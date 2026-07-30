Eduardo Coudet reconoció el difícil momento de River: “Es la vez que más me costó hacer jugar a un equipo como quiero”

Eduardo Coudet afrontó una de las conferencias más delicadas desde su llegada a River. Tras la derrota por 1-0 frente a Gimnasia, que dejó a su equipo con tres caídas consecutivas en el arranque del segundo semestre, el entrenador reconoció las dificultades que atraviesa para encontrar el funcionamiento que pretende, admitió que el momento es “muy difícil” y sostuvo que el plantel todavía necesita refuerzos.

“Es un momento muy difícil. Hay que trabajar mucho, mejorar mucho los niveles. No estamos logrando desequilibrar. Evidentemente no estamos derechos, no ligamos nada en estos momentos”, expresó Coudet al comenzar el análisis de una nueva derrota, ahora en el Bosque platense, la tercera en fila luego del estrepitoso 1-3 contra Aldosivi, que lo marginó de la Copa Argentina, y el 0-1 en el Monumental contra Barracas Central, en el debut en el Clausura.

El entrenador también hizo referencia al contexto que atraviesa el club y al poco margen con el que convive. “No estamos acostumbrados a esta situación. La realidad es que la planificación nos está llevando más de lo que todos pensábamos. Siempre dije que tengo claro el lugar donde estoy. Hay poco tiempo, poco margen y hay que ganar. Y ganar mucho”, afirmó.

Al explicar las dificultades que encuentra para consolidar una idea de juego, Coudet remarcó que todavía no pudo trabajar con continuidad junto a todo el plantel. “Casi no hemos trabajado con los que llegaron de la selección ni con distintos jugadores. No hemos tenido el tiempo para que encuentren su mejor versión”, señaló.

Más adelante profundizó sobre el funcionamiento del equipo y descartó que el problema pase por la intensidad. “Hablando de fútbol, no creo que pase por la intensidad. Casi no permitimos que el rival juegue. Son situaciones en las que terminamos pecando por no terminar las jugadas y después aparecen algunos contraataques porque tenemos la línea adelantada. No pasa por ahí. Deberíamos desequilibrar más y generar más situaciones de gol. No lo estamos logrando”.

La frase más fuerte de la conferencia llegó cuando describió su sensación personal sobre este presente. “A nivel personal, es de la vez que más me ha costado hacer jugar a un equipo como quiero que juegue”, reconoció.

Al mismo tiempo, insistió en que el proceso todavía está incompleto y anticipó que el plantel seguirá incorporando futbolistas. “Siempre digo que es tiempo de trabajo. Están llegando grandes jugadores. River va a traer muchos jugadores más. Necesitamos tres o cuatro jugadores en distintas posiciones, donde hoy tenemos muchos juveniles”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de recurrir a alguno de los futbolistas marginados del plantel profesional, evitó profundizar. “No es un tema que quiero retomar. No soy yo el indicado”, respondió, en referencia a una decisión que anteriormente atribuyó a la dirigencia, y que generó un clima de malestar interno por la cantidad de jugadores que no pudieron tomar parte de la pretemporada y fueron descartados apenas concluyó el primer semestre.