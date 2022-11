Qatar 2022. El emotivo video de Lionel Messi y los chicos de su barrio, a horas del inicio del Mundial

escuchar

“Yo soy de tu barrio, Leo”, dice uno de los tantos chicos que saludan a Lionel Messi a través de un sentido video en el que diferentes vecinos del crack rosarino le envían su saludo. “Nos levantamos”, dicen ellos. Y también lo dice el número 10 de la selección argentina, que en su quinto mundial buscará levantar el trofeo que más desea: la Copa del Mundo.

El video cuenta con la participación de chicos y chicas que viven en la zona sur de Rosario, el mismo barrio donde nació Leo. Forman parte de la Orquesta Infanto Juvenil del Centro Municipal del Distrito Sur “Rosa Ziperovich”. Son los mismos que supieron interpretarle el “Feliz Cumpleaños” en el Monumento a la Bandera el pasado 24 de junio. Allí se pudo ver a 5000 chicos cantándole el “feliz cumpleaños” en el Monumento a la Bandera, en Rosario, o a cientos de admiradores con la camiseta argentina rindiéndole homenaje en Qatar, la tierra del próximo Mundial de fútbol.

Cinco mil chicos le cantaron el feliz cumpleaños a Lionel Messi en Rosario

El clip forma parte del anticipo de la nueva temporada del programa Mundo Leo, desde 2013 el primer y único programa dedicado exclusivamente a la historia y a la carrera de la Pulga. Maxi Rodríguez será la gran figura de este ciclo mundialista, conducido por Rama Pantorotto.

Messi: “La calle me enseñó muchísimo”

Antes de partir hacia Medio Oriente para sumarse a la selección Argentina, Lionel Messi le dio una entrevista a Jorge Valdano para el programa que el campeón del Mundo de 86 tiene en Movistar+. “Crecí con la pelota desde que tengo uso de razón. Desde los dos años, dice mi viejo. Me metía con mis primos más grandes. Me peleaba con mis hermanos más grandes, quería jugar con ellos. Me agarraba cada calentura... Ellos me cuidaban. No me dejaban entrar por la diferencia de edad. Lo mío con la pelota fue desde siempre. Me volvía loco pateando contra la pared”, dijo, sobre sus orígenes. “Me fui chico de ahí, pero la calle me enseñó muchísimo”, añadió.

En esa misma entrevista, Leo le contó a Valdano el trastorno que significó en su infancia el tratamiento hormonal para superar sus problemas de crecimiento. “Empecé el tratamiento con 11 años en Argentina. En Rosario. A través de Newell’s. Era muy costoso. Mi padre hacía lo que podía. Newell’s no me ayudó. Fui a River para una prueba, una práctica, con tres chicos más grandes. Me dijeron de volver. Volví, hice 4 goles. Pero yo tenía que hacerme cargo del tratamiento”. De esa encrucijada surgió la posibilidad de viajar a Barcelona, el club en el que se convertiría en la máxima estrella de su historia.

Migrar no le resultó nada fácil: “Íbamos a colegio de mañana, de 9 a 1, iba a comer a La Masia, volvía a entrenar y luego a mi casa. Siempre estuve viviendo con mi familia, aunque pasaba el día en La Masia”. Estuvo seis meses sin jugar, después se lesionó y quedó parado otros tres meses. “Mi hermano tenía su vida en Argentina. Mi hermanita tenía 6 años. Mi mamá por un lado volvía a Argentina por mi hermano y mi hermana que no se adaptaba. Mi hermano mayor, mi papá y yo estábamos aquí. Me preguntó mi papá que si quería volver a Argentina. Yo ya había hecho lo más difícil, irme, estaba adaptado a Barcelona. Fue un momento difícil para todos. Yo sentía que era culpa mía entre comillas que estuviéramos separados”, recordó. Pero a los 14 años explotó: “Iba saltando de categorías. Todo fue rápido. El tratamiento lo hice dos años más. Cada noche me tenía que poner una inyección. Yo era muy disciplinado”.

El último amistoso y la agenda mundialista

La selección argentina, con Leo Messi, tendrá un último partido amistoso antes de que comience una nueva Copa del Mundo. Su rival será Emiratos Árabes Unidos y se medirán este miércoles 16 de noviembre a partir de las 12.30, a tan solo cinco días del debut mundialista.

El conjunto albiceleste debutará en el Mundial Qatar 2022 el 22 de noviembre a las 7 (horario de la Argentina) frente a Arabia Saudita, por la primera fecha del grupo C, en el estadio Icónico de Lusail (Al Daayen). Cuatro días más tarde jugará con México en ese mismo escenario, pero a las 16. Concluirá su actuación en la etapa de grupos el miércoles 30 frente a Polonia. También a las 16, pero en el Estadio 974 (Doha).

LA NACION