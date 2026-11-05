Por donde pasan River vs. Aldosivi y qué canal lo transmite en vivo

Este jueves se enfrentan Aldosivi y River en un partido correspondiente a la fecha 16 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Juegan en el estadio José María Minella, a partir de las 15 (horario argentino), con arbitraje de Bryan Ferreyra y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Tiburón sabe que jugará la próxima temporada en la Primera Nacional, la Segunda División del fútbol argentino. Está penúltimo en su zona y en la última jornada perdió 2 a 1 con Racing. El Millonario, por su parte, viene de perder el Superclásico ante Boca por 1 a 0 en la Bombonera y se mantiene en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Grupo B con 23 unidades al igual que Belgrano y Barracas Central, a los que supera por diferencia de gol (+5 contra +3 del Pirata y +2 del Guapo).

River necesita recuperarse de la derrota por 1 a 0 en el Superclásico lo antes posible Manuel Cortina

Aldosivi vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 15 (horario argentino) en Mar del Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

TNT Sports.

Flow - ESPN Premium y TNT Sports.

Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.

DGO - ESPN Premium y TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Aldosivi : Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Nestor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitán, Lucas Castro; Juan Bautista Dadín y Andrés Vombergar.

: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Nestor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitán, Lucas Castro; Juan Bautista Dadín y Andrés Vombergar. River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Así se juega la última fecha del Torneo Clausura 2026

Jueves 5 de noviembre

15: Aldosivi vs. River - Zona B

19.15: Gimnasia La Plata vs. Belgrano - Zona B

El estadio José María Minella será la sede del partido de este jueves entre Aldosivi y River

Viernes 6 de noviembre

15 : Barracas Central vs. Racing - Zona B

: Barracas Central vs. Racing - Zona B 19: San Lorenzo vs. Platense - Zona A

- Zona A 19: Independiente vs. Deportivo Riestra - Zona A

- Zona A 19: Unión vs. Vélez - Zona A

- Zona A 22 : Tigre vs. Sarmiento - Zona B

: Tigre vs. Sarmiento - Zona B 22: Banfield vs. Atlético Tucumán - Zona B

Sábado 7 de noviembre

15 : Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - Interzonal

: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - Interzonal 15 : Talleres vs. Estudiantes de La Plata - Zona B

: Talleres vs. Estudiantes de La Plata - Zona B 17.30 : Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B

: Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B 17.30 : Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B

: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B 17.30 : Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A

: Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A 22: Instituto vs. Newell’s - Zona A

Domingo 8 de noviembre

19.30: Central Córdoba vs. Lanús - Zona A

*En negrita los cruces que definen clasificados a los octavos de final del Torneo Clausura 2026

*En cursiva los partidos que involucran a los equipos con chances de ser Campeón de Liga (Tabla Anual)