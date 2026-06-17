Próximo partido de Argentina en el Mundial 2026: cuándo vuelve a jugar la selección

Tras el debut de este martes frente a Argelia en el Mundial 2026, en el marco del Grupo J, la selección argentina ya piensa en el próximo partido. Austria espera por el campeón del mundo en ejercicio, que sueña con defender el título. El encuentro, correspondiente a la fecha 2, está programado para el lunes 22 de junio a las 14 (horario argentino) en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.

Al igual que el resto de los compromisos del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, la TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está en canchallena.com.

El conjunto austríaco cuenta con figuras que militan en las principales ligas de Europa como Konrad Laimer (Bayern Múnich), David Alaba (Real Madrid) y Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund). Tuvo grandes resultados en sus primeras dos participaciones en la Copa del Mundo, ya que fue cuarto en Italia 1934 y tercero en Suiza 1954. Sin embargo, nunca volvió a destacarse y su última participación fue en Francia 1998, cuando quedó eliminado en la etapa de grupos sin triunfos.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro del próximo lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.69 contra los 5.95 que se repagan por un hipotético triunfo de Austria. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.94.

La lista de la selección argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica (firmó contrato con River, club al que se sumará después del Mundial)

Marcos Senesi - Bournemouth (firmó contrato con Tottenham, club al que se sumará después del Mundial)

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros