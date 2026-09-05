Por dónde pasan San Lorenzo vs. Talleres y qué canal lo transmite en vivo

Se trata de dos equipos necesitados. Por eso el encuentro entre San Lorenzo y Talleres de Córdoba de este sábado a las 19 (horario argentino) en el Nuevo Gasómetro no es uno más. Ambos conjuntos requieren puntos para salir del fondo de la zona. Se miden por la fecha 8 del Grupo A del Torneo Clausura 2026 que ya transita la mitad de su etapa regular. El minuto a minuto del encuentro, con datos y estadísticas actualizadas al instante, se puede seguir en canchallena.com.

El partido, además, está disponible por televisión a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En todos los casos se requiere ser cliente y tener contratado el “Pack Fútbol”.

El encuentro tendrá cara a cara a los dos peores clubes de la zona y así lo refleja la tabla de posiciones: son el penúltimo y último, respectivamente. En ese contexto, ambos necesitan imperiosamente una victoria para tomar algo de aire y, sobre todo, acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

El Ciclón tiene siete puntos producto de dos victorias, un empate y cuatro derrotas y, por diferencia de goles, se ubica 14°. Estudiantes de La Plata, Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero tienen la misma cantidad de unidades, pero están por encima suyo por el dividendo de tantos. La T, por su parte, se ubica última con cinco unidades. Ganó apenas una vez, empató las últimas dos veces que jugó y cosechó cuatro caídas. Incluso, hace cuatro encuentros que no gana.

Tanto San Lorenzo como Talleres despidieron esta semana a sus respectivos entrenadores, Néstor Gorosito y Jorge Sampaoli. Del conjunto azulgrana se hizo cargo interinamente Walter Perazzo mientras se busca a un reemplazante para ‘Pipo’. En la danza de nombres están Rubén Darío Insúa, la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, Leandro Romagnoli, Gustavo Quinteros y Luis Zubeldía, aunque algunos ya descartaron la posibilidad de asumir.

El elenco de la Docta, en contrapartida, se movió rápido y contrató a Omar De Felippe, un DT sin el renombre de Sampaoli pero que supo hacer funcionar a varios equipos en el fútbol argentino.

San Lorenzo vive un presente institucional de crisis desde hace varios años y eso se refleja en lo deportivo Fotobaires / FACUNDO MORALES

San Lorenzo vs. Talleres: todo lo que hay que saber

Fecha 8 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 5 de septiembre.

: Sábado 5 de septiembre. Hora : 19 (horario argentino).

: 19 (horario argentino). Estadio : Pedro Bidegain.

: Pedro Bidegain. Árbitro: Fernando Echenique.

Sampaoli dejó de ser el DT de Talleres y en su lugar asumió Omar De Felipe Foto: FOTOBAIRES Fecha 3 Torneo Clausura Liga Profesional Fotobaires

San Lorenzo vs. Talleres: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 19 (horario argentino) en el Bajo Flores, Capital Federal, y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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. Telecentro Play - TNT Sports .

. DGO - TNT Sports .

. Minuto a minuto: canchallena.com.

Talleres y San Lorenzo se enfrentaron este año en la octava fecha del Torneo Apertura 2026 y empataron sin goles en Córdoba.