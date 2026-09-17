Los tensos cruces entre Lionel Messi y el comisionado de la MLS, Don Garber

Lionel Messi y Don Garber, el comisionado de la MLS, quedaron en el centro de la escena tras la final de la Campeones Cup, que se disputó en la noche del miércoles en Miami, con triunfo para Las Garzas por 2 a 0. Mientras algunos seguían los festejos del equipo estadounidense, muchos advirtieron cómo ellos se cruzaron luego del duelo decisivo entre Inter Miami y Cruz Azul. El jugador argentino se mostró muy molesto con el dirigente, no ocultó gestos ampulosos en un cruce posterior y después fue a buscarlo nuevamente para recriminarle algo que, por el momento, no se reveló públicamente pero se habría desencadenado el año pasado.

Los dos chispazos entre dirigente y jugador fueron de máxima tensión. El primero se dio cuando el crack argentino se dirigía a sacarse la foto oficial con el título para Inter Miami. En ese momento, Garber se acercó al futbolista para apuntarle una cuestión que no llega a advertirse, ya que la postura del jugador argentino, en ese momento, es muy elocuente y se puede ver cómo aleja al directivo. Incluso, el rosarino evidenció su malestar y hasta se puede identificar que suelta algunas palabras en contra del comisionado de la MLS, porque en medio de la premiación siguió señalando al dirigente.

El enojo de Messi con Don Gaber

Más tarde, luego de bajar de la plataforma montada para la premiación, fue Messi el que se dirigió hacia a Don Garber, como si le hubiese quedado algo pendiente por decirle. Según informan algunos medios locales, algunos escucharon que Messi le dijo: “Conmigo no”. Es más, se ve cómo el rosarino lo apunta con su dedo con un evidente enojo.

Si bien ninguna de las partes habló del tema, aparece en la escena una situación que podría haber desatado el fastidio de Messi con Don Gaber: la negativa del futbolista a ser parte del All Star Game 2025. En ese momento se dejó saber que el jugador argentino tomó esa determinación por el desgaste de un calendario que le implicó la disputa de nueve partidos en 30 días. Más allá de esas cuestiones la MLS lo sancionó con una fecha de suspensión, tal como lo indica su reglamento. “Cualquier jugador que no participe en el Juego de Estrellas sin previa aprobación de la liga no es elegible para competir en el próximo compromiso de su club”, informó en aquel momento la organización mediante un comunicado.

Después de aquella sanción, Don Garber, que desde hace 25 años es el comisionado de la MLS, dijo: “Hay una política de larga data y no queda otra que hacerla cumplir”.

Messi fue a buscar a Don Gaber

Pero además, según señala el medio estadounidense Hitc, el origen del desencuentro también podría ser un comentario del comisionado de la MLS durante el Mundial 2026. En una entrevista concedida a Front Office Sports, Don Garber aseguró que Messi se queja de él por ciertos conflictos arbitrales con los árbitros de la MLS.

“Después de un partido (Argentina ante Inglaterra), el presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, su director ejecutivo y yo bajamos al vestuario de los árbitros, esperamos a que saliera Ismail (Elfath), uno de nuestros árbitros, y le agradecimos por haber arbitrado probablemente el partido más difícil de su carrera. No creo que Leo estuviera muy contento durante ese partido”, afirmó. Y agregó: “No estoy seguro de que me vea como el tipo que elige a los árbitros; no lo hago, pero tiene que quejarse con alguien. Lo acepto”, comentó