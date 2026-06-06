Primer partido de la selección argentina en el Mundial 2026: cuándo es y contra quién juega

A la ilusión habitual que compone el andamiaje de los equipos que disputan un Mundial, la selección argentina le suma el suyo, propio: conseguir la épica que nadie logra hace más de cinco décadas: conservar el título de campeón. En este sentido, la albiceleste, que se consagró en Qatar 2022 y hoy es la N° 2 del mundo detrás de España, quiere seguir agrandando su legado y para ello no puede permitirse mucho paso en falso. Integrará el Grupo J, en el que es cabeza de serie, y tendrá como primer desafío enfrentar a Argelia. Todos los datos están en canchallena.com.

El conjunto argentino no se confía porque en Qatar sufrió de antemano: cayó ante Arabia Saudita en un estreno que parecía sencillo e hipotecó su futuro. El final fue el mejor posible, aunque sabe que no se puede descuidar en un torneo en el que todos, además, le quieren ganar al campeón.

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, intentará que su equipo defienda el título de Qatar 2022 Anibal Greco - LA NACIÃ“N

La Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026, que será la más grande de la historia y cuyos datos se pueden seguir en canchallena.com, inicia el próximo 11 de junio. La selección argentina tendrá su estreno el martes 16 a las 22 ante el conjunto africano, nada sencillo por tener muchos futbolistas de raíces francesas, en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Posteriormente, se medirá con los europeos el lunes 22 a las 14 y, por último, ante los asiáticos el domingo 28 a las 23. Estos últimos encuentros serán en el AT&T Stadium de Dallas.

Argentina cayó por 2 a 1 en el debut de Qatar, donde fue sorprendida por Arabia Saudita Aníbal Greco - La Naci—n

Fixture de la selección argentina en el Grupo J del Mundial

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

– Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas. Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

– Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas. Jordania vs. Argentina – Domingo 28 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

Todos los grupos que conformó la selección argentina en los Mundiales

Uruguay 1930 - Grupo 1: Argentina, Francia, México y Chile.

Argentina, Francia, México y Chile. Italia 1934: No hubo fase de grupos, se jugó directamente bajo el formato de eliminación directa.

No hubo fase de grupos, se jugó directamente bajo el formato de eliminación directa. Suecia 1958 - Grupo 1: Argentina, Alemania Federal, Checoslovaquia e Irlanda del Norte.

Argentina, Alemania Federal, Checoslovaquia e Irlanda del Norte. Chile 1962 - Grupo 4: Argentina, Hungría, Inglaterra y Bulgaria.

Argentina, Hungría, Inglaterra y Bulgaria. Inglaterra 1966 - Grupo 2: Argentina, Alemania Federal, España y Suiza.

Argentina, Alemania Federal, España y Suiza. Alemania 1974 - Grupo 4: Argentina, Polonia, Italia y Haití.

Argentina, Polonia, Italia y Haití. Argentina 1978 - Grupo 1: Argentina, Italia, Francia y Hungría.

Argentina, Italia, Francia y Hungría. España 1982 - Grupo 3: Argentina, Bélgica, Hungría y El Salvador.

Argentina, Bélgica, Hungría y El Salvador. México 1986 - Grupo A: Argentina, Italia, Bulgaria y Corea del Sur.

Argentina, Italia, Bulgaria y Corea del Sur. Italia 1990 - Grupo B: Argentina, Camerún, Rumania y Unión Soviética.

Argentina, Camerún, Rumania y Unión Soviética. USA 1994 - Grupo D: Argentina, Grecia, Nigeria y Bulgaria.

Argentina, Grecia, Nigeria y Bulgaria. Francia 1998 - Grupo H: Argentina, Japón, Jamaica y Croacia.

Argentina, Japón, Jamaica y Croacia. Corea-Japón 2002 - Grupo F: Argentina, Inglaterra, Suecia y Nigeria.

Argentina, Inglaterra, Suecia y Nigeria. Alemania 2006 - Grupo C: Argentina, Países Bajos, Costa de Marfil y Serbia y Montenegro.

Argentina, Países Bajos, Costa de Marfil y Serbia y Montenegro. Sudáfrica 2010 - Grupo B: Argentina, Nigeria, Corea del Sur y Grecia.

Argentina, Nigeria, Corea del Sur y Grecia. Brasil 2014 - Grupo F: Argentina, Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria.

Argentina, Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria. Rusia 2018 - Grupo D: Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria.

Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria. Qatar 2022 - Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia.

El panorama de la selección argentina en el Mundial 2026

La albiceleste es la principal favorita a quedarse con el primer puesto en el Grupo J y avanzar a los cruces de eliminación directa. De conseguirlo, en los 16avos de final, la etapa que se incorporó en el nuevo formato de 48 participantes, chocará contra el segundo de la zona H que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Si es escolta, se medirá con el líder del mismo grupo mientras que en caso de ser tercera podrá acceder a la siguiente fase como uno de los mejores de esa ubicación y se verá las caras con un líder de alguna de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros).

Por disposición de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) a partir del ranking internacional, en caso de que Argentina sea primera en su zona y tanto los españoles y Francia consigan la misma ubicación, solo podría medirse contra ellos en una hipotética final. Con Inglaterra, en contrapartida, puede hacerlo en semifinales.

El Mundial quedará inaugurado el 11 de junio en el estadio Azteca de México, una de las sedes [e]LI MUZI - XinHua

La lista de la selección argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella (desafectado por lesión)

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros