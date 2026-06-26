Posiciones del Grupo F del Mundial 2026: así quedó la tabla, con las clasificaciones de Países Bajos, Japón y Suecia

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Neerlandeses, japoneses y suecos se aseguraron un lugar en 16vos de final; el seleccionado azul y amarillo avanzó como uno de los ocho mejores terceros
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Este jueves finalizaron todos los partidos del Grupo F del Mundial 2026 y, de esta manera, ya se conocen los dos clasificados directamente a 16vos de final provenientes de esta zona: Países Bajos y Japón. Además, Suecia culminó en el tercer lugar y se consolidó como uno de los ocho mejores entre las 12 zonas, por lo que también avanzó de ronda. Túnez, por su parte, quedó último y se despidió de la Copa del Mundo. Todos los detalles están en canchallena.com.
En la última fecha, Países Bajos derrotó a Túnez por 3 a 1 y se aseguró el primer lugar de la tabla de posiciones de su zona. Los goles de la Naranja Mecánica fueron convertidos por Ellyes Skhiri en contra, Brian Brobbey y Jan Paul van Hecke (Hazem Mastouri descontó para los tunecinos). El líder culminó la etapa de grupos con siete puntos, producto de un empate 2 a 2 ante los japoneses y sendos triunfos por 5 a 1 ante los suecos y por 3 a 1 frente a los tunecinos.
En el otro compromiso del día, Japón y Suecia empataron 1 a 1 por los tantos de Daizen Maeda -J- y Anthony Elanga -S-. Con este resultado, los Samuráis Azules terminaron la primera ronda en el segundo puesto del Grupo F; mientras que el combinado azul y amarillo quedó tercero y se metió en 16vos de final porque pasan los ocho mejores teniendo en cuenta las 12 zonas y hay cuatro países que no lo pueden superar entre todos los terceros (Corea del Sur, Escocia, Bosnia y Herzegovina, y Senegal o Irak).
Resultados y posiciones del Grupo F del Mundial 2026
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Países Bajos quedó ubicado en el lado izquierdo del cuadro y se enfrentará a Marruecos en la próxima instancia. En caso de avanzar a octavos de final, se cruzará con Sudáfrica o Canadá. Japón, por su parte, quedó ubicado en el sector derecho y jugará nada menos que contra Brasil. Si gana, en octavos se verá las caras con Costa de Marfil o el segundo del Grupo I (Francia o Noruega). Suecia, por su parte, puede cruzarse con un tercero o con un segundo, algo que que quedará definido en los próximos días.
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