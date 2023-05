Premios Laureus: el emotivo discurso de Hugo Porta para Lionel Messi, en un encuentro conmovedor y el recuerdo de Nelson Mandela

escuchar

El crack rosarino Lionel Messi ganó este lunes su segundo premio Laureus como Mejor Deportista del Año y la selección argentina campeona en Qatar el reconocimiento a Mejor equipo de 2022 en la gala llevada a cabo en el Pavilion Vendôme de París. Messi, quien estuvo acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo, recibió el galardón que también obtuvo en 2020, convirtiéndose en el primer futbolista y el primer argentino en lograrlo, de manos del mejor rugbier nacional de la historia, Hugo Porta.

”Muchísimas gracias por darme el premio. Es un placer estar en esta gala. Es un honor compartir honor con otros ganadores. Siempre es lindo recibir un reconocimiento de este tipo pero el deporte es un deporte de equipo y este año cumplí el mayor sueño que tenía, que fue ganar el Mundial con mi selección. Me costó muchísimo, ya al final de mi carrera”, manifestó Messi.

Por su parte, el premio al seleccionado argentino en la noche en que el equipo nacional fue elegido como Equipo del Año, fue recibido por el propio Messi, su compañero Lisandro Martínez y el presidente de AFA, Claudio Tapia. Mientras se define su futuro futbolístico, porque en junio próximo finalizará su contrato con Paris Saint Germain, el capitán argentino se acordó de Barcelona, club que pretende repatriarlo a mitad de año y que publicó una historia, felicitando a su antiguo capitán.

“Tuve muchas alegrías con el Barcelona y muchas tristezas con la selección pero tuve muchas piedras en el camino y me hizo superarme. Gracias a mi familia y mis seres queridos, que me respetan, soy un agradecido. Pude cumplir mi sueño. Si bien tardó en llegar pero fue lo mejor que me pasó y nos pasó como país después de tanto tiempo. Con todo ello, es para Argentina y repito, muchísimas gracias”, comentó Leo, que sumó un nuevo premio a su rica trayectoria futbolística y certificó la importancia de 2022, cuando se consagró campeón del mundo con la Argentina y además fue elegido el mejor futbolista del campeonato.

Hugo Porta es un símbolo del deporte argentino. No sólo es el mejor 10 de todos los tiempos en el rugby nacional: su carisma, personalidad y hombría de bien exceden el deporte. Por eso, el encuentro entre dos grandes nacidos en la Argentina, que se destacaron en disciplinas de equipo y, además, lejos del campo de juego, generaron admiración y conmovieron a todos.

EMOCIONANTES: los discursos de Hugo Porta y Leo Messi, tras la obtención de La Pulga del #Laureus23.



📺 #ESPNenStaPlus pic.twitter.com/TefCjZ5Yot — SportsCenter (@SC_ESPN) May 8, 2023

El ex jugador de Los Pumas e integrante del Salón de la Fama del rugby le entregó el premio a Leo y le dedicó unas palabras que encendieron los ojos del capitán del seleccionado argentino. Se emocionó Messi, que no atraviesa días felices en París. “Sos mucho más que un jugador de fútbol. Hoy todos los chicos que quieren ser jugadores de fútbol quieren ser Messi. La Academia Laureus te eligió para darte el premio no solo por lo que hacés dentro de la cancha, sino por lo que hacés afuera. Por la persona que sos, por tu humildad, por tu manera de liderar, por el ejemplo que das, por el apego a tu familia. Yo lo veo cada vez que trabajo con la Fundación Laureus en la Argentina, con los chicos que no tienen oportunidades, la admiración que te tienen. Te quieren todos, te queremos todos”, resultó la primera parte del discurso de Porta, a dos metros de Leo, que sonreía con cierto nerviosismo, incómodo como casi siempre en el elogio que exceden sus goles y gambetas.

Lionel Messi, con los premios Twitter

El instante conmovedor se produjo cuando Porta, ex embajador argentino en Sudáfrica durante el gobierno de Carlos Menem, mencionó a Nelson Mandela en su discurso. El hombre que unió a una nación, Sudáfrica, sin rencores. Uno de los personajes más importantes del siglo. “Tuve la oportunidad de conocer a Mandela. Mandela y vos tienen muchas cosas en común. Muchas habilidades de él, las tenés vos. Tu manera de liderar, tu manera de inspirar. Si Mandela estuviera aquí, te daría un abrazo. Te lo voy a dar yo en nombre de él. Te felicito”, acabó el discurso, en un encuentro fraternal con Messi, emocionado por unas palabras que no esperaba. Y vaya si recibió condecoraciones y discursos a lo largo de los últimos 20 años. Ese momento fue muy especial.

“Estoy muy agradecido por tus palabras”, confesó el rosarino, antes de su discurso. Un rato antes, en una publicación en Instagram, Porta, de 71 años, suscribió: “Es un enorme placer poder hacer entrega de este premio a quien trascendió un campo de juego para convertirse en un ejemplo para niños y niñas. Te felicito Leo Messi porque todos te admiran, todos te quieren, todos te queremos. Felicito también a la selección argentina por ganar el premio Laureus al mejor equipo. Orgullo total por este grupo, su capitán y equipo técnico”.

LA NACION