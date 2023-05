Superclásico: “Estoy arrepentido de lo que hice”, aseguró Agustín Palavecino, que rompió el silencio después de su provocativo grito de gol

escuchar

Días atrás, por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), River empató 1 a 1 con Atlético, en Tucumán. Con un equipo completamente alternativo, el equipo millonario comenzó perdiendo con un tanto de Mateo Coronel. Cerca del final, un gol en contra de Joaquín Pereyra le dio un punto clave al conjunto de Núñez, que mostró bastantes limitaciones a la hora de generar juego.

Una vez finalizado el encuentro, Martín Demichelis, director técnico de River, dio una conferencia de prensa y dejó algunos textuales llamativos. Uno de ellos fue en referencia a la posición que ocupó Agustín Palavecino en la cancha, en un rol más defensivo que ofensivo para sustituir a Enzo Pérez, el emblema del plantel que por acumulación de amarillas no pudo estar en Tucumán.

“¿Cómo motivas a Agustín Palavecino para jugar en la posición que se desempeñó? En la que, a mi parecer, estuvo bien”, deslizó un periodista ante la mirada atenta de Demichelis, que fue elaborando la respuesta en su cabeza y soltó, contundente: “Se tiene que motivar solo, juega con la camiseta de River”.

El grito de Agustín Palavecino que desató el escándalo GUSTAVO GARELLO - AP

El domingo, fue protagonista desde otro lugar. A los 34 minutos del segundo capítulo, entró por Ignacio Fernández. En el juego tuvo poca participación. Con un agónico gol de penal de Miguel Borja, River derrotó por 1-0 a Boca en el estadio Monumental, en un superclásico que terminó en escándalo, con una gresca generalizada entre ambos planteles que dejó seis expulsados, uno de ellos, el jugador surgido en Platense.

Ya en tiempo de descuento, y cuando el partido parecía encaminado a un empate a cero, el árbitro Darío Herrera pitó una rigurosa falta por un contacto en el área de Agustín Sandez a Pablo Solari. El colombiano Borja, que había ingresado unos minutos antes, se adueñó del balón y sentenció con jerarquía desde los 12 pasos para darle los tres puntos al líder de la Liga Profesional. En la celebración, Palavecino se excedió con el festejo y en un lugar inapropiado: de frente a Sergio Romero y otros jugadores de Boca. El arquero lo fue a buscar, ya que sintió que provocó con su desmedida celebración y entonces sobrevinieron los incidentes, en los que abundaron los golpes de puños y las patadas entre los jugadores, con efectivos de seguridad tratando de separar.

“Lo que hizo (Palavecino) obviamente que no estuvo bien, pero de los errores se aprende”, señaló poco después el capitán millonario Enzo Pérez. El arquero xeneize, que fue el primero en reaccionar (no fue ni amonestado), aseguró: “En lugar de ir a festejar con sus compañeros, se pone a festejar en la cara de sus rivales, es una falta de respeto”.

El volante dijo este lunes sentirse “arrepentido” de lo hecho. “Estoy contento con la victoria y más en un Superclásico, pero mirando todo lo que pasó, estoy arrepentido de lo que hice y por lo que se generó. Generé algo y pensé, ¿para qué? No había necesidad, pero recién me cayó la ficha en el vestuario”, indicó Palavecino en declaraciones a TyC Sports sobre lo que vivió en el triunfo frente a Boca.

Pasó de todo: jugadores de River y Boca se pelean durante el Superclásico GUSTAVO GARELLO - AP

“Vi lo festejos en el vestuario y ahí me cayó la ficha de lo que hice, porque me perdí todo por eso y tengo arrepentimiento, pero igual estoy feliz por el equipo, por la gente y por el triunfo”. Respecto de las razones de su reacción, Palavecino destacó: “Se había hablado mucho en la semana, veníamos de un golpe duro y era una mezcla de sensaciones. En un partido estás con las pulsaciones altas, y más en un partido como este, pero más que nada no me supe controlar y no es la imagen que queremos dar en River. Hay un camino marcado y hay que seguir por ahí, no es un buen ejemplo lo que hice”, remarcó.

Martín Demichelis habló con Palavecino horas después de los incidentes Fabián Marelli - LA NACIÓN

Sobre lo que dijo Enzo Pérez y el DT Martín Demichelis, contó: “Hoy lo hablé con Enzo a la mañana y me disculpé, lo mismo que con Martín (Demichelis) a quien le dije que estaba arrepentido”. Jorge Brito, el presidente millonario, actuó en la misma dirección. “Palavecino es un jugador inteligente, una buena persona, va a aprender de esto, pero me pareció exagerada la reacción de Boca”, expresó.

Y hasta se refirió a la polémica el Beto Alonso. Sobre los bochornosos incidentes que se produjeron después del gol, el ídolo aseguró que la actitud de Agustín Palavecino es “justificable” y que en un “partido caliente se puede esperar cualquier cosa”.

