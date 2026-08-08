Por qué la AFA hizo una elección de asambleístas en su sede de Pilar

En el lenguaje de la AFA y los dirigentes del fútbol argentino, al predio de Ezeiza y la casona de Viamonte les nació un hermano. Ahora, todo remite a Pilar. El terreno que fue un descampado en la calle Mercedes es el nuevo búnker. Aunque apenas haya algunas oficinas. O aunque haya que levantar una carpa para un acto en el que se eligen asambleístas. O aunque haya que contratar baños químicos. “No hay una sola persona que no alabe cómo quedó ese lugar”, dicen cerca de Claudio “Chiqui” Tapia.

Lo que antes se cocinaba a fuego lento en Viamonte y se resolvía en Ezeiza ahora se concreta en Pilar. Este raid de decisiones tiene sus orígenes en el cambio de Gobierno -la llegada al poder de Javier Milei, a fines de 2023-, y en la voluntad de la AFA de no ser controlada por la Inspección General de Justicia. La cercanía de Tapia a Axel Kicillof (gobernador bonaerense que reeligió en 2023) hizo el resto. Bastó que un intendente cercano como el pilarense Federico Achával cediera los terrenos para que la AFA encontrara su nuevo hogar. El resto es historia: de un baldío a nuevo centro de operaciones de la pelota.

Vista desde afuera de la carpa en la que se eligieron los asambleístas del ascenso del fútbol argentino

En la repentina trascendencia del predio de Pilar en el que iba a levantarse el “Museo de los campeones del Mundo” hay una curiosidad reciente: en el boletín oficial 6924 de la AFA, la mesa directiva de la asociación convocó a la reunión para elegir a los asambleístas de las categorías del ascenso en el predio de Ezeiza “Lionel Andrés Messi”. Esto era una costumbre desde que Tapia asumió en marzo de 2017: “Chiqui” resolvía todo en Ezeiza y para los dirigentes era mucho más cómodo. Fácil acceso, salida rápida a la autopista y la prensa, confinada a otra sala o, simplemente, afuera del complejo.

A nadie le llamó la atención, entonces, que la reunión prevista para este viernes fuera citada en el predio deportivo y no en la “sede social”. Sin embargo, once días más tarde la mesa directiva de la AFA recalculó. La convocatoria pasó de Ezeiza a Pilar, en una manera de demostrarle a la Justicia -y también a los medios de comunicación- que el fútbol argentino delibera en su nueva sede social, y no en Capital Federal. La cronología es cuanto menos curiosa: la Primera Nacional -la primera de las categorías en elegir a sus representantes- terminó su acto un par de horas después de que el juez en lo penal económico Diego Amarante calificara de “mera formalidad y ficción jurídica” el cambio de domicilio de la AFA de Capital Federal a Pilar. Con la elección de los delegados, Tapia demostraba que, efectivamente, su lugar de trabajo estaba en la calle Mercedes. Y no en Viamonte, ni en Ezeiza.

Vista panorámica de la carpa de la sede social de la AFA en Pilar, en la que las diferentes categorías del ascenso eligieron a sus asambleístas

Consultada la AFA al respecto, negó cualquier relación entre la sede elegida y los expedientes judiciales. “Lo correcto es que la asamblea de elecciones de asambleístas se lleve en su sede social. Pilar es la Sede Social. Ezeiza es la Sede Deportiva. La convocatoria es medio automática; un formalismo. Muchas veces se convocó a Viamonte y luego se cambió a Ezeiza”, esgrimieron las fuentes.

“Los preparativos comenzaron una semana antes de la publicación original. Estábamos armando el cátering, la carpa, toda la logística... y en la página seguía publicado que la sede era Ezeiza”, contaron cerca de Tapia. Este viernes, entre las 11 y las 18, el predio de Pilar tuvo una celosa vigilancia de la empresa de seguridad contratada por la gestión Tapia. Los asistentes no podían sacar fotos del lugar, en el que se montó una carpa gigante como si se tratara de un casamiento de famosos. A un costado, baños químicos -de la empresa Sanisan Soluciones Integrales, que trabaja con varias intendencias del conurbano-.

Los baños químicos alquilados por la AFA en su predio de Pilar para la elección de asambleístas del ascenso

Según pudo reconstruir LA NACION, en la AFA no están preocupados por el escrito de Amarante y su postura sobre la mudanza a Pilar, ya bajo el control de la dirección de Personas Jurídicas bonaerense y no más a merced de la Inspección General de Justicia (IGJ). Consideran que el tema del cambio de jurisdicción quedó zanjado por una decisión de la Sala D de la Cámara Civil. El fallo, que data de junio pasado, dio por terminada la inscripción de la AFA en la IGJ, y liberó el camino para terminar el trámite en la administración bonaerense.

Pilar llegó para quedarse. Desde la AFA admitieron que la idea es que la asamblea anual ordinaria se realice allí y no en Ezeiza, como era costumbre hasta acá. Implicará una logística mucho más amplia que la reunión de este viernes, ya que este órgano tiene 46 delegados. Pero, además, suelen cursarse invitaciones a directivos del interior del país. En el último tiempo, las asambleas se realizaron en la cancha 2 de futsal del predio de Ezeiza, que lleva el nombre de Lionel Andrés Messi.

#Institucional Se realizó la elección de los delegados asambleístas de la Primera Nacional, Primera B y Primera C



📝https://t.co/LAN2seXdZE pic.twitter.com/e7QJnqBVaL — AFA (@afa) August 7, 2026

¿Y qué pasará entonces con la sede de Viamonte? Desde fines de 2023 la AFA tiene la idea de vender el petit-hotel de la zona de Tribunales que supo ser la segunda casa de Julio Humberto Grondona, por ejemplo. Tapia nunca se sintió cómodo, y desde su asunción prefirió la oficina de Ezeiza, rodeado de canchas de fútbol y de verde, en un complejo deportivo en el que su administración invirtió millones de dólares y en el que se forjó en el ADN de la selección campeona del mundo en Qatar 2022.

Así, el fútbol seguirá teniendo como sede el predio de Ezeiza, allí donde también está emplazado el complejo arbitral y el edificio VAR desde el que se auditan en tiempo real todas las jugadas de la Liga Profesional. El edificio de Viamonte 1366, en cambio, quedará cada vez más en el olvido. La rosca se resolverá en Pilar, en la calle Mercedes... 1366. Misma altura. ¿Casualidad? Lo explican en la propia AFA: “Teníamos toda la numeración correcta: del 1200 al 1400. Sólo había que colocar el ingreso sobre la nomenclatura 1366 y listo”.