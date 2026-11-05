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LA NACION

Por donde pasan River vs. Aldosivi y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro correspondiente a la fecha 16 del Grupo B se disputa este jueves a las 15 en el estadio José María Minella, con arbitraje de Bryan Ferreyra

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Ángel Correa, el mejor jugador de River en los últimos meses, sería titular en el encuentro de este jueves ante Aldosivi
Ángel Correa, el mejor jugador de River en los últimos meses, sería titular en el encuentro de este jueves ante AldosiviRiver Plate

Este jueves se enfrentan Aldosivi y River en un partido correspondiente a la fecha 16 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Juegan en el estadio José María Minella, a partir de las 15 (horario argentino), con arbitraje de Bryan Ferreyra y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Tiburón sabe que jugará la próxima temporada en la Primera Nacional, la Segunda División del fútbol argentino. Está penúltimo en su zona y en la última jornada perdió 2 a 1 con Racing. El Millonario, por su parte, viene de perder el Superclásico ante Boca por 1 a 0 en la Bombonera y se mantiene en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Grupo B con 23 unidades al igual que Belgrano y Barracas Central, a los que supera por diferencia de gol (+5 contra +3 del Pirata y +2 del Guapo).

River necesita recuperarse de la derrota por 1 a 0 en el Superclásico lo antes posible
River necesita recuperarse de la derrota por 1 a 0 en el Superclásico lo antes posibleManuel Cortina

Aldosivi vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 15 (horario argentino) en Mar del Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.

  • ESPN Premium.
  • TNT Sports.
  • Flow - ESPN Premium y TNT Sports.
  • Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.
  • DGO - ESPN Premium y TNT Sports.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Nestor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitán, Lucas Castro; Juan Bautista Dadín y Andrés Vombergar.
  • River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Así se juega la última fecha del Torneo Clausura 2026

Jueves 5 de noviembre

El estadio José María Minella será la sede del partido de este jueves entre Aldosivi y River
El estadio José María Minella será la sede del partido de este jueves entre Aldosivi y River

Viernes 6 de noviembre

  • 15: Barracas Central vs. Racing - Zona B
  • 19: San Lorenzo vs. Platense - Zona A
  • 19: Independiente vs. Deportivo Riestra - Zona A
  • 19: Unión vs. Vélez - Zona A
  • 22: Tigre vs. Sarmiento - Zona B
  • 22: Banfield vs. Atlético Tucumán - Zona B

Sábado 7 de noviembre

  • 15: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - Interzonal
  • 15: Talleres vs. Estudiantes de La Plata - Zona B
  • 17.30: Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B
  • 17.30: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B
  • 17.30: Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A
  • 22: Instituto vs. Newell’s - Zona A

Domingo 8 de noviembre

  • 19.30: Central Córdoba vs. Lanús - Zona A

*En negrita los cruces que definen clasificados a los octavos de final del Torneo Clausura 2026

*En cursiva los partidos que involucran a los equipos con chances de ser Campeón de Liga (Tabla Anual)

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