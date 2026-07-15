Próximo partido de la selección argentina: cuándo juega vs. España

La selección argentina derrotó a Inglaterra 2 a 1 en las semifinales del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y jugará por el título ante España el próximo domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Por tratarse del cotejo más relevante, en la Argentina se podrá ver por televisión a través de todos los canales que tienen derechos del torneo: DSports, TyC Sports, Telefé y la TV Pública. Los mismos se pueden sintonizar online en DGO, Flow y Telecentro Play. Además, se emitirá por las plataformas digitales Paramount+ y Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Final del Mundial 2026

16: España vs. Argentina - MetLife Stadium de Nueva Jersey.

*Hora argentina.

En caso de igualdad en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario de media hora. De persistir el empate, el campeón se definirá por penales.

Los españoles jugarán la segunda final de su historia. La única vez que la disputaron fue en Sudáfrica 2010 y le ganaron a Países Bajos 1 a 0 en el tiempo suplementario, resultado con el que lograron su única estrella.

Para la albiceleste, en tanto, será su sexta definición y la segunda seguida: ganó en Argentina 1978 sobre Holanda 3 a 1, en México 1986 ante Alemania 3 a 2 y en Qatar 2022 vs. Francia 4 a 2 por penales tras igualar 3 a 3 en 120 minutos de juego. En contrapartida, perdió en Uruguay 1930 con el anfitrión 4 a 2 y en Italia 1990 y Brasil 2014 con los alemanes 1 a 0.

Una zanahoria que persigue la selección argentina es la de ser bicampeón del mundo, algo que solo consiguieron Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962.

Ambos países se enfrentaron 14 veces en la historia con seis victorias por lado y dos igualdades. La particularidad es que 13 encuentros fueron amistosos y solo uno fue por un torneo oficial. Se trató del primer cruce entre sí, en el Mundial de Inglaterra 1966, y ganó la albiceleste 2 a 1 con anotaciones de Luis Artime.

La última vez que se vieron las caras fue en 2018 con goleada de la Furia roja 6 a 1. Ese día, en la selección nacional fueron titulares Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Giovani Lo Celso mientras que ingresó desde el banco de suplentes Lautaro Martínez. Fue parte del equipo Leandro Paredes. En el combinado europeo, en tanto, estuvo Rodri.

Argentina y España jugaron un amistoso en el Monumental después de que la Furia Roja fue campeón del mundo y ganó la albiceleste

Así llegaron a la final

El primero que se metió en la definición fue la Furia Roja con un victoria 2 a 0 sobre Francia en el estadio de Dallas. El equipo de Luis De la Fuente le dio una paliza táctica a su rival y lo neutralizó al máximo. No obstante, en un juego sin demasiadas jugadas de peligro, abrió el marcador con un penal de Mikel Oyarzábal. La infracción derivó de una jugada en la que Lucas Digne controló mal el balón adentro del área y cuando se prestó a rechazarlo, Lamine Yamal se lo robó y este le propinó una patada burda. En el complemento, Pedro Porro quedó mano a mano con el arquero Mike Maignan tras una gran pared con Dani Olmo y estableció el resultado definitivo en un juego en el que nunca puso en peligro su triunfo.

España empezó el campeonato en el Grupo H y lideró con siete puntos. Empató con Cabo Verde 0 a 0 y, después, derrotó a Arabia Saudita 4 a 0 y a Uruguay 1 a 0. En 16avos eliminó a Austria 3 a 0, en octavos a Portugal 1 a 0 y en cuartos a Bélgica 2 a 1.

Francia vs España - Mundial 2026

La albiceleste, por su parte, prevaleció sobre Inglaterra 2 a 1 en Atlanta. El combinado inglés empezó arriba en el marcador con gol de Anthony Gordon y el conjunto de Lionel Scaloni lo revirtió a poco del final con un remate de media distancia de Enzo Fernández y un cabezazo de Lautaro Martínez.

El elenco de Scaloni comandó la zona J con tres victorias sobre Argelia 3 a 0, Austria 2 a 0 y Jordania 3 a 1. En 16avos superó a Cabo Verde 3 a 2 en suplementario, en octavos doblegó a Egipto 3 a 2 y en cuartos, a Suiza 3 a 1, también en el alargue.