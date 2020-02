Brunetta se puso a tocar el piano y los cantitos terminaron en pogo Crédito: Captura de TV

Luego de la alegría al borde del campo de juego tras saberse campeones del Preolímpico, la selección Sub 23 volvió al hotel y el grupo continuó con los festejos en privado. Hoy se viralizó un video de la intimidad del plantel cantando "yo nunca te podré olvidar", de La Champions Liga.

Entre los gritos y los saltos de los jugadores se destaca la figura de Juan Brunetta. El volante de Godoy Cruz aparece tocando el piano y marcando el ritmo de las celebraciones de sus compañeros hasta que, de un momento a otro, empieza un pogo que aleja a los jugadores de la escena y Brunetta los sigue unos instantes después.

El ex Belgrano entró no vio muchos minutos de juego durante el Preolímpico, salvo cuando fue titular en la goleada ante Venezuela por 4-1 cuando la Argentina ya estaba clasificada a la segunda rueda.

El seleccionado nacional ganó los seis encuentros que disputaron, lo que no sólo les da la tranquilidad de consagrarse en el torneo que se juega en Colombia faltando un partido, sino que también sellaron la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, tienen la oportunidad de dejar afuera de los Juegos a Brasil: si la Argentina gana o empata contra los brasileños el domingo, tanto Colombia como Uruguay (juegan el otro partido), con una victoria, lograrán la plaza para Tokio.

El entrenador de esta selección argentina, Fernando Batista, espera el cruce contra Brasil y adelantó que pondrá el mejor equipo posible: "Se corrió mucho ante Colombia, hay un desgaste, pero lo vamos a tomar con la seriedad que se merece. ¿Si me gustaría dejar afuera a Brasil de los Juegos Olímpicos? No, yo disfruto de mi equipo argentino. No pienso en otra cosa. Ese es un problema de Brasil. Yo disfruto que ya nos clasificamos y salimos campeones".