Próximo partido de Boca: cuándo juega vs. O’ Higgins, por la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors no tenía ni la más mínina intención de jugar la Copa Sudamericana 2026. Su obsesión era la séptima Libertadores, pero el tercer puesto en su grupo lo decantó en el segundo certamen en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) donde esta semana afronta un duelo trascendental, de esos en los que una victoria no modificará su panorama para bien pero que en caso de ser derrotado significará otro fracaso, después de lo que le ocurrió en le máximo torneo continental en los octavos del Torneo Apertura a manos de Huracán.

Boca Juniors visitará el próximo jueves a O’ Higgins de Chile en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua con arbitraje del colombiano Wilmar Alexander Roldán Pérez, en el encuentro de vuelta de los 16avos de final, que es la continuidad del 1 a 0 que consiguió en la Bombonera el jueves pasado con un gol de Miguel Merentiel.

El cotejo está programado a las 21.30 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El ganador de la serie avanzará a los octavos de final y enfrentará a Fortaleza de Paraguay, que espera rival porque lideró su zona en la primera etapa.

Lo que hay que saber de O’Higgins vs. Boca Juniors

El combinado trasandino es dirigido por el argentino Lucas Bovaglio y tiene ante sí la posibilidad de hacer historia y eliminar a un gigante de América, al que le jugó de igual a igual en el primer encuentro. En la etapa de grupos del torneo conformó el C y se ubicó segundo por detrás de San Pablo con 10 puntos con tres victorias, un empate y dos derrotas. En la primera división de Chile marcha décimo, muy lejos del líder Colo Colo. En su plantel cuenta con varios argentinos: Alan Robledo, Miguel Brizuela, Martín Sarrafiore, Tomás Avilés y Francisco González.

El conjunto porteño decanto en la Copa Sudamericana tras ubicarse tercero en su zona en la Libertadores por detrás de Universidad Católica de Chile y Cruzeiro de Brasil. El contexto, negativo por la tempranera eliminación en el máximo certamen continental y en octavos de final del Torneo Apertura en el primer semestre más la dura derrota ante Deportivo Riestra 3 a 0 del domingo pasado por el Clausura; hace que el cuarto partido de Rodolfo Arruabarrena como DT sea transcendental.

Rodolfo Arruabarrena está ante su primera prueba de fuego como entrenador de Boca LUIS ROBAYO - AFP

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.01 contra 4.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate, que le daría la clasificación a la próxima instancia al elenco argentino, paga hasta 3.40.

Para el elenco del barrio porteño de la Boca la Sudamericana no es la obsesión, pero apunta a ser protagonista y está entre los favoritos al título junto a equipos como San Pablo, Gremio, Atlético Mineiro, Santos y River Plate, hipotético rival en las semifinales.

Boca participó en la mayoría de las ediciones de la Sudamericana -entre 2002 y 2009 fue invitado porque todavía los clubes podían competir en los dos campeonatos de la Conmebol- y es uno de los máximos campeones con dos títulos al igual que Liga de Quito de Ecuador, Independiente, Atlético Paranaense de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Lanús. Las coronaciones fueron consecutivas, en 2004 y 2005. En la primera, el entrenador fue Jorge “Chino” Benítez y venció en la definición se impuso a Bolívar de Bolivia por un global de 2 a 1. Al año siguiente, con Alfio Basile en el banco de suplentes, derrotó en la final a Pumas de México por penales.

Leandro Paredes vuelve a ser titular en Boca, vs. O'Higgins LUIS ROBAYO - AFP

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