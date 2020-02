CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | Fase de grupos Sin Comienzo P Argentina P Colombia

Como en el inicio, cuando la película recién empezaba a rodarse, Colombia y la Argentina se tomarán el pulso. Sin embargo, existen múltiples diferencias entre aquel partido y el que sostendrán hoy, desde las 22.30 y con transmisión por TyC Sports: el escenario, ya que se jugará en Bucaramanga y el anterior fue en Pereira, aunque el eje central será la trascendencia. Una victoria en la segunda jornada del cuadrangular final del torneo Preolímpico Sub 23 significará el pasaje a Tokio 2020 para el conjunto que prepara Fernando Batista, el único que enseña puntaje ideal después de cinco encuentros. Sería cumplir el objetivo con anticipación y, además, alimentar la posibilidad de lograr el título, en el cierre, ante Brasil.

La Argentina enseñó un rasgo distintivo a lo largo del torneo: personalidad. Fue el argumento que le permitió no salirse del libreto en el debut en Pereira, cuando después de un despeje apurado Colombia se puso en ventaja, apenas empezado el encuentro, con una definición impecable de Jorge Carrascal. También resultó la razón para sortear sin fisuras a Chile, que llegó a la cita invicta y se desmoronó a tal punto de quedar eliminada de la etapa definitoria; la señal que empujó a superar a Ecuador en un desarrollo enredado y la prueba que aprobaron aquellos nombres que asoman como alternativas para una formación que prácticamente sale de memoria, futbolistas que demostraron estar preparados al vapulear 4-1 a Venezuela.

El dibujo táctico de Batista no es novedoso, ya que es el que utilizó desde el torneo Sudamericano Sub 20, de Chile, el año pasado; el esquema se repitió durante el Mundial de esa categoría en Polonia y los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Tampoco cambiaron demasiado los intérpretes en la aventura preolímpica, donde el único jugador que saltó desde el banco de los suplentes a la alienación titular fue el lateral derecho De la Fuente (Vélez), que después de la goleada sobre la Vinotinto relegó a Herrera (San Lorenzo. Ajustar detalles, los movimientos que el cuerpo técnico ejecutó desde el estreno: los resultados acompañaron, aunque no salirse del eje, no aplicar recetas mágicas que no tuvieron un ensayo anterior, refleja las virtudes y la confianza en el trabajo.

Por esa razón existen jugadores que se ofrecen inamovibles, una línea sobre la que se recuesta el resto: desde el capitán Nehuén Pérez y Facundo Medina, quienes le dan forma a la zaga central; Fausto Vera y el artillero Adolfo Gaich, hasta la explosión que mostró Alexis Mac Allister, que además de ser conductor le agregó una alta cuota de gol -lleva cuatro y es el artillero del certamen-. Cada integrante del grupo empuja la ilusión.

"Jugar bien, ser prácticos e inteligentes. Me gusta tener posesión de pelota, pero hay veces que el partido pide ceder espacio para lastimar de otra manera y eso también es válido. Por eso si estoy ganando y la tengo que tirar a la tribuna no me voy a poner colorado", explicó Batista, en una charla con TyC Sports. Una idea sencilla, que no agota mentalmente a los futbolistas, que utilizan la frescura y las libertades que ofrece el entrenador para divertirse con responsabilidad.

Colombia, que ante Brasil igualó 1-1 con un juego de batalla -el DT Reyes utilizó tres volantes centrales y empleó a Carrascal como falso N°9-, regresará a su esencia y espera los goles de Márquez, el referente de área que no se desahogó con festejos.

Probables formaciones

Argentina: Facundo Cambeses; Hernán De la Fuente, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Claudio Bravo; Fausto Vera y Nicolás Capaldo; Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Agustín Urzi; Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.

Esteban Ruiz; Edwin Hererra, Willer Ditta, Eddie Segura y Gabriel Fuentes; Eduard Atuesta y Jaime Alvarado; Nicolás Benedetti, Jorge Carrascal y Edwin Cetré; Ricardo Márquez. DT: Arturo Reyes Árbitro: Piero Maza, de Chile

Piero Maza, de Chile Hora: 22.30.

22.30. Estadio: Alfonso López, de Bucaramanga.

Alfonso López, de Bucaramanga. TV: TyC Sports y DirecTV Sports