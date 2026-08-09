Por dónde pasan San Lorenzo vs. Huracán y qué canal lo transmite en vivo

La cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 continúa este domingo con cuantro encuentros y se abre con el clásico interzonal entre San Lorenzo y Huracán, programado a las 15 en el estadio Nuevo Gasómetro con arbitraje de Darío Herrera.

El encuentro se transmite en vivo por TV a través de ESPN Premium y TNT Sports, los canales que tienen los derechos sobre el certamen de la Liga Profesional y que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Darío Herrera imparte justicia este domingo en el clásico entre San Lorenzo y Huracán RICHARD HEATHCOTE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La previa del clásico

Ambos clubes quedaron eliminados de la Copa Argentina y tuvieron un arranque de certamen doméstico muy irregular, por lo que ‘el clásico de barrio más grande del mundo’ es una gran ocasión para ambos para conseguir una alegría y modificar el rumbo.

El Ciclón, dirigido por Néstor Gorosito, marcha 13° en la tabla de posiciones del Grupo A con apenas tres puntos producto de una victoria sobre Gimnasia de Mendoza 1 a 0. Antes, perdió con Lanús y en su último encuentro, frente a Central Córdoba en Santiago del Estero.

El Globo, por su parte, se ubica décimo en la zona B con cuatro unidades: le ganó a Banfield 1 a 0 y, luego, perdió con Independiente Rivadavia de Mendoza 2 a 1 y empardó con Atlético Tucumán 0 a 0.

Sus respectivas temporadas está muy por debajo de las expectativas y ejemplo de ello es que en la Tabla Anual están afuera de los puestos de clasificación a las copas Libertadores y Sudamericana. Es así que el clásico será algo más que un clásico, donde los tres puntos lo necesitan imperiosamente ambos clubes.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Nicolás Blanco, Emiliano Amor, Danilo Arboleda, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Martín Río, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Orlando Gill; Nicolás Blanco, Emiliano Amor, Danilo Arboleda, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Martín Río, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito. Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Martín Nervo, Lucas Carrizo, Máximo Palazzo; Facundo Kalinger, Rodrigo Fernández Cedrés, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Jordy Caicedo y Óscar Cortés. DT: Diego Martínez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.82 contra 2.98 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.76.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 8 de febrero de este año por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 con victoria de Huracán 1 a 0 en el estadio Tomás Adolfo Ducó por un gol del ecuatoriano Jordy Caicedo. El antecedente más reciente en el Bajo Flores es del 30 de agosto de 2025, por el Clausura de ese año, y fue empate 0 a 0.