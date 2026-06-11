Por dónde ver la fiesta inaugural del Mundial 2026: TV y streaming en vivo

Llegó el día. Este jueves 11 de junio arranca el Mundial 2026 y México, coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, tiene el privilegio de llevar a cabo la primera y más importante Ceremonia Inaugural en su mítico estadio Azteca de la Ciudad de México, donde se espera una propuesta superadora para deslumbrar a los fanáticos de todo el planeta.

El evento se realiza a las 14.30 de la Argentina, 90 minutos antes del primer encuentro del torneo que es justamente México vs. Sudáfrica, y se transmite en vivo por televisión a través de DSports, TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium, Paramount+ y Mi Telefé. En todos los casos se requiere ser cliente de un cableoperador o suscriptor para acceder al contenido.

El estadio Azteca de México es el escenario de la Ceremonia Inaugural del Mundial 2026 Fernando Llano - AP

La Ceremonia de Apertura en el estadio Azteca tendrá en el escenario a reconocidas figuras de la música que brillan a nivel internacional como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. Aunque no se conocieron detalles de cómo será el lineup, se adelantó que se expresará la cultura del pueblo azteca “a través del intrincado y festivo arte del papel picado”, que es un “poderoso símbolo de tradición, artesanía y alegría”.

Luego, llegará el fútbol. La nación mexicana llevará adelante la primera inauguración porque el fixture ubicó al primer encuentro del torneo en su tierra. Casualmente, el Tri recibe a Sudáfrica y se repetirá el mismo cruce inaugural que en Sudáfrica 2010. Aquella vez, con los africanos como anfitriones en el Soccer City de Johannesburgo y luego de la Ceremonia Inaugural de ese Mundial, empataron 1 a 1 con goles de Siphiwe Tshabalala y Rafa Márquez.

Sudáfrica y México jugaron el partido inaugural en el Mundial 2010 y volverán a hacerlo en 2026 ACHIM SCHEIDEMANN - EPA/DPA

El estadio Azteca, por su parte, se convertirá en el primer escenario en ser utilizado en tres citas ecuménicas diferentes de la FIFA porque también fue protagonista en 1970 y 1986, con el dato anecdótico que allí levantaron el trofeo Pelé primero y Diego Armando Maradona después.

El Mundial de las tres ceremonias

La FIFA le dio el gusto a los tres anfitriones de que cada uno tenga una apertura. Los otros dos eventos serán este viernes 12 de junio en Canadá y Estados Unidos en la antesala de los partidos que sus selecciones disputarán frente a Bosnia-Herzegovina y Paraguay, respectivamente. Los eventos comenzarán 90 minutos antes del horario programado para los encuentros.

La Ceremonia Inaugural de Estados Unidos se desarrolla en el Sofi Stadium de Los Angeles Jae C. Hong - AP

A las 14.30 (hora argentina), iniciará la propuesta canadiense en el BMO Field de Toronto “con un viaje por Canadá mientras la cuenta regresiva presentará momentos que muestran al país de costa a costa”, detalló la entidad que preside Gianni Infantino. Además, precisó que, al igual que en las otras dos ceremonias, “los fanáticos en el estadio serán parte activa del espectáculo” en el que actuarán las estrellas mundiales Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, entre otras.

Por último, a las 20.30 (hora argentina) se realizará la apertura estadounidense en el SoFi Stadium de Los Angeles con la presencia de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, además de otros artistas de menor renombre. El país liderado por Donald Trump es el principal anfitrión porque en sus sedes se concentrará el grueso de los juegos.