del Mundo con el pie derecho ante un rival, a priori, accesible FILIPE AMORIM - AFP

Portugal vs. R.D. Congo: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 14 (horario argentino) en Houston, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

Posibles formaciones

Portugal : Diogo Costa; João Cancelo o Nélson Semedo; Rúben Dias, Gonçalo Inácio o Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves; Bernardo Silva, Pedro Neto o Rafael Leão y Cristiano Ronaldo.

: Diogo Costa; João Cancelo o Nélson Semedo; Rúben Dias, Gonçalo Inácio o Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves; Bernardo Silva, Pedro Neto o Rafael Leão y Cristiano Ronaldo. R.D. Congo: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi o Meschack Elia, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau o Nathanael Mbuku; Yoane Wissa y Cédric Bakambu.

Fixture del Grupo K del Mundial 2026

Fecha 1

Portugal vs. República Democrática del Congo – Miércoles 17 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

Uzbekistán vs. Colombia – Miércoles 17 de junio a las 23 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

El estadio NRG será la sede del debut de Portugal en el Mundial 2026 frente a R.D. Congo Jon Shapley - FR172270 AP

Fecha 2

Portugal vs. Uzbekistán – Martes 23 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

República Democrática del Congo vs. Colombia – Martes 23 de junio a las 23 en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 3

Colombia vs. Portugal – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Hard Rock Stadium de Miami.

República Democrática del Congo vs. Uzbekistán – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina