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Por dónde pasan RD Congo vs. Uzbekistán y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro se disputa este sábado a las 20.30 (horario argentino) en el estadio Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, con arbitraje del alemán Felix Zwayer

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Cédric Bakambu es uno de los principales referentes de RD Congo, por lo que sería titular ante Uzbekistán
Cédric Bakambu es uno de los principales referentes de RD Congo, por lo que sería titular ante UzbekistánNICOLAS TUCAT - AFP

Este sábado se enfrentan la República Democrática del Congo y Uzbekistán por la fecha 3 del Grupo K del Mundial 2026. El seleccionado africano parte como favorito ante un rival que también sueña con avanzar de ronda, algo que parece casi una utopía porque debería ganarle por goleada. Juegan en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, a partir de las 20.30 (horario argentino), con arbitraje del alemán Felix Zwayer, televisación de TyC Sports y DSports+, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Los Leopardos tienen grandes de meterse en 16vos de final como uno de los ocho mejores terceros. Si ganan, quedarán con cuatro puntos, lo que les permitiría superar a, al menos, cinco selecciones (Senegal, Irán, Corea del Sur, Escocia y Uruguay) y, en consecuencia, meterse entre los 32 mejores. Los Lobos Blancos, por su parte, están prácticamente eliminados de la Copa del Mundo debido a que aún no sumaron unidades y tienen una diferencia de gol de -7, por lo que solo tendrían chances de clasificarse si ganan por siete goles, algo que nadie consiguió en lo que va de esta edición.

La República Democrática del Congo tiene chances concretas de pasar de ronda, pero debe ganarle a Uzbekistán
La República Democrática del Congo tiene chances concretas de pasar de ronda, pero debe ganarle a UzbekistánULISES RUIZ - AFP
  • En simultáneo, Colombia y Portugal se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos.
  • El ganador de esta zona se cruzará con el segundo del Grupo L, que puede ser Inglaterra, Ghana y Croacia, debido a que Panamá ya quedó eliminado. El escolta, en tanto, se cruzará con el líder de dicha zona.
  • Si RD Congo o Uzbekistán avanzan como mejores terceros, deberán esperar para saber contra qué rival se verán las caras en 16vos.

República Democrática del Congo vs. Uzbekistán: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 20.30 (horario argentino) en Atlanta, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports+, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

  • TyC Sports.
  • DSports+.
  • Paramount+.

Fixture, resultados y posiciones del Grupo K del Mundial 2026

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

  • Colombia vs. Portugal – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Hard Rock Stadium de Miami.
  • República Democrática del Congo vs. Uzbekistán – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
El Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, será la sede del partido entre RD Congo y Uzbekistán
El Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, será la sede del partido entre RD Congo y UzbekistánMike Stewart - AP
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