Posiciones del Grupo I del Mundial 2026: así quedó la tabla, con las clasificaciones de Francia y Noruega

Este viernes finalizaron todos los partidos del Grupo I del Mundial 2026 y, de esta manera, ya se conocen los dos clasificados directamente a 16vos de final provenientes de esta zona: Francia y Noruega. Además, Senegal culminó en el tercer lugar y deberá esperar otros resultados para saber si avanza de ronda o no. Irak, por su parte, quedó último y se despidió de la Copa del Mundo. Todos los detalles están en canchallena.com.

En la última fecha, el subcampeón del mundo en ejercicio goleó a los Vikingos Rojos por 4 a 1 en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos. Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025, convirtió un hat-trick en apenas 32′, mientras que el tanto restante lo hizo Désiré Doué en la última jugada del partido, a los 94′ (Thelo Aasgaard descontó para los noruegos).

En el compromiso restante, los Leones de la Teranga consiguieron ante el seleccionado asiático su primer triunfo en esta Copa del Mundo y se ilusionan con pasar de ronda como uno de los ocho mejores terceros entre las 12 zonas. El partido se disputó en el BMO Fiel de Toronto, Canadá, y fue victoria 5 a 0 para los africanos con un doblete de Pape Gueye y sendas anotaciones de Habib Diarra, Ismaila Sarr e Iliman Ndiaye.

Senegal vapuleó a Irak y se metió en la pelea por avanzar a los 16vos de final como uno de los mejores terceros MICHAEL REAVES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Franceses y noruegos llegaron a esta última fecha ya clasificados a 16vos de final, pero se disputaban mano a mano el primer puesto del Grupo I. Los senegaleses terminaron la primera instancia del Mundial 2026 con tres puntos, por lo que aún tienen chances de pasar a 16vos de final. De hecho, ya supera a otros terceros como Escocia y Corea del Sur. Los iraquíes, por su parte, quedaron eliminados sin unidades y con una diferencia de gol de -11.

Resultados y posiciones del Grupo I del Mundial 2026

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

Estados Unidos quedó ubicado en el lado izquierdo del cuadro y se enfrentará a un tercero en la próxima instancia. En caso de avanzar a octavos de final, se cruzará contra el ganador del cruce entre Alemania y un tercero. Noruega, por su parte, quedó ubicado en el sector derecho y jugará frente a Costa de Marfil. Si gana, en octavos se verá las caras con Brasil o Japón.