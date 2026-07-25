Real Madrid ofreció 120 millones de euros por Yan Diomande, una joya de Costa de Marfil

Real Madrid está a un paso de concretar uno de los grandes fichajes del mercado, en una pulseada con Paris Saint-Germain. El club español, que ahora tiene por director técnico al portugués José Mourinho y ya se aseguró las firmas de Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva, avanzó en las negociones por Yan Diomande para cerrar con Leipzig una operación que sería de 120 millones de euros.

De apenas 19 años, el delantero marfileño se convirtió en una de las grandes revelaciones de la última Bundesliga y tuvo una buena participación en su selección en el Mundial, en el que Costa de Marfil llegó hasta los dieciseisavos de final.

Tras su paso por Leganés, y procedente de las academias que tiene el club pepinero en Estados Unidos, Diomande debutó en la primera división el año pasado en un partido con Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu y el gran despegue de Diomande se gestó en el conjunto alemán, que lo contrató en la última temporada y le dio un lugar preponderante en el equipo. Así, el marfileño despertó el interés de varios gigantes europeos.

Diomande (49) hizo sonreír a Leipzig en la última Bundesliga, en la que el club culminó tercero y se clasificó para la Champions League; ahora el equipo será dirigido por Martín Demichelis. Sebastian Widmann - Getty Images Europe

Para el próximo certamen germano, Martín Demichelis se ilusionaba con que el joven marfileño se mantuviera en el plantel del que el cordobés se hizo cargo recientemente, tras dejar al descendido Mallorca. Sin embargo, Real Madrid se movió con total discreción y logró convencer al futbolista antes de negociar con Leipzig.

Según fuentes cercanas a los protagonistas, durante la semana pasada hubo reuniones entre dirigentes de ambos clubes en Alemania para avanzar en una transferencia que todavía no está acordada pero que se encuentra muy encaminada por la magnitud de la oferta y la voluntad del jugador, que llegará para disputar un puesto en la delantera con el brasileño Vinícius Júnior. Puede darse que Mourinho los haga convivir en el equipo reorganizando el esquema o dándoles libertades para moverse en el ataque.

El marfileño acelera entre Joshua Kimmich y Leroy Sane en la Copa del Mundo; el atacante de 19 años se vistiría pronto de blanco. MICHAEL REAVES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nacido el 14 de noviembre de 2006 en Abiyán, la ciudad principal de Costa de Marfil, Diomande creció jugando descalzo en las calles de su barrio y a los 14 años se mudó a Florida, sureste de Estados Unidos, para buscar un futuro mejor en el deporte. Allí se involucró con Leganés, que le permitió encauzar su juego hasta que Yan se convirtió en el futbolista que es hoy, habilidoso, apasionado por el uno contra uno y capaz de jugar con las dos piernas, aunque es diestro.

Diomande costaba un millón y medio de euros cuando llegó a Leganés al cumplir los 18 años y fue vendido por 20 millones cuando lo quiso Leipzig un año atrás. El club alemán, según menciona el diario Sport Bild, ya ha rechazado ofertas de similares dimensiones por el extremo. En este caso, al valor se añaden bonificaciones. Yan, al que representa la misma agencia que a Vinícius, es el gran objetivo actual de la dirección deportiva merengue.

El africano afrontó en Leganés 10 partidos, anotó dos goles y realizó una asistencia en los 542 minutos que tuvo antes de despedirse y firmar con Leipzig hasta 2030. En el conjunto germano tuvo mucha más participación: protagonizó 36 encuentros, entre el torneo y la Copa de Alemania, y marcó 13 tantos y concedió 10 pases-gol.

Goles y asistencias de Diomande en Leipzig

“Me sorprendió muchísimo. La madurez, el descaro desde el primer día en que se entrenó con nosotros. Desde el primer momento sentimos que era un jugador diferencial. Me quedo con los comentarios de los compañeros de cuando subió con nosotros. En el vestuario empezaron a decir que este muchacho tenía que jugar. Creo que es la primera vez en toda mi carrera en que un futbolista sube de una filial y gente del primer equipo decía que tenía que jugar”, recordó, tiempo atrás, Enric Franquesa, que compartió el plantel con Diomande en el club español.

Ahora, si las negociaciones se cierran, como parece que ocurrirá, el marfileño regresará a España pero para jugar en Real Madrid, justo el primer rival que tuvo como profesional, cuando todos querían que “el niño” jugara en el equipo que hoy está en la segunda categoría. Hoy Yan Diomande es una estrella joven.