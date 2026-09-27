Primer gol de Giuliano Galoppo en la MLS tras irse de River

Giuliano Galoppo convirtió su primer gol en la MLS. El mediocampista anotó en el empate de Atlanta United 2-2 ante New York City FC. El exRiver lo hizo en apenas su segundo partido como titular en su nuevo equipo, que es dirigido por Gerardo Tata Martino. Había debutado en el triunfo ante Portland por 1-0, el sábado anterior.

Cabe recordar que Galoppo había sido uno de los quince futbolistas apartados por la dirigencia de River, que se estuvieron entrenando de manera diferenciada, y terminó arreglando su salida a préstamo hasta mediados de 2027, aunque Atlanta United tiene una opción de compra para quedarse con todos los derechos del volante.

GOOOL de @ATLUTD. El equipo local le empata 1-1 a New York City.



Galoppo termina definiendo en el lugar perfecto en el minuto 10' tras un tiro de esquino y una jugada en equipo.



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Galoppo siempre fue un mediocampista con gol. Lo hizo en Banfield, donde comenzó su carrera, llegando desde atrás y también siendo oportuno para convertir de pelota parada, ya sea de cabeza o tomando un rebote, y también logró convertir goles en River. Con la camiseta millonaria, sin embargo, quedó relegado y ‘marcado’ negativamente por una forma de ejecutar penales, un estilo que parecía displicente y que encima no tenía eficacia.

En esta oportunidad, Galoppo hizo el gol de “oportunista”, tocando de zurda casi en la línea del arco: la jugada nació de un córner desde la izquierda de Elías Báez (otro argentino), peinó un jugador en el primer palo, arremetió Tomás Jacob (también argentino) por el segundo y cruzó un remate bajo que le cayó al exBanfield, que convirtió casi sin oposición.

¿Qué pasó con Galoppo en River? Llegó en enero de 2025 y emigró en el último mercado. Su problema no estuvo tanto con los rendimientos globales, sino con penales errados en las definiciones ante Independiente Rivadavia de Mendoza y San Lorenzo. Marcelo Gallardo había aprobado su compra antes del vencimiento de su cesión a préstamo de San Pablo.

Giuliano Galoppo celebra su gol para Atlanta United con Tristan Muyumba EDWARD M. PIO RODA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El Muñeco ya lo quería desde que se destacó con la camiseta de Banfield. Pero San Pablo puso entonces los US$ 8 millones que pedía el Taladro y el mediocampista emigró a Brasil. El DT de River lo tuvo en el radar hasta que apareció la oportunidad -también lo pretendía Boca- y logró sumarlo buscando que Galoppo le de a River panorama, dinámica y visión a la mitad de la cancha (y llegada al gol). El futbolista de 27 años había sido adquirido por 1,5 millones de dólares, en River jugó 48 partidos, convirtió ocho goles y dio una asistencia.

Los argentinos Nicolás Fernández y Agustín Ojeda jugaron para New York City. Nashville es el líder de toda la MLS con 60 puntos -10 más que cualquier otro equipo- y es el único equipo que ya aseguró un lugar en los playoffs de la Copa MLS 2026. Vancouver lidera la Conferencia Oeste con 50 unidades.

En otros partidos, Jordan Morris, Hassani Dotson y Paul Arriola anotaron para que Seattle Sounders superara 3-1 al Minnesota United para llevar su racha sin perder a siete partidos en la que fue la 150° victoria para el entrenador Brian Schmetzer. Con este resultado, Seattle, que ganó su segundo encuentro consecutivo tras cinco empates seguidos, está nuevamente en la pelea por la postemporada en la Conferencia Oeste.

Real Salt Lake goleó 3-0 a Revolution de Nueva Inglaterra, Montreal superó 3-1 a Cincinnati, mientras que Chicago Fire venció 1-0 a Charlotte FC, mismo marcador por el que Dallas superó a Los Ángeles FC. Austin FC empató 3-3 con San Diego FC.