Los golpes se fueron encadenando unos tras otros. La impaciencia se multiplicó. En Brasil ya no hay margen para más cachetazos futbolísticos y mucho menos cuando se trata de golpes propinados por la selección argentina. La final de la Copa América 2021 es un herida que aún no cierra para el conjunto brasileño; el 1-0 por las eliminatorias en el Maracaná sigue latente, el 3-0 en el Mundial Sub 17 no se digiere y la última estocada, con el gol de Luciano Gondou en el Preolímpico que se disputó en Venezuela, que significó quedarse sin plaza para Paris 2024, resultó letal. Tanto que los medios locales fueron despiadados en sus críticas: “ se amplía la lista de la vergüenza ”, se leyó.

Los principales diarios de Brasil fueron duros con esta eliminación, pero se magnificó la desconfianza por la cantidad de resultados negativos que acumula la selección local y la falta de un proyecto claro y concreto. Folha de San Pablo no se midió a la hora de calificar el traspié. “Brasil perdió con Argentina, deja al fútbol masculino afuera de los Juegos Olímpicos y amplía la lista de vergüenzas. La generación liderada por Endrick hizo una campaña irregular y los actuales bicampeones quedaron afuera de Paris 2024”, publicó en su portal.

En el medio deportivo Lance titularon: “ ¡Sin Tri! Brasil pierde con Argentina y está afuera de los Juegos Olímpicos ”. En el texto se enfocó en el contexto histórico de esta derrota, ya que desde hacía casi 20 años que el seleccionado brasileño no se quedaba al margen de la cita olímpica: “La última vez que la selección brasileña quedó fuera de los Juegos Olímpicos fue en los Juegos de Atenas en 2004″.

En el periódico Estado de San Pablo, en su edición en papel, titularon: “ El preolímpico de fútbol es el último retrato del fracaso de las selecciones brasileñas, Ramón (Menezes) y la CBF ”. Y en su bajada se puede leer: ”La selección masculina, con Endrick y Kennedy, pierde ante Argentina y se queda fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024; el organismo rector del fútbol nacional necesita una intervención”.

Y en el texto principal, el periodista Robson Morelli, escribió: “ Estamos infinitamente peor que en el Mundial de 2014, cuando todos lloramos la eliminación contra Alemania en aquel fatídico 7-1 . Nuestra selección principal ocupa el sexto lugar en las Eliminatorias, que no se reanudan hasta septiembre. Sólo falta que Brasil se quede fuera del Mundial 2026. Italia, para quien lo dude, no jugó los dos últimos Mundiales. Ahora Dorival Junior está al mando, y nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar. La selección femenina también sufrió cambios tras fracasar en el Mundial”.

En el portal de Correio Braziliense el título y su bajada fueron tan contundentes como la de Folha: “ La vergüenza de Brasil en el Preolímpico se ensayó desde la fase de grupos ”. Y en la bajada se enfocaron en Endrick, la estrella de Fluminense que emigró a Real Madrid: “Ni siquiera la promesa de 10 millones de reales ocultó las limitaciones del equipo mal formado”.

O Globo se mantuvo más frío a la hora del análisis y se limitó a contar lo sucedido. “ Por primera vez desde 2004, la selección brasileña de fútbol masculino no tendrá la oportunidad de competir por una medalla en los Juegos Olímpicos . La selección dirigida por Ramón Menezes perdió ante Argentina, este domingo, por 1-0, en el estadio Brígido Iriarte, de Caracas, en la última jornada del cuadrangular final del Preolímpico y quedó fuera de los Juegos Olímpicos de 2024″.

En Jornal de Comercio también calificaron con dureza el traspié en su titular: “ Bicampeón olímpico, Brasil da vergüenza, pierde con Argentina y queda fuera de París-2024 ″. Mientras que en el texto analizan: “El fútbol brasileño no estará en los Juegos de París 2024. Actual bicampeón olímpico, el equipo causó un nuevo bochorno en el Preolímpico de Caracas, Venezuela, al perder este domingo ante Argentina por 1-0 y perder un lugar en Francia. Jugando una competición con un fútbol deficiente desde la fase de grupos, la selección brasileña de Ramón Menezes nunca cautivó a los aficionados y en ningún momento demostró fuerza para alcanzar uno de los dos lugares del cuadrangular final. Además de perder ante su archirrival Argentina, que garantizaba su lugar, hubo dos derrotas más en los siete partidos disputados en Caracas, ante Venezuela (3-1) y Paraguay (1-0)”.

