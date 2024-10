Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, cocinó su “receta estrella” en las redes y sorprendió a todos

Escuchar

Georgina Rodríguez, la modelo hispano-argentina que es también pareja de Cristiano Ronaldo, mostró a través de las redes sociales cómo cocina su receta estrella: la tortilla de patata. A través de una filmación que realizó desde su propia cocina, la también empresaria y creadora de contenido logró sumar millones de “me gusta” y otros tantos comentarios.

“Hola queridos, voy a preparar una tortilla de patata y os voy a regalar mi receta”, dijo Rodríguez al inicio del video en un español perfecto. El material, publicado en su perfil de Instagram continuó enumerando los ingredientes: “Vamos a necesitar huevos camperos, cebollas, patatas, aceite extra virgen de oliva y sal de limón”.

Georgina relató que es necesario pelar las papas para obtener el resultado deseado. Luego, se deberá cortarlas en gajos para que, según su receta, queden “más ricas” y colocarlas en un recipiente para luego saltearlas en una sartén.

“Ya tengo la patata cortada y vamos a pasar a la cebolla”, comentó la modelo mientras le aconsejaba a sus seguidores que utilicen gafas de sol para evitar lagrimear. “Aquí somos team cebolla”, reveló mientras mostraba cómo rehogaba el vegetal cortado, con un poco de aceite de oliva extra virgen.

“Un poquito de secallola. No sé de qué seréis vosotros, de tomaros un café mientras cocináis, una copita de vino. Yo, de secallola“, confesó la empresaria mientras comía un pedacito del embutido. Además, mientras cocinaba las papas, contó que ella no es mucho de cocinar, pero sí le gusta mucho comer.

“He de reconocer que me encanta la tortilla de patata y, estando en España, qué mejor que prepararse una misma su propia tortilla”, dijo Rodríguez. “Y mi tortilla es de las mejores que he probado en el mundo. La de mi madre también me encanta. Está espectacular. Qué pena que no la probéis vosotras”, le contó a sus seguidores.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se conocieron en 2016 cuando la mujer trabajada en una tienda Gucci en España Instagram: @georginagio

Luego de unos instantes en los que aprovechó para tomarse una taza de café, la influencer comenzó a retirar las papas del aceite y a escurrirlas. Posteriormente, partió varios huevos, los colocó en un bol y los comenzó a batir hasta formar un líquido uniforme. Cuando obtuvo el resultado que buscaba, agregó la papa y un poco de ajo, para después llevar la preparación nuevamente a la sartén.

“La tortilla de patata hay que hacerla con tiempo y con mucho amor”, dijo justo antes del momento más tenso de la receta: darle la vuelta a la tortilla. Para esta parte, se sumó al video Cristiano Jr., el hijo mayor del futbolista.

“Está quedando perfecta”, celebró la modelo antes de sacar la tortilla de la sartén y mostrar el resultado final de su “receta estrella”.

Acto seguido, ingresaron a la cocina el resto de los hijos de Cristiano Ronaldo, además de Cristiano Jr, se sumaron también los mellizos, Mateo y Eva María. A todos les encantó el plato. Orgullosa de los resultados, Rodríguez avisó: “Ahora voy a hacer una mini para las niñas”, en referencia a sus dos pequeñas hijas: Alana y Bella Esmeralda.

LA NACION