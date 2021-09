Preocupación mundial por el estado de salud de Pelé

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento Pelé se encuentra internado desde hace seis días en un hospital de la ciudad de San Pablo. El sábado pasado, el exjugador de la selección brasileña debió ser sometido a una operación para extirparle un tumor en el colon y según confirmó él mismo este lunes a través de sus redes sociales se siente muy bien luego de pasar por el quirófano.

Pelé, de 80 años, informó el pasado 31 de agosto que acudió a un hospital de San Pablo para realizar exámenes de rutina que habían sido pospuestos debido a la pandemia de COVID-19. Una vez allí aseguró en sus redes sociales que se encontraba bien de salud: “Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a mis exámenes de rutina, que no había podido hacer antes debido a la pandemia. ¡Avísame que no juego el próximo domingo!”, expresó O Rei. Sin embargo las pruebas han determinado la gravedad de la situación y por eso tuvo que ser operado este último sábado.

A través de su cuenta de Instagram, en un texto acompañado de una foto suya con una camiseta de la selección de Brasil y una pelota, escribió: “Amigos míos, muchas gracias por los amables mensajes. Doy gracias a Dios por sentirme muy bien y por permitir que el Dr. Fábio y el Dr. Miguel se ocupen de mi salud. El sábado pasado me operaron para extirpar una lesión sospechosa en el colon derecho. El tumor fue identificado durante las pruebas que mencioné la semana pasada”.

Además, agregó con mucha esperanza, un mensaje de cara a lo que viene tras ser intervenido quirúrgicamente: “Afortunadamente, estoy acostumbrado a celebrar grandes victorias al lado de ustedes. Enfrentaré este partido con una sonrisa en mi rostro, mucho optimismo y alegría por vivir rodeada del amor de mi familia y amigos”, cerró.

No es la primera vez que O Rei atraviesa problemas de salud en los últimos tiempos. Los inconvenientes en la cadera del astro brasileño le han causado en los últimos años grandes problemas de movilidad . En febrero de 2020, su hijo Edson Cholbi Nascimento, ‘Edinho’, aseguró que su padre sufre “cierta depresión” debido a esas dificultades que le impiden “andar con normalidad”, reconociendo que apenas sale de casa.

