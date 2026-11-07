Por dónde pasan Rosario Central vs. Estudiantes (RC) y qué canal lo transmite en vivo

Con la mira puesta en otras dos canchas, además de en la propia, Rosario Central se presenta este sábado en el Gigante de Arroyito ante el ya descendido Estudiantes de Río Cuarto, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Para hacer su parte. Es que, el Canalla es puntero en el Grupo B y está clasificado a los playoffs, pero también pelea por el primer lugar en la Tabla Anual, el escalafón que suma las unidades obtenidas en el Apertura y Clausura 2026 y que vale un título oficial, el de Campeón de Liga. Justamente, este galardón se estableció el año pasado en medio de una catarata de polémicas. Y lo ganó el conjunto rosarino.

La Academia del barrio de Arroyito, que no concentró a Angel Di María para darle descanso, juega en simultáneo con Boca y Argentinos Juniors, los dos que lo aventajan en una unidad, por lo que no depende de sí mismo para celebrar. El xeneize se mide con Defensa y Justicia y el Bicho con Huracán, respectivamente. Todos los encuentros inician a las 17.30 (horario argentino) y el de Central, con arbitraje de Hernán Mastrángelo, se puede seguir en vivo por televisación de ESPN 2. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Rosario Central hace pesar su localía; este sábado no será la excepción ante el ya descendido Estudiantes (RC) Juan José García - FOTOBAIRES

El Canalla, que viene de ganarle a Sarmiento por 2 a 1 como visitante, se mantiene en el primer lugar de su zona con 31 puntos al igual que el Bicho, al que supera por diferencia de gol (+12 contra +8), y tiene que ganar y esperar a que el xeneize y el club de La Paternal no sumen de a tres para culminar el año como líder de la Tabla Anual. El León del Imperio, por su parte, ya descendió a la Primera Nacional y disputará este sábado su último compromiso en la máxima categoría del fútbol argentino.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 24 de abril de este año en el marco de la última jornada del Torneo Clausura. Entonces, Rosario Central ganó 2 a 1 en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini gracias a las anotaciones de Enzo Copetti y Julián Fernández (Mauro Valiente descontó para Estudiantes de Río Cuarto, que terminó con dos menos por las expulsiones de Juan Antonini y Gonzalo Maffini).

Rosario Central vs. Estudiantes (RC): todo lo que hay que saber

Fecha 16 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 7 de noviembre.

: Sábado 7 de noviembre. Hora : 17.30 (horario argentino).

: 17.30 (horario argentino). Estadio : Gigante de Arroyito.

: Gigante de Arroyito. Árbitro: Hernán Mastrángelo

Rosario Central vs. Estudiantes (RC): cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 17.30 (horario argentino) en Rosario, Santa Fe, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.

ESPN 2.

Flow - ESPN 2.

Telecentro Play - ESPN 2.

DGO - ESPN 2.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Rosario Central corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.21 contra los 15.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes de Río Cuarto. El empate, por su parte, cotiza cerca de 6.34.