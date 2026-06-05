Qatar vs. El Salvador, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este sábado 6 de junio a las 17.00 h en el BMO Stadium, ubicado en la ciudad de Los Angeles, California.

El presente de los equipos

Ambos seleccionados llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras resultados adversos en sus últimas presentaciones. Qatar arriba al choque tras perder 1-0 frente a la República de Irlanda, mientras que El Salvador también viene de sufrir una caída por 1-0 ante la República de Corea.

Antecedentes y contexto

El duelo representa una oportunidad para ambos cuerpos técnicos de ajustar piezas de cara a los próximos desafíos competitivos de la temporada 2025. Al tratarse de un enfrentamiento de carácter amistoso, el foco estará puesto en la consolidación de esquemas tácticos tras las derrotas sufridas por la mínima diferencia en los compromisos previos de cada conjunto.

Lo que está en juego

Más allá del resultado, el partido es fundamental para que tanto Qatar como El Salvador recuperen la confianza y el rodaje futbolístico necesario. La victoria servirá como envión anímico para dejar atrás las rachas negativas y probar variantes ante un rival de características internacionales distintas a las de sus oponentes habituales.