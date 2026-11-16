Qatar vs. República de Corea por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Qatar y República de Corea correspondiente al amistoso internacional se disputará este martes 17 de noviembre a las 11.00 h en el Abdullah bin Khalifa Stadium, ubicado en la ciudad de Doha.

El momento de los equipos

Ambos seleccionados llegan a este enfrentamiento con la necesidad de recuperar la confianza tras haber caído en sus presentaciones anteriores. Qatar buscará revertir su imagen luego de perder 3-0 frente a Australia, mientras que la República de Corea llega al duelo tras una derrota por 3-2 ante Arabia Saudí.

Números que anticipan el duelo

El partido representa una oportunidad crucial para que ambos cuerpos técnicos ajusten piezas de cara a los futuros compromisos oficiales. Si bien se trata de un cotejo amistoso, el historial reciente de ambos equipos muestra una alta intensidad competitiva en sus últimas salidas al campo de juego.

Lo que está en juego

Para Qatar, el objetivo principal radica en fortalecer su funcionamiento colectivo y consolidar ideas ante un rival de jerarquía. Por el lado de la República de Corea, el desafío es ajustar detalles defensivos que quedaron en evidencia durante su último encuentro, buscando cerrar su participación en esta ventana de partidos con un resultado positivo.