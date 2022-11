Mundial 2022, en vivo: la selección argentina se entrena y habla Lionel Scaloni

escuchar

08.29 | Luis Enrique, en versión streamer

El DT de España, Luís Enrique Martínez, anunció en su cuenta de Twitter que se transformó en streamer y que contará la actualidad de suu selección desde Qatar. El preparador asturiano decidió abrirse un canal de Twitch para actualizar la información que rodee al conjunto ibérico de primera mano, y para tender un puente directo con los hinchas del fútbol. Con el grito de “’Hola a todos. Streamers del Mundo, apartaos que voy cuesta abajo y sin frenos”, explicó: “Estoy aquí para anunciaros que me hago streamer. Bueno, todavía no soy streamer porque no he debutado, es un vídeo. Mi intención es stremear durante el tiempo que pasemos en Qatar, en Doha. Llegamos el día 18 de madrugada. Calculo que podré empezar a stremear ese mismo día. Es una idea que parte de una idea descabellada pero interesante, el de contar la información de la selección directamente a vosotros, aficionados a los que os pueda interesar, desde un punto de vista peculiar, el mío y el de mi cuerpo técnico”.

Un video para expresar una idea… pic.twitter.com/aCK4ghemHW — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) November 14, 2022

08.22 | La foto oficial de los campeones del mundo

Con Kylian Mbappé y bajo la conducción de Didier Deschamps, Francia está decidido a retener la Copa del Mundo conseguida en Rusia 2018. En este contexto, la delegación gala se sacó la foto oficial a pura sonrisa y lleno de confianza.

📸 Les Bleus en train de poser pour la photo officielle de la Coupe du monde. pic.twitter.com/Hd3U1gL4d4 — RMC Sport (@RMCsport) November 15, 2022

07.54 | El divertido video de la llegada de las selecciones

La cuenta B/R Football publicó un entretenido video en el que bromea con el arribo de las 32 selecciones a Qatar, poniendo énfasis en varias de las figuras -entre ellas, Lionel Messi- y bromeando con las idiosincrasias de cada uno de los países.

La llegada de las 32 selecciones a Qatar, by @brfootball.



Espectacular por donde se lo mire. 👏🏼🇶🇦pic.twitter.com/KsWnhZFvCf — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 14, 2022

07.27 | Infantino hizo un llamamiento de paz

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presente en la reunión del G20 en Bali, hizo un llamamiento este martes para declarar un alto al fuego en la guerra de Ucrania durante el evento planetario. ”Mi llamado a todos ustedes es que valoren un alto al fuego temporal de un mes mientras dure la Copa del Mundo”, declaró. ”No somos tan ingenuos como para pensar que el fútbol puede resolver los problemas del mundo”, concedió. Pero el Mundial es una plataforma única, con una audiencia estimada en cinco mil millones de espectadores, ofreciendo “una oportunidad para hacer todo lo posible para poner fin a todos los conflictos”, aseguró, recordando que Rusia organizó el Mundial 2018 y que Ucrania es candidata para recibir la competición en 2030 junto a España y Portugal.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino, en el centro, durante el G20 que se realiza en Bali, Indonesia achmad ibrahim - AP Pool

07.00 | Buffon ve muy fuertes a Argentina y Brasil

Bienvenidos al liveblog del Mundial Qatar 2022, a cinco días de la gran cita. La leyenda italiana Gianluigi Buffon celebra que los arqueros actuales sepan hacer “más cosas hoy en día” en el juego, pero recuerda que “lo fundamental sigue siendo que (un arquero) sepa hacer atajadas”, en una entrevista concedida a la AFP antes del Mundial, que comienza el domingo. El guardavallas contó las sensaciones de obtener una Copa del Mundo: “Es una competición en la que, si lo haces peor de lo que se espera, te sientes asediado por todos lados. Pero si vas más allá, como nosotros en 2006, es un éxtasis que permanece durante meses. Una sensación magnífica, porque entiendes que eres una herramienta esencial para la felicidad de la gente, la cosa más hermosa del mundo”. Además, habló de los candidatos a ganar el Mundial y apuntó al equipo de Scaloni: “Argentina o Brasil, los veo muy fuertes. A nivel individual Francia me parece la única nación europea que puede rivalizar, pero como equipo no sé. Y quizá Bélgica, porque me gusta mucho Courtois”.

