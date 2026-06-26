Posible cruce de la Argentina en 16avos de final: estas son todas las combinaciones del grupo de España y Uruguay

A la vez que la selección argentina se prepara para enfrentar a Jordania, este viernes no es un día más para Lionel Messi y compañía en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 porque se conoce su rival para los 16avos de final con la definición del Grupo H que conforman España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

La albiceleste, más allá del resultado que obtenga en su último duelo de la zona J vs. los asiáticos, terminará en el primer puesto y ya conoce su posible camino hacia la definición del 19 de julio. El combinado dirigido por Lionel Scaloni decantó en la parte baja del cuadro de las llaves de eliminación directa y en 16avos de final, la etapa que se incorporó en el nuevo formato de 48 participantes, enfrentará al segundo del Grupo H el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Cualquiera de los cuatro equipos puede terminar segundo de la zona H en la definición que inicia a las 21 (hora argentina) con dos juegos en simultáneo: uruguayos vs. españoles en Guadalajara y caboverdianos vs. árabes en Houston.

El equipo con más probabilidades de ser escolta y enfrentar a la Argentina es Cabo Verde, con cinco variables de resultados posibles de las cuáles una está supeditada a un desempate por diferencia de goles con España y otras dos, con Uruguay. Arabia Saudita tiene dos variantes para ser oponente del campeón del mundo y la Furia Roja tres, de las cuáles una es la mencionada con los africanos y otra un empate suyo más una goleada estrepitosa de Cabo Verde a Arabia Saudita.

Por último, el clásico del Río de La Plata es el partido que menos chances tiene de concretarse porque el combinado charrúa tiene dos variantes y son compartidas con Cabo Verde.

Los posibles rivales de la selección argentina en 16avos de final, de acuerdo a los resultados Canchallena

La continuidad del equipo de Lionel Scaloni está supeditada, desde entonces, a que se imponga en cada cruce. Y los rivales, a lo que ocurra en el resto de la tercera jornada de la etapa de grupos porque hay zonas que todavía no se definieron y, también, en 16avos.

En octavos de final, jugaría el martes 7 de julio en Atlanta contra el segundo del Grupo D (Australia) o G (Egipto, Irán, Bélgica o Nueva Zelanda). A medida que se avanza en el cuadro, la posibilidades de oponentes aumentan considerablemente.

En cuartos, los cuáles la Argentina disputaría el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas, su rival sería el primero del Grupo B (Suiza) o K; o el tercero de las zonas D, E, F, G, I, J o L. Es decir, se podría medir con Colombia, Portugal, Suiza, Croacia, Paraguay, Egipto o Irán, entre otros.

Suiza puede ser rival de la selección argentina en cuartos de final, siempre que ambos equipos avancen en el Mundial 2026 Abbie Parr - AP

Si llega a las semifinales, el equipo que defiende el título que logró en Qatar 2022 se presentará el miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Las posibilidades de oponentes son muchas, con Inglaterra como máximo candidato si es que termina primero en el Grupo L. Además, Brasil es la otra de las potencias que se podría cruzar con la Argentina en esa instancia mientras que también tienen posibilidades México -líder de la zona A- y Noruega o Francia, quien termine segundo en el Grupo I.

De jugar las semifinales, la albiceleste tendrá un encuentro más. Si pierde, jugará por el tercer puesto el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami y si gana afrontará la definición el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ante cualquiera de los resultados, tendrá de oponente a un equipo que decantará de la parte alta del cuadro, donde ya están confirmados Alemania, Sudáfrica, Canadá y Marruecos. Además, si los franceses, españoles, Países Bajos y Bélgica ganan sus respectivas zonas también irán a ese sector.

Cruces de 16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica (2º Grupo A) vs. Canadá (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

(2º Grupo A) vs. (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles. Alemania (1º Grupo E) vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

(1º Grupo E) vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston. Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.

(1° Grupo F) vs. (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey. Brasil (1º Grupo C) vs. Japón (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.

(1º Grupo C) vs. (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston. 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Costa de Marfil vs. 2º Grupo I – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

vs. 2º Grupo I – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas. México (1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

(1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México. 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Estados Unidos (1º Grupo D) vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.

(1º Grupo D) vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco. 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.

2º Grupo K vs. 2º Grupo L – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.

1º Grupo H vs. 2º Grupo J – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Suiza (1º Grupo B) vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.

(1º Grupo B) vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver. Argentina (1º Grupo J) vs. 2º Grupo H – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

(1º Grupo J) vs. 2º Grupo H – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Australia vs. 2º Grupo G – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

La selección de España puede ser rival de la selección argentina en 16avos de final @sefutbol

Los cruces de eliminación directa que debería ganar Argentina para ser campeón del Mundial

16avos de final

Argentina (1º Grupo J) vs. España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Posibles rivales de la selección argentina en 16avos de final del Mundial 2026 La Nación

Octavos de final

(Argentina) Ganador 16avos de final 14 vs. (2º Grupo D o 2º Grupo G) Ganador 16avos de final 16 – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Posibles rivales de la selección argentina en octavos de final del Mundial 2026 La Nación

Cuartos de final

(Argentina) Ganador Octavos de final 7 vs. (1º Grupo B o K; o 3º Grupo D/E/F/G/I/J/L ) Ganador Octavos de final 8 – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Posibles rivales de la selección argentina en cuartos de final del Mundial 2026 La Nación

Semifinales

(Argentina) Ganador Cuartos de final 3 vs. Cuartos de final 4 – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Posibles rivales de la selección argentina en semifinales del Mundial 2026 La Nacion

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. (Argentina) Perdedor Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final

Ganador Semifinal 1 vs. (Argentina) Ganador Semifinal 2 – Domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.