Premios Laureus: Christian Eriksen recordó el momento en que miró por primera vez el video de su paro cardíaco: “Nunca se vuelve más fácil”

No era solamente la carrera futbolística de Christian Eriksen lo que corría peligro, sino también su vida. Las imágenes del volante desplomándose sobre el campo de juego durante el partido entre Dinamarca y Finlandia por la Eurocopa en 2021 dieron la vuelta al mundo, como también las de sus compañeros daneses protegiéndolo del ojo público. Felizmente, el accionar rápido de ellos y de los médicos del estadio Parken fueron fundamentales para salvar su vida, pero no había ninguna certeza de que el entonces atacante de Inter pudiera continuar jugando al fútbol profesional, y mucho menos en el más alto nivel.

El marcapasos que le colocaron le frenó toda posibilidad de volver a la Serie A, pero pocos esperaban que apenas seis meses después de su percance lograra regresar en la Premier League, como hombre de Brentford. Pero Eriksen excedió las expectativas, tuvo un rendimiento asombroso en el club londinense, consiguió un pase a Manchester United, se volvió una pieza fundamental del equipo dirigido por Erik ten Hag e incluso volvió a integrar su seleccionado en una Copa del Mundo, Qatar 2022. Aquella milagrosa recuperación, que hizo que su paro cardíaco prácticamente pasara a un segundo plano, le valió este lunes el Premio Laureus al regreso del año, en una gala en la que también fueron reconocidos Lionel Messi y la selección argentina, entre otros.

Eriksen posa junto a su premio Laureus al Regreso del Año, que consiguió gracias a su milagrosa recuperación, su reaparición en Brentford y su alto nivel en Manchester United. JULIEN DE ROSA - AFP

No obstante, el jugador no olvida el profundo impacto que el episodio tuvo en su vida, y en una entrevista con el sitio inglés The Telegraph recordó su reacción de cuando se vio en la transmisión de aquel partido de junio de 2021, enfocado en pleno infarto: “Lo vi casi el día después de que sucediera, solo para ver qué había pasado, superar todas las emociones y prepararme para lo que venía. Pero nunca se vuelve más fácil. Lo mirás y luego no pensás en lo que es. Sólo lo mirás, y eso es todo”, rememoró el ex futbolista de Ajax y Tottenham Hotspur.

Su primer gol tras el regreso

¡LO GRITÓ EL MUNDO! 290 días después de sufrir un paro cardíaco, Eriksen volvió al Parken Stadium con Dinamarca y marcó este gol vs. Serbia en el triunfo amistoso por 3-0. pic.twitter.com/x329eV7Miz — SportsCenter (@SC_ESPN) March 29, 2022

Eriksen reflexionó también sobre cómo fueron los pasos para la recuperación, en la que el fútbol no fue su primera prioridad. “Para mí, el primer objetivo era volver y ser padre y novio a tiempo completo. Sabía que en Italia tenían muchas reglas que podrían prohibirme jugar, y terminar con Inter fue la única opción”, comentó el danés, que reconoció el rol del primer club que lo recibió post incidente y le devolvió las ganas de pisar una cancha: “Siempre estaré agradecido a Brentford y Thomas Frank [DT del club], por haberme dado la oportunidad de volver y ser su futbolista. Soy afortunado. Lo que he aprendido es disfrutar mientras estás aquí, disfrutar lo que venga y jugar al fútbol si es divertido. Y si no es divertido, hacé otra cosa”.

Las palabras de Eriksen al ser galardonado por la Academia Laureus

Listen to the incredible words of @ManUtd's @ChrisEriksen8 - 2023 Laureus World Comeback of the Year Award winner.#Laureus23 pic.twitter.com/QsdQnR6Tfz — Laureus (@LaureusSport) May 8, 2023

Al recibir el galardón, entregado por la Academia Deporte Mundial Laureus, Eriksen habló también sobre los cambios que hizo en su vida como consecuencia del paro cardíaco: “Ha sido un último año y medio increíble, de muchísimos altibajos. Los puntos más bajos llegaron en ese instante que cambió mi vida para peor, pero por suerte los doctores, los paramédicos y mis compañeros reaccionaron rápidamente. Fui muy afortunado de que no pasara nada más serio que lo que pasó”, destacó. Y añadió: “Empecé a disfrutar de mi vida en familia y con mis hijos un poco más que antes, estoy más relajado en todo. No estoy tan nervioso como antes en algunas cosas. Tampoco era alguien demasiado nervioso antes, pero esto cambia toda la dinámica de vida. La vida es muy buena y muy importante”.

