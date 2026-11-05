Por donde pasan River vs. Aldosivi y qué canal lo transmite en vivo

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El encuentro correspondiente a la fecha 16 del Grupo B se disputa este jueves a las 15 en el estadio José María Minella, con arbitraje de Bryan Ferreyra
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Este jueves se enfrentan Aldosivi y River en un partido correspondiente a la fecha 16 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Juegan en el estadio José María Minella, a partir de las 15 (horario argentino), con arbitraje de Bryan Ferreyra y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El Tiburón sabe que jugará la próxima temporada en la Primera Nacional, la Segunda División del fútbol argentino. Está penúltimo en su zona y en la última jornada perdió 2 a 1 con Racing. El Millonario, por su parte, viene de perder el Superclásico ante Boca por 1 a 0 en la Bombonera y se mantiene en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Grupo B con 23 unidades al igual que Belgrano y Barracas Central, a los que supera por diferencia de gol (+5 contra +3 del Pirata y +2 del Guapo).
Aldosivi vs. River: cómo ver online
El encuentro está programado para este jueves a las 15 (horario argentino) en Mar del Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.
- ESPN Premium.
- TNT Sports.
- Flow - ESPN Premium y TNT Sports.
- Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.
- DGO - ESPN Premium y TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Nestor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitán, Lucas Castro; Juan Bautista Dadín y Andrés Vombergar.
- River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.
Así se juega la última fecha del Torneo Clausura 2026
Jueves 5 de noviembre
- 15: Aldosivi vs. River - Zona B
- 19.15: Gimnasia La Plata vs. Belgrano - Zona B
Viernes 6 de noviembre
- 15: Barracas Central vs. Racing - Zona B
- 19: San Lorenzo vs. Platense - Zona A
- 19: Independiente vs. Deportivo Riestra - Zona A
- 19: Unión vs. Vélez - Zona A
- 22: Tigre vs. Sarmiento - Zona B
- 22: Banfield vs. Atlético Tucumán - Zona B
Sábado 7 de noviembre
- 15: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - Interzonal
- 15: Talleres vs. Estudiantes de La Plata - Zona B
- 17.30: Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B
- 17.30: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B
- 17.30: Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A
- 22: Instituto vs. Newell’s - Zona A
Domingo 8 de noviembre
- 19.30: Central Córdoba vs. Lanús - Zona A
*En negrita los cruces que definen clasificados a los octavos de final del Torneo Clausura 2026
*En cursiva los partidos que involucran a los equipos con chances de ser Campeón de Liga (Tabla Anual)
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