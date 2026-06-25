Posiciones del Grupo E del Mundial: así quedó la tabla, con las clasificaciones de Alemania, Costa de Marfil y Ecuador

Este jueves finalizaron todos los partidos del Grupo E del Mundial 2026 y, de esta manera, ya se conocen los dos clasificados directamente a 16vos de final provenientes de esta zona: Alemania y Costa de Marfil. Además, Ecuador culminó en el tercer lugar y luchará por ser uno de los ocho mejores entre los 12 grupos para poder avanzar de ronda. Curazao, por su parte, quedó último y se despidió de la Copa del Mundo. Todos los detalles están en canchallena.com.

En la última fecha, la Tri dio el golpe y consiguió una de las victorias más importantes de su historia. Fue 2 a 1 frente a Alemania, que llegó al desenlace de esta zona con el primer puesto asegurado. Los goles del seleccionado sudamericano fueron convertidos por Nilson Angulo a los 9’ y Gonzalo Plata a los 77′ (Leroy Sané puso en ventaja parcial a los europeos a los 2′). Con esto, quedaron terceros con cuatro puntos, pero hay cuatro países que no lo pueden superar entre todos los terceros (Corea del Sur, Escocia, Bosnia y Herzegovina, y Senegal o Irak), por lo que ya se clasificaron a 16vos.

Alemania se clasificó a los 16vos de final del Mundial 2026 como líder del Grupo E ANGELA WEISS - AFP

En el otro partido del día, Costa de Marfil derrotó a Curazao por 2 a 0 con un doblete de Nicolás Pépé a los 7′ y a los 64′. Lo llamativo es que no tuvo tantas ocasiones de peligro como, por ejemplo, sí había tenido Ecuador en el empate 0 a 0 contra los curazoleños de la segunda jornada. Sin embargo, la efectividad del ex-Arsenal les permitió meterse en 16vos de final como escoltas de Alemania.

Resultados y posiciones del Grupo E del Mundial 2026

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

Alemania quedó ubicada en el lado izquierdo del cuadro y se enfrentará a un tercero en la próxima instancia. En caso de avanzar a octavos de final, se cruzará con el ganador del cruce entre el líder del Grupo I (Francia o Noruega) y un tercero. Costa de Marfil, por su parte, quedó ubicada en el sector derecho y jugará con el segundo de la zona I (Francia o Noruega). Si gana, en octavos se verá las caras con el Brasil o el escolta del Grupo F (Países Bajos, Japón o Suecia).