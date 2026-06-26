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Por dónde pasan Uruguay vs. España y cómo se puede ver el partido del Mundial 2026

El encuentro se disputa este viernes a las 21 (horario argentino) en el estadio Chivas de Guadalajara, México, con arbitraje del estadounidense Ismail Elfath

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Nicolás De la Cruz sería titular en el encuentro trascendental de este viernes frente a España
Nicolás De la Cruz sería titular en el encuentro trascendental de este viernes frente a EspañaALEX SLITZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Este viernes se enfrentan Uruguay y España por la fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro resulta trascendental para la selección argentina, ya que de acá podría salir su rival en 16vos de final. Juegan en el estadio Chivas de Guadalajara, México, a partir de las 21 (horario argentino), con arbitraje del estadounidense Ismail Elfath, televisación de Telefé, TyC Sports y DSports, y transmisión vía streaming a través de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

La Celeste se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones de su zona con apenas dos puntos, producto de empates 1 a 1 contra Arabia Saudita y 2 a 2 frente a Cabo Verde. La Furia Roja, por su parte, lidera el Grupo H con cuatro unidades tras la igualdad 0 a 0 ante los caboverdianos en el debut y la abultada victoria por 4 a 0 frente a Arabia Saudita en la segunda jornada. Ninguno de los dos está clasificado a la próxima ronda, por lo que buscarán la victoria para pasar sin depender del resultado del encuentro entre Cabo Verde y Arabia Saudita, que se juega en simultáneo en Houston, Estados Unidos.

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España viene de golear a Cabo Verde y quiere eliminar de la Copa del Mundo a UruguayPatrick Smith - FIFA - FIFA

Uruguay vs. España: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 21 (horario argentino) en Guadalajara, México, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports y DSports, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

  • Telefé.
  • TyC Sports.
  • DSports.
  • Disney+ Premium.
  • Paramount+.

Posibles formaciones

  • Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Sanabria o José María Giménez; Federico Valverde, Manuel Ugarte o Nicolás De la Cruz, Rodrigo Bentancur; Maximiliano Araújo, Agustín Canobbio y Federico Viñas o Darwin Núñez.
  • España: Unai Simón; Pedro Porro o Marcos Lorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Dani Olmo, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena o Nico Williams.

Fixture y resultados del Grupo H del Mundial 2026

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

  • Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Viernes 26 de junio a las 21 en el NRG Stadium de Houston.
  • Uruguay vs. España – Viernes 26 de junio a las 21 en el estadio Akron de Guadalajara.
El estadio Chivas de Guadalajara, México, será la sede del partido entre España y Uruguay
El estadio Chivas de Guadalajara, México, será la sede del partido entre España y UruguayEduardo Verdugo - AP
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