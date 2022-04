Por qué para Boca parece sencillo ponerse en ventaja, pero no sabe ganar los partidos

Boca volvió a jugar mal, empató con Lanús (el último del grupo) 1-1 y los hinchas se fueron muy disconformes de la Bombonera. El equipo sigue dentro de los cuatro primeros de la Zona 2 de la Copa de la Liga que se clasifican para los cuartos de final, pero el conjunto xeneize suma preocupaciones entre la falta de juego, las lesiones y que casi siempre le terminan convirtiendo un gol. Dicho de otra manera: Boca no termina de atacar bien, pero tampoco ofrece solidez defensiva. Y eso implica que todavía no pudo ganar en la Bombonera en lo que va del certamen local.

En los diez partidos jugados en la Copa de la Liga, Boca anotó 12 goles y recibió 9. Incluso en dos de los tres partidos que disputó entre la Copa Argentina y la Copa Libertadores, también recibió goles: cayó con Deportivo Cali en Colombia (0-2); Central Córdoba de Rosario lo tuvo a maltraer durante 25 minutos del primer tiempo y allí le convirtió un gol de cabeza, al margen que luego el Xeneize se impuso 4-1; y Always Ready en la Bombonera le generó un par de complicaciones aunque cuando el conjunto boliviano se quedó con diez futbolistas el partido pasó a ser desparejo y Boca terminó ganando 2-0 con dos anotaciones de Benedetto.

En lo que va del certamen local, el equipo de Sebastián Battaglia recibió goles en casi todos los partidos, menos en el empate del fin de semana pasado con Vélez (0-0) y -paradójicamente- en las victorias ante dos de los equipos más difíciles del grupo: Estudiantes (1-0) y River (1-0). Es cierto que, en el Monumental, mucho tuvo que ver la figura de Agustín Rossi. El arquero tuvo una noche consagratoria, con atajadas muy buenas. Defensivamente, en función del equipo, no había sido tan positivo lo de Boca.

Y cuando gana le cuesta mantener la diferencia: Colón, en la primera fecha, le empató sobre el final en la Bombonera (1-1); Con Arsenal ganaba 1-0 y 2-1, pero no pudo ganar; lo mismo sucedió este domingo ante Lanús. Boca comenzó arriba en el marcador por el gol de Sebastián Villa, pero finalizó 1-1 y sin ideas para hacer el segundo gol o ganar solidez. Huracán lo venció con gol de Matías Cóccaro (0-1), también como local,

Frank Fabra domina la pelota frente a Lautaro Acosta durante el partido de Copa de la Liga 2022 que disputan Boca Juniors y Lanús ALEJANDRO PAGNI - AFP

“Esto de que nos empaten es algo que nos está ocurriendo este año. Son cosas que hay que reponerse para buscar la ventaja. De local no pudimos ganar los partidos. Son momentos de los equipos y en algún momento se tendrá que revertir”., comentó Battaglia luego del partido.

Con Independiente, en Avellaneda, perdía 0-1, pasó a ganar 2-1, con dos goles de Benedetto, pero en aquella recordada noche de la lluvia torrencial, tampoco pudo sostener la ventaja y fue 2-2. Ante Aldosivi y Rosario Central se imponía por dos goles, pero sobre el final (en ambos partidos) terminaron descontando Martín Cauteruccio y Martínez Dupuy. Ante el Canalla, además, Rossi le desvió un penal a Vecchio cuando el partido estaba 0-0.

Escena del el partido de Copa de la Liga 2022 que disputan Boca Juniors y Lanús FotoBAIRES

Las recurrentes lesiones en la zaga central e incluso en el arco, las suspensiones en la Copa Libertadores complican más el panorama de un Battaglia que no siempre da seguridad de tener las ideas claras. Boca ya tenía lesionados a Carlos Izquierdoz, Carlos Zambrano y Nicolás Figal; frente a Always Ready sufrió una lesión Gabriel Aranda, el central de las inferiores. Y este domingo debió ser reemplazado Gastón Avila, el ex Rosario Central. Battaglia tuvo que improvisar con Advíncula como primer central e ingresó Marcelo Weigandt al lateral derecho.

“El andar irregular siempre preocupa. Siempre querés tener la posibilidad de mantener la misma intensidad en un partido, pero tenemos que seguir trabajando. Tendremos que quedarnos con las cosas buenas y corregir las cosas malas. El año pasado arrancábamos perdiendo y lo dábamos vuelta; y ahora nos pasa al revés: nos ponemos en ventaja y nos empatan. Son cosas del fútbol”, opinó Battaglia.

Escena del el partido de Copa de la Liga 2022 que disputan Boca Juniors y Lanús Julián Álvarez - télam

Al margen de los contratiempos, los cambios de Battaglia desorientaron: Pol Fernández pasó de ser el nuevo volante central a ingresar Jorman Campuzano (el que perdió el puesto) para equilibrar defensivamente al equipo. El entrenador no termina de darle una identidad al equipo y las dudas en determinados puestos se mantienen. Sólo por dar un ejemplo: Javier García reemplazó en el arco a Rossi, pero no dio muchas garantías...

Oscar Romero, Juan Ramírez, Darío Benedetto... otros nombres que transitan por irregularidades dentro de un mismo partido incluso, que pasan de ser alternativas confiables a no tener influencia en el equipo. Lo cierto es que, por varias causas, Boca parece llegar fácil al gol (más por sus individualidades que por su juego colectivo) pero le resulta muy complejo sostener la diferencia.