Próximo partido de Boca: cuándo juega el xeneize, con el debut de Fernando Gago

La era de Fernando Gago como entrenador de Boca Juniors, tras la salida de Diego Martínez y el interinato de Mariano Herrón, comenzó esta semana y hay gran expectativa de que el exmediocampista revierta la situación para que el equipo cierre el año con al menos un título y, sobre todo, la clasificado a la Copa Libertadores 2025.

El primer escollo del xeneize de Gago será Tigre el sábado en Victoria por la fecha 18 de la Liga Profesional 2024. El encuentro está programado para las 19.15 con arbitraje de Fernando Echenique y se transmitirá en vivo por ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Tigre vs. Boca, que se jugará el sábado, por la Liga Profesional 2024 Canchallena

En el campeonato doméstico Boca marcha décimo con 24 puntos producto de seis triunfos, seis igualdades y cinco derrotas, lejos del líder, Vélez Sarsfield, con 36. Con 12 unidades menos que el Fortín y 24 en juego sin tener que enfrentarlo -le ganó 1 a 0 en la quinta jornada-, parece poco probable que alcance su línea y le arrebate el título. Además, necesitaría que otros conjuntos como Huracán y Talleres de Córdoba (31); Instituto de Córdoba (28), Unión de Santa Fe (27), Atlético Tucumán (26), River, Racing y Belgrano (25), se caigan.

Luego de visitar al Matador, Boca enfrentará a Gimnasia de La Plata por los cuartos de final de la Copa Argentina 2024. El partido tendrá lugar el miércoles 23 de octubre a las 21.10 en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s, en Rosario, y el ganador chocará en semifinales con Vélez. En la parte baja del cuadro quedaron emparejados Huracán y Central Córdoba de Santiago del Estero.

El calendario continuará el domingo 27 de octubre vs. Deportivo Riestra por la fecha 19 de la Liga Profesional. Ese partido será el primero de Gago en la Bombonera como entrenador del club en el que se formó. Después, visitará el 3 de noviembre a Lanús; recibirá el miércoles 6 a Godoy Cruz; y hará lo propio el domingo 10 a Sarmiento de Junín. Los últimos tres duelos del xeneize serán, en día a programar, vs. Unión de Santa Fe, Huracán y Gimnasia.

Calendario de Boca Juniors

Vs. Tigre (V) - Sábado a las 19.15 - Liga Profesional.

Vs. Gimnasia de La Plata - Miércoles 23 de octubre a las 21.10 - Cuartos de final de la Copa Argentina.

Vs. Deportivo Riestra (L) - Domingo 27 de octubre a las 19 - Liga Profesional.

Vs. Lanús (V) - Domingo 3 de noviembre a las 19.30 - Liga Profesional.

Vs. Godoy Cruz (L) - Miércoles 6 de noviembre a las 19.30 - Liga Profesional.

Vs. Sarmiento de Junín (V) - Domingo 10 de noviembre a las 21.30 - Liga Profesional.

Vs. Unión de Santa Fe (L) - Fecha a confirmar - Liga Profesional.

Vs. Huracán (V) - Fecha a confirmar - Liga Profesional.

Vs. Gimnasia de La Plata (L) - Fecha a confirmar - Liga Profesional.

Ya eliminado de la Copa Sudamericana (perdió en octavos de final con Cruzeiro), el combinado de la Ribera pelea en dos frentes: la Liga Profesional (LPF) y la Copa Argentina. Más allá de los títulos en juego, el objetivo en común es la clasificación a la próxima Copa Libertadores, a la que aún puede acceder de tres maneras: consagrándose campeón de alguno de los dos torneos o sumando los puntos suficientes en la Tabla Anual, en la que está séptimo con 49 unidades y, de momento, en zona de acceso a la próxima Copa Sudamericana.

Si se consagra campeón de la Liga Profesional, además, disputará en el cierre de la temporada el Trofeo de Campeones 2024 vs. Estudiantes de La Plata, ganador de la Copa de la Liga 2024. Ese título o el de la Copa Argentina también lo habilitará a competir el próximo año en la Supercopa Argentina vs. quien gane el otro certamen que el xeneize no (Liga Profesional o Copa Argentina).

La Tabla Anual del fútbol argentino, tras la fecha 17 de la Liga Profesional 2024 Canchallena

