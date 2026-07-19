“Primera parte apocalíptica” y “partido demencial”: qué dijo la prensa del 6-4 de Inglaterra y Francia

“Un espectáculo de fuegos artificiales para terminar”. Con esa frase sobre la imagen de Didier Deschamps, L’Équipe presentó en su portada digital la despedida del entrenador de Francia. Del otro lado del canal de la Mancha, Daily Mail eligió una pregunta directa, en letras enormes: “¿Qué está pasando?”. Las dos expresiones resumieron el desconcierto que produjo el triunfo de Inglaterra por 6 a 4 en Miami, un partido por el tercer puesto que se convirtió en uno de los encuentros más extraordinarios del Mundial.

La prensa francesa colocó el foco en el contraste entre las dos mitades. Inglaterra se fue al descanso con una ventaja de cuatro goles y parecía encaminarse a una victoria sin sobresaltos, pero Francia regresó al campo con otra actitud, redujo la diferencia a un gol (4-3, 5-4) y obligó al conjunto dirigido por Thomas Tuchel a resistir hasta los últimos minutos. El penal de Bukayo Saka, el descuento de Ousmane Dembélé y el gol definitivo de Jude Bellingham completaron una secuencia difícil de explicar.

La apertura de la edición digital de L'Équipe: "Un espectáculo de fuegos artificiales para terminar", aludiendo al último partido del ciclo de 14 años del entrenador francés Didier Deschamps.

“Les Bleus rozaron una remontada increíble, pero cayeron ante Inglaterra en un partido completamente demencial”, tituló L’Équipe. El diario deportivo francés señaló que el encuentro que debía funcionar como homenaje a Deschamps después de 14 años en el cargo se transformó en “uno de los partidos más locos de su mandato”.

La descripción de la primera parte fue contundente. “La peor primera mitad de su ciclo, y por mucho”, sostuvo el medio, que cuestionó la respuesta física y mental de Francia: “Piernas de algodón, una mentalidad hecha trizas y una implicación indigna de la cita”. La edición impresa llevó el título “Furia total”. El tono cambió al explicar la reacción. L’Equipe atribuyó la transformación a las cuatro modificaciones dispuestas por el entrenador. También destacó que después del tercer gol francés “toda Miami parecía empujar a les Bleus” y desde las tribunas bajaban gritos de “¡Mbappé, Mbappé!”.

Kylian Mbappé ocupó un espacio central en la cobertura. El capitán consiguió dos goles, asistió a Bradley Barcola y terminó el Mundial con 10 tantos. L’Équipe señaló que “golpeó fuerte en su duelo apasionante con Lionel Messi” y recordó que quedó con dos conquistas de ventaja antes de la final de este domingo, entre Argentina y España. Además, remarcó que ningún futbolista había alcanzado esa cifra en un mundial desde Gerd Müller en 1970.

Kylian Mbappé marcó un doblete; el capitán es saludado por Deschamps al cabo de la derrota a manos de Inglaterra. ROBERTO SCHMIDT - AFP

El francés cerró el torneo con 22 goles en 22 partidos de Copa del Mundo y superó a Messi como máximo anotador histórico de la competencia. También quedó momentáneamente al frente de la carrera por el Botín de Oro, una distinción que obtuvo en Qatar 2022. Si conserva el primer lugar tras la final, será el primer jugador que consigue el premio en dos mundiales consecutivos.

Le Parisien eligió otro enfoque, un poco más fuerte: “Después de un último partido deslumbrante, les Bleus hacen las valijas llenos de arrepentimientos”. El periódico definió la primera parte como “apocalíptica”, pero consideró que la reacción posterior estuvo más acorde con la despedida de Deschamps. “Hubo dos partidos dentro de uno”, escribió. En el primero, Francia apareció “humillada, superada y destrozada” y regresó al vestuario “con el rostro enrojecido por la vergüenza”, porque “nadie tenía ganas y ningún jugador francés ocultó esa ausencia voluntaria”.

Pero el medio destacó destacó el reencuentro futbolístico entre Michael Olise y Mbappé luego del entretiempo. La reacción llevó al estadio a adoptar el partido como un espectáculo inesperado, “digno de una serie de Netflix”. Para Le Parisien, la derrota no cambió la valoración del ciclo del entrenador. “Didier Deschamps se marcha con dos caídas, una de ellas anecdótica. Su destino merecía algo mejor”, concluyó.

Le Parisien: "Francia-Inglaterra (4-6): Después de un último partido deslumbrante, les Bleus llenan sus valijas de arrepentimientos".

En Inglaterra la lectura combinó celebración, sorpresa y cuestionamientos. The Guardian encabezó con “el hat-trick de Saka selló la victoria de Inglaterra por 6-4 sobre Francia en una épica definición por el tercer puesto”. El eje estuvo puesto en la actuación del atacante, autor de tres goles, y en la capacidad del seleccionado de sobrevivir a una segunda parte en la que perdió el control.

Daily Mail apeló a un registro más impactante. Consideró “un partido demencial” al 6-4, consignó que Jude Bellingham apareció en los últimos segundos para cerrar una tarde fuera de toda lógica y opinó que la victoria podía servir como reivindicación para Tuchel, silbado antes del comienzo a raíz de la eliminación sufrida a manos de Argentina.

Agregó polémica Express. Su análisis sostuvo que el triunfo, lejos de aliviar la situación del entrenador, “aumentó aun más la presión” al alemán. “La pregunta obvia es: ¿dónde estuvo esto contra Argentina?”, planteó el medio. También cuestionó que Marcus Rashford y Saka hubieran protagonizado entre ambos apenas siete minutos en la semifinal del miércoles.

Daily Mail se preguntó "¿qué está pasando?", a tono con el estribillo de una canción de la recientemente fallecida intérprete Cindy Lauper.

Además sostuvo que durante 45 minutos Inglaterra “pareció el Brasil de 1970” y que Francia dio la impresión de querer estar “en cualquier otro lugar del mundo”. Y observó que la segunda parte exhibió las fragilidades que acompañaron a Inglaterra durante el torneo y que Francia “pudo, y probablemente debió, marcar siete goles”.

La conclusión fue incómoda para Tuchel. El triunfo devolvió algo de orgullo y permitió a Inglaterra alcanzar el segundo podio de su historia, después del éxito de 1966, pero también abrió interrogantes sobre las decisiones tomadas en la semifinal. “La actuación del primer tiempo muestra que quizá debería arrepentirse”, afirmó Express. “La segunda mitad solo subrayó el trabajo que todavía debe hacer en defensa”, agregó.

The Athletic, de Estados Unidos, combinó los dos grandes ejes de la jornada. “Mbappé se convirtió en el máximo goleador de los mundiales mientras Inglaterra vence 6-4 a Francia en una loca final por el bronce”, tituló el suplmento deportivo de The New York Times.

El 6 a 4 quedó así como una síntesis del Mundial de ambos seleccionados. Deschamps se marchó con una derrota, pero también con una última reacción de carácter. Tuchel celebró el tercer puesto, aunque la prensa inglesa no le concedió una tregua completa. Entre festejos, reproches y récords, los medios de ambos países coincidieron en algo: lo que ocurrió en Miami escapó de todo pronóstico.