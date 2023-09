escuchar

El regreso de Lionel Messi a Inter Miami el miércoles pasado duró apenas 36 minutos. Fue el tiempo que el rosarino estuvo en el campo de juego en el partido por la MLS que su equipo goleó por 4-0 a Toronto, donde partió como titular pero terminó pidiendo el cambio y salió de cabeza gacha. Se esperaba que pudiera volver este miércoles, en la definición de la US Open Cup frente a Houston Dynamo, pero el entrenador Gerardo Martino siquiera lo incluyó entre los suplentes, como ante Orlando City el fin de semana. Messi no juega tampoco la final.

Después de haberse ausentado en el encuentro con el seleccionado argentino en Bolivia, donde estuvo junto al plantel y en el banco de suplentes pero no integró el equipo, Leo tampoco había viajado a Atlanta cuando Inter Miami jugó como visitante ante el United (y perdió por 5-2). Para la siguiente fecha, el DT Gerardo Martino sí lo tuvo disponible, pero debió suplantarlo durante la etapa inicial. Y ahora, el rosarino no llegó al estadio junto al plantel en el micro y sí, más tarde, junto a su seguridad, vistiendo jeans y una camisa suelta.

من وصول الأسطورة ميسي لملعب المباراة😍 pic.twitter.com/wXVABgcD4U — Messi Xtra (@M30Xtra) September 28, 2023

¿Qué pasa con Messi? Tiene una cicatriz de una lesión vieja en el isquiotibial derecho que le molesta. En los últimos días, Martino dijo: “Sigo pensando que es eso, no una nueva lesión. No creemos que sea nada importante en términos de lesiones. Tenemos que ir día a día”. Hasta las horas previas al partido, el DT no exteriorizó públicamente si lo tendría en cuenta para jugar con Houston. Al final, sin que haya un comunicado del club o una referencia del futbolista, no fue incluido.

De jeans, zapatillas y camisa, así llegó Lionel Messi para ver desde la tribuna la final de la US Open Cup entre Inter Miami - Houston Dynamo Captura de pantalla

“Lo voy a escuchar a Lionel primero para que me diga como se siente para decidir si está apto para jugar. Nos vamos a tomar un tiempo prudencial para intentar no equivocarnos”, dijo Martino el martes, en la conferencia de prensa. La decisión estuvo entre ellos, y sorprendió a todos. Se decidió que Leo vea el partido desde la tribuna, sin saber cuándo regresará a campo de juego.

En la tribuna, acompañado de su mujer Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Messi sigue el juego sentado y el público que fue a verlo en el campo dirige su mirada hacia ese sector. Y sufre desde afuera por no estar en el juego para el que había sido preservado.

Durante el martes, en la práctica de Inter Miami se vio a Messi moviéndose apartado del grupo, en la segunda parte del entrenamiento. Se le consultó a Martino si eso era indicio de que no iba a estar en la final. “Primero está el jugador, después la final y luego lo que se viene para el equipo. Esos son los tres puntos que tenemos que evaluar. Indudablemente hay futbolistas y futbolistas, y estos interrogantes son porque se trata de Leo”, había dicho el Tata. De la lesión, ninguna de las partes profundiza demasiado y a Messi se lo ve caminar con normalidad. Pero a la hora de jugar, la pierna derecha no responde naturalmente, algo lo aqueja, aunque no salga en los estudios que se le realizaron el jueves pasado.

📸 Los fanáticos le sacan fotos a #Messi y Antonela, que miran el partido desde la tribuna. #InterMiamiCF



pic.twitter.com/L5ZS2tW72n — Rincón MLS (@RinconMLS) September 28, 2023

Por la MLS, Inter Miami está obligado a seguir ganando para pelear por un lugar en los playoffs. El sábado próximo recibirá a New York City. Con el seleccionado argentino, las próximas convocatorias serán para el 12 de octubre, cuando se mida con Paraguay como local, y el 17, fecha prevista para visitar a Perú. Es una incógnita el futuro de Messi con su equipo y el seleccionado.

Ya en el encuentro con Ecuador, Messi salió reemplazado después de marcar el golazo de tiro libre que definió el duelo y advirtió que esa imagen infrecuente iba a comenzar a verse, posiblemente, con mayor asiduidad.

LA NACION