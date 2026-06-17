Próximo partido de Argentina en el Mundial 2026: cuándo vuelve a jugar la selección

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi ya piensa en el encuentro de la segunda jornada frente a Austria
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Tras el debut de este martes frente a Argelia en el Mundial 2026, en el marco del Grupo J, la selección argentina ya piensa en el próximo partido. Austria espera por el campeón del mundo en ejercicio, que sueña con defender el título. El encuentro, correspondiente a la fecha 2, está programado para el lunes 22 de junio a las 14 (horario argentino) en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.
Al igual que el resto de los compromisos del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, la TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está en canchallena.com.
El conjunto austríaco cuenta con figuras que militan en las principales ligas de Europa como Konrad Laimer (Bayern Múnich), David Alaba (Real Madrid) y Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund). Tuvo grandes resultados en sus primeras dos participaciones en la Copa del Mundo, ya que fue cuarto en Italia 1934 y tercero en Suiza 1954. Sin embargo, nunca volvió a destacarse y su última participación fue en Francia 1998, cuando quedó eliminado en la etapa de grupos sin triunfos.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro del próximo lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.69 contra los 5.95 que se repagan por un hipotético triunfo de Austria. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.94.
La lista de la selección argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
Defensores
- Gonzalo Montiel - River
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica (firmó contrato con River, club al que se sumará después del Mundial)
- Marcos Senesi - Bournemouth (firmó contrato con Tottenham, club al que se sumará después del Mundial)
- Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
Mediocampistas
- Giovani Lo Celso - Betis
- Leandro Paredes - Boca
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Valentín Barco - Racing de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter Miami
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Thiago Almada - Lyon
- Nico Paz - Como 1907
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