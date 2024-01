escuchar

15.00 Los otros premios que se entregan

Además de las siete categorías que premiarán, están FIFA Fair Play, la mejor alineación inicial masculina, la mejor alineación inicial femenina y el premio a la mejor hinchada y en este último caso habrá un argentino entre los ternados. Se trata de un fanático de Colón de Santa Fe que fue enfocado durante un partido de su equipo. Allí se lo ve, en el estadio Brigadier Estanislao López, alentando al Sabalero, pero al mismo tiempo dándole la mamadera a su bebé. La viralización es inmediata, y la candidatura a ganar esta tarde el premio The Best al “Mejor Hincha del Mundo”, también. El protagonista es Hugo Daniel Iñíguez y estará en Londres, en la entrega de premios. También aparecen entre los candidatos Miguel Ángel, un niño colombiano fanático de Millonarios que cumplió su sueño de ver al equipo antes de recibir la eutanasia, y a la inglesa Fran Hurndall, quien rompió el récord de trasladar una pelota de fútbol durante mil kilómetros.

🇦🇷 @ColonOficial es familia. ❤️🖤



Toto Iñíguez y su familia, nominados a "Mejor Afición", están listos para la ceremonia de #TheBest. — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) January 15, 2024

14.45. La ausencia de Messi

El argentino, que está entre los finalistas para quedarse con el premio al mejor jugador que entrega la FIFA, no viajó a Londres para la entrega del premio. El otro que no estará presente en la capital inglesa será Erling Haaland. El noruego es el máximo candidato a quedarse con The Best 2023 y en caso de que lo gane, será su padre quien recibirá el galardón.

Lionel Messi en plena pretemporada con Inter Miami MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

14.35. En vivo: cómo ver la gala de los premios The Best 2023

El evento tendrá transmisión de TyC Sports y de FIFA+, pero también se puede seguir online por plataformas de cableoperadores y TV satelital, como Flow o DirecTVGo. En todos los casos se requiere ser cliente. Además, la cobertura en vivo en LA NACION incluirá la narración y lo más importante el evento, minuto por minuto.

14.30. Todos los finalistas

Finalistas a mejor jugador: Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Mbappe, Messi y Haaland, los tres aspirantes al premio al mejor jugador FIFA

Finalistas a mejor jugadora: Aitana Bonmati, Linda Caicedo y Jennifer Hermoso.

Finalistas al premio Puskás, al mejor gol: Julio Enciso Guilherme Madruga y Nuno Santos.

Finalistas a mejor entrenador: Pep Guardiola, Simone Inzaghi y Luciano Spalletti.

Guardiola, Spaletti e Inzaghi. Uno de los tres será elegido como el mejor entrenador del 2023 FIFA

Finalistas a mejor entrenador femenino: Jonatan Giraldez, Emma Hayes y Sarina Wiegman.

Finalistas al mejor arquero: Yassine Bounou, Thibaut Courtois y Ederson.

Finalistas a la mejor arquera: Mackenzie Arnold, Catalina Coll y Mary Earps.

14.25. Día de gala

Bienvenidos al minuto a minuto de la gala de los premios The Best 2023, en el que figura Lionel Messi como finalista para la categoría de mejor futbolista masculino junto a Erling Haaland y Kylian Mbappé. Además, Daniel Iñíguez, hincha de Colón de Santa Fe, estará presente en la terna de los hinchas. En la entrega de este premio serán honrados los principales jugadores y entrenadores del fútbol femenino y masculino. Además, Los finalistas de siete categorías están confirmados.

LA NACION