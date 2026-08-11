PSG y Aston Villa juegan la Supercopa de Europa con árbitro somalí y presencia argentina

La Supercopa de Europa, que jugarán este miércoles PSG (Francia) y Aston Villa (Inglaterra) en la ciudad austríaca de Salzburgo, tendrá árbitro africano. Se trata del somalí Omar Artan, de 34 años, quien acaparó los flashes y las portadas de los principales medios del mundo luego de que Estados Unidos le negara el ingreso a su territorio para el último Mundial. El referí había sido aprobado por la FIFA y había arribado a Miami para unirse al centro de alto rendimiento destinado a los árbitros. Fue deportado y, vía Turquía, regresó a su país, donde fue recibido como un héroe.

Artan fue deportado al ser considerado “inadmisible” en el Aeropuerto Internacional de Miami tras detectarse supuestos vínculos con presuntos miembros de organizaciones terroristas, lo que le impidió participar como juez en el torneo mundialista.

Ahora, la propia UEFA informó en su página web que la designación de Artan -galardonado como el mejor árbitro africano de 2025- se enmarcaba en el memorándum de entendimiento firmado en abril de este año con la Confederación Africana de Fútbol (CAF). “Este será mi primer partido en Europa. Vivir aventuras, crear recuerdos y aprender cosas nuevas siempre es genial”, dijo Artan en una entrevista con el sitio oficial de la UEFA, su primera aparición en público luego de lo ocurrido en Estados Unidos, y del regreso a su país.

🏆 The stage is set for the 2026 #SuperCup!



⚽ Here’s everything you need to know ahead of Wednesday's showdown in Salzburg. — UEFA (@UEFA) August 10, 2026

“Para mí, es fantástico que la CAF colabore con la UEFA, la mejor confederación arbitral del mundo. El nivel en Europa es fantástico y el fútbol que se juega es de altísimo nivel. Creo que los árbitros de la CAF pueden aprender mucho de la UEFA, y viceversa. Es un beneficio mutuo. Me siento honrado de haber sido designado para este importantísimo partido. Quiero agradecer enormemente a la UEFA, al presidente de la CAF y a todos los que la conforman”, agregó Artan.

Desde que a comienzos de julio vivió el percance con las autoridades migratorias estadounidenses -lo interrogaron en el aeropuerto de Miami y lo dejaron incomunicado antes de subirlo a un avión con destino final Somalía-, Artan se mantuvo activo: dirigió partidos de la liga somalí y la primera división de Kuwait, donde hizo respetar el reglamento en el encuentro que definió el título.

"Don't ever stop dreaming." ✨



🇸🇴🏆From Somalia to the UEFA Super Cup, Omar Artan continues to break new ground.



As the first non-European referee appointed to take charge of the Super Cup, Omar proved that ambition, belief and hard work can take you anywhere.



“I was lucky,… pic.twitter.com/n75cnaAz1H — UEFA (@UEFA) August 10, 2026

“Los árbitros nos preparamos mucho para conocer a los equipos”, contó al sitio oficial de la UEFA. Y agregó: “Siempre veo jugar a los equipos. Me gusta ver fútbol europeo, pero, independientemente de eso, investigo mucho sobre ellos, cómo juegan, aprendo sus comportamientos, tácticas y muchas cosas por el estilo”.

En esa misma entrevista, Artan dejó un mensaje para los fanáticos del fútbol que piensen en ser árbitros algún día: “Creo que si yo puedo tener éxito, cualquiera puede hacerlo. Podés hacer lo que quieras. Nunca dejes de soñar. Si querés ser árbitro, es lo mejor que puedes hacer. Así que ve tras ello y hazlo, y no te detengas, independientemente de lo que suceda y de las personas que te impidan hacer tu trabajo. Aprendé cosas nuevas todos los días, perfecciona tus habilidades y, lo más importante, sé justo y coherente”, aconsejó.

El árbitro somalí Omar Artan muestra una tarjeta amarilla durante un partido de la fase de grupos de la última Copa Africana de Naciones KHALED DESOUKI - AFP

La hora del fútbol

Tres semanas después de la final de la Copa del Mundo que coronó a España como nuevo monarca global tras vencer a Argentina por 1-0, Europa entregará su primer trofeo: la Supercopa. La jugarán el campeón de la Champions contra el dueño de la Europa League. Es decir, el PSG francés -favorito- contra el Aston Villa inglés, de los argentinos Emiliano “Dibu” Martínez, Alejandro Garnacho y Emiliano Buendía. En el medio, ambos planteles sufrieron altas y bajas y recibirán más retoques hasta fin de mes, cuando culminará el mercado de pases.

“Vamos a estar listos”, adelantó el mediocampista portugués Vitinha, de PSG. Sabemos la dificultad del encuentro, y también que es un partido que vamos a jugar muy pocas veces en nuestra carrera. Haremos todo lo posible para ganar", prometió. Mucho más realista fue Luis Enrique, el entrenador asturiano del equipo francés: “Estamos contentos, pero en cuanto a la preparación, es complicado gestionar el tiempo de juego de cada jugador. Intentaremos estar a nuestro máximo nivel, pero es difícil. Nos estamos preparando de forma inteligente para la temporada para estar en nuestro mejor momento al final, no al principio”, esbozó.

El mediocampista portugués Vitinha, durante la conferencia de prensa previa al partido por la Supercopa de Europa entre PSG y Aston Villa Darko Bandic - Pool AP

Y añadió: “Es una situación surrealista; no tenía ningún jugador disponible hasta el lunes. Lo aceptamos, nos estamos preparando lo mejor que podemos, pero es muy difícil saber a qué nivel estará este partido. Es muy importante para nosotros dar una buena imagen, pero en cuanto a la preparación, no hay nada”. Traducido, el equipo francés saldrá a la cancha casi sin entrenamientos. Y con poco -o casi nulo- trabajo en campo después del Mundial. Según la prensa francesa habrá unos 7000 hinchas parisinos presentes en Salzburgo para el encuentro.

¿Y Aston Villa? El equipo inglés perdió a tres titulares en el último mercado: vendió a Morgan Rogers a Chelsea, el belga Youri Tielemans se marchó al Manchester United y el lateral izquierdo francés Lucas Digné fue comprado por el PSG, su rival de este miércoles en Austria. El extremo suizo Johan Mazambi -lesionado- y el mediocampista Joao Gomes son dos de sus nuevos refuerzos. Igual que el argentino Alejandro Garnacho, a préstamo desde Chelsea. Con la baja de “Dibu” Martínez por descanso tras su participación en el Mundial, lo más probable es que ataje el neerlandés Marco Bizot. Garnacho y Buendía, apuntan a estar desde el inicio.