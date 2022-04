Sebastián Battaglia y el supuesto penal para Boca: “El VAR al menos debió llamar al árbitro para revisar la jugada”

Con su habitual serenidad, Sebastián Battaglia se mostró disconforme con el accionar del VAR, asegurando que al menos debieron haber llamado a Facundo Tello para que revise la jugada por izquierda que tuvo a Frank Fabra y Angel González como protagonistas. El empate de Boca ante Lanús dejó otra vez disconforme a los hinchas, que se fueron masticando bronca de la Bombonera.

“Estuvimos viendo la jugada. La pelota le pega claramente en la mano, o nos da esa sanción. Y del VAR no llamaron nunca al árbitro para revisar. En su momento dije que quizás el VAR llegaba para hacer justicia y esta vez nos tocó a nosotros una situación que debió ser revisada y no se revisó. Como el otro día con la de Villa o con la mano de Varela, que no escuché a nadie decir que la pelota se había ido antes. Lo concreto es que el VAR debió llamar al árbitro para revisar la jugada. El árbitro no pudo ver la jugada porque es muy rápida. Me llamó la atención que no lo hayan llamado. Es raro”.

Todo Boca reclamó esta mano de Ángel González, pero tras el chequeo del VAR, Facundo Tello decidió no cobrarla. ¿Era penal?#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/iMZN1luGzf — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 18, 2022

El problema de Boca es futbolístico también. Por eso más allá de esa jugada puntual, el DT de Boca reconoció: “Estamos teniendo un andar irregular. Incluso en el partido de hoy. Los primeros 20-25 minutos fueron realmente buenos, donde incluso pudimos meter otro gol. Después entramos en un bache donde nos empataron y no la pasamos bien. Y en el segundo tiempo todo fue más parejo. Tuvimos alguna situación, como ellos tuvieron la del palo. Pero diría que es un andar irregular”.

Al respecto, amplió: “El andar irregular siempre preocupa. Siempre queres tener la posibilidad de mantener la misma intensidad en un partido. Tendremos que quedarnos con las cosas buenas y corregir las cosas malas. El año pasado arrancábamos perdiendo y lo dábamos vuelta y ahora nos pasa al revés: nos ponemos en ventaja y nos empatan. Son cosas del fútbol.”

Oscar Romero jugó el primer tiempo, pero luego fue reemplazado en el partido ante Lanús Fernando Gens - télam

En relación a las modificaciones de Ávila y Oscar Romero, realizadas por problemas físicos, el entrenador xeneize resumió: “Gastón tiene un dolor en el aductor, pero no sabemos aún si es muscular o tendinoso. Y Oscar sintió una carga en el isquio y preferimos cuidarlo porque vienen muchos partidos seguidos”. Al respecto, agregó: “Vamos a ver cómo se recupera Gabriel (Aranda) de su esguince de tobillo. Y después iremos viendo de qué manera nos acomodamos. Nos toca vivir esto, es la realidad.”

Sobre el final de la conferencia de prensa también confesó: “Me preocupa no sumar de a tres de local. Más allá de que hay un rival que juega, que está de remontada y viene levantando”.