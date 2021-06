Por qué la Eurocopa no compite con la Copa América: Alemania - Portugal, el mejor partido del año con un Cristiano Ronaldo colosal y una máquina germana

La revolución del agua, de la vida sana, de la alimentación ideal. Cristiano Ronaldo desprecia las bebidas gaseosas, su provocación causó un revuelo mundial, motivó enojos en la UEFA y hasta provocó un cimbronazo en una marca cola, la que promueve la felicidad. Tiene talento, cabeza y músculo, sostenidos por un físico extraordinario. No es magia: Cristiano, a los 36 años, con un 20 por ciento de la habilidad –gambeta, picardía y la zurda que siempre genera ese no sé qué- de Leo Messi, se mantiene como uno de los dos más grandes de los últimos 10, 15 años. Y no afloja.

Es capaz de rechazar un córner en su área, correr hacia la otra frontera y acabar la faena con un gol contra Alemania, que un rato más tarde arrasa a Portugal por 4 a 2, por la segunda fecha del grupo F, en el mejor partido del año. La diferencia visual, estética, estratégica entre la Eurocopa y la Copa América es brutal. Queda la sensación de que apenas Brasil puede alcanzar una imaginaria semifinal en el continente de los gigantes.

¿La Argentina? Sólo por su leyenda, por la gloria de su camiseta, porque con Messi solo –está comprobado- no basta. Francia, Bélgica, Italia, Alemania, hasta Portugal: todos están dos, tres escalones por encima de los sudamericanos. Con la excepción del conjunto de Neymar, lógicamente. Es una sensación a la distancia: los partidos hay que jugarlos, desde ya.

Los jugadores de Alemania festejan su triunfo sobre Portugal por 4-2 por el Grupo F de la Eurocopa; de a ratos, fue una lección táctica

El encuentro fue una obra de arte: debió ganar Alemania –el defensor Robin Gosens es una maravilla, más allá del gol y las dos asistencias, entre tantos otros-, acaso, por 5 a 4. Y entre todos, Cristiano saca la cabeza.

El gol merece un monumento al físico, el optimismo y la vigencia. Más tarde, tira un taco, juega en equipo con Jota, le da una asistencia y sufre los desvaríos emocionales de Bernardo Silva y Bruno Fernandes. Porque Alemania está de vuelta, con un concierto de estrategia al servicio de la audacia. Rúben Dias y Raphaël Guerreiro, en contra –luego de estupendas conexiones germanas-, Kai Havertz y el apuntado Gosens, el que en los ratos libres estudia psicología, crearon el festín en Munich.

El resumen del partidazo

“Fue una actuación memorable. Gran actitud, gran moral, merecimos ganar por esta diferencia”, dice Joachim Löw, el técnico alemán que se irá luego del certamen y un legado extraordinario. “Cuando hay ataques tan buenos, hierve la caldera”, advierte Thomas Müller, con la misma fina sintonía con la que juega. “Alemania es uno de los mejores equipos del mundo. No sé qué equipo puede venir a Alemania pensando que va a ganar”, se defiende Fernando Santos, el DT de Portugal.

Cristiano Ronaldo y Toni Kroos, viejos compañeros de Real Madrid, después del partido. Matthias Hangst - Pool Getty

La maquinaria germana, sin embargo, queda a un costado, cuando la figura de la otra frontera es un coloso. Vale el recuerdo del 1-0, en cámara lenta: van 14 minutos del primer tiempo. Una posición adelantada impide el primer gol de los alemanes. Ronaldo debe bajar a ayudar a sus compañeros en la última línea, apoyado en su altura: 1,87m. El delantero rechaza un envío alemán. Con buena parte de Alemania presionando bien adelante, la pelota viaja hacia Bernardo Silva, con libertad por el sector derecho. La televisión no lo muestra, pero entre 80 y 90 metros, Cristiano levita, de un extremo al otro.

Silva se cita con Diego Jota, que levanta la cabeza y lo ve al hombre que desafía al tiempo. No es el único: Zlatan Ibrahimovic, otro fuera de serie que patea el tablero del sistema, se parece a un joven, sigue haciendo maravillas y en octubre cumplirá 40 años. Corre 12 segundos, de un arco a otro. Los datos ayudan a dimensionar su legado: tiene 781 goles en 1072 partidos. Dejó su huella en Sporting de Lisboa, su primer equipo pero sobre todo, con títulos y con aroma a leyenda, en Manchester United (118 tantos en 292 encuentros), en Real Madrid (450 en 438) y Juventus (101 en 134). Y en el seleccionado, sigue la misma tendencia: 107 gritos en 177 cotejos.

Cristiano Ronaldo anota el gol durante el partido entre Portugal y Alemania; corrió 12 segundos, de arco a arco... Agencia AFP - POOL

Y es el décimo que le anota a Manuel Neuer. Por la Eurocopa, es el tanto número 12 (seis asistencias) y estiró a tres la diferencia con Michel Platini, un crack de la historia, quien marcó nueve. El gol frente a Alemania lo deja a tan solo dos del máximo artillero con su selección: el iraní Ali Daei. El ex jugador y capitán, hoy de 52 años, llegó a marcar 109 tantos en sus 149 partidos con la camiseta de su selección.

Más estadísticas. El portugués anota de todas las maneras posibles. Sus disparos con la pierna derecha le dieron 57 festejos, mientras que con la zurda anotó 25, al igual que de cabeza. Y 85 de sus 107 goles fueron de jugada. Suecia y Lituania fueron las dos selecciones que más lo sufrieron, con siete goles. “Puede hacer muchas más cosas que mover botellitas…”, ironiza Löw. Está comprobado: lo refleja la historia.

Robin Gosens celebra con Serge Gnabry, luego de un gol de Alemania. Philipp Guelland - EPA Pool