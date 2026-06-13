Por dónde se puede ver en vivo Qatar vs. Suiza, por el Mundial 2026

La primera fecha del Grupo B del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 concluye este sábado con el partido entre Qatar y Suiza, programado para las 16 (hora argentina) en el San Francisco Bay Area Stadium con arbitraje del hondureño Héctor Saíd Martínez Sorto.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales DGO, Paramount+ y Flow (Canal 109). En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El otro juego de la zona lo disputaron los canadienses ante Bosnia y terminó 1 a 1 por los goles de Jovo Lukić para los europeos y de Cyle Larin para uno de los anfitriones.

La previa de Qatar vs. Suiza

El conjunto árabe es dirigido por el entrenador español Julen Lopetegui y es uno de los más débiles del certamen, al que se clasificó tras liderar el Grupo A de la cuarta ronda de las Eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (CAF). En su preparación, disputó dos amistosos y no ganó: perdió con Irlanda 1 a 0 e igualó ante El Salvador sin goles.

Los suizos son habituales animadores de las citas ecuménicas y ejemplo de ello es que disputa su sexto Mundial consecutivo, algo que en el Viejo Continente solo ostentan Francia, España, Inglaterra, Portugal y Alemania. A su vez, juegan con el peso de que son favoritos al primer puesto en el Grupo B. Dirigidos por Murat Yakin, ingresaron a la Copa del Mundo con el primer puesto en la clasificación de Europa, en la que no sufrieron derrotas. En el camino al torneo disputaron dos juegos preparatorios con goleada sobre Jordania 4 a 1 y una igualdad con Australia 1 a 1.

Julen Lopetegui es el entrenador de la selección de Qatar que tendrá su segundo Mundial consecutivo tras ser anfitrión KARIM JAAFAR - AFP

“Solo queremos dar lo mejor de nosotros mismos mañana (por este sábado). Queremos rendir por Suiza, por nuestras familias. Daremos el primer gran paso. Este va a ser ​el mejor Mundial. Estamos preparados y listos. Estamos preparados físicamente, estamos preparados mentalmente“, sostuvo en la previa Granit Xhaka, un emblema del seleccionado de Suiza porque es el jugador con más partidos internacionales en la historia del país.

Posibles formaciones

Qatar: Mahmoud Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin; Jassem Abdulsallam; Ahmed Fathi, Karim Boudiaf; Edmilson Junior, Almoez Ali y Akram Afif. DT: Julen Lopetegui.

Suiza: Gregor Kobel, Ricardo Rodríguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi; Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Aebischer; Dan Ndoye, Ruben Vargas; y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo europeo con una cuota máxima de 1.22 contra 17.0 que cotiza su derrota, es decir un triunfo de los asiáticos. El empate llega a 7.60.

Ambos países tienen antecedente que data de 2018, cuando protagonizaron un amistoso y ganaron los qataríes 1 a 0.