Quién es Mauro Arambarri, el enérgico volante que llega a River: cómo se volvió goleador tras dos duras lesiones

El presidente Stefano Di Carlo prometió que el mercado de pases de River iba a ser “fuerte y agresivo”. Y esa definición también se emparenta con el perfil del futbolista por el que Eduardo Coudet eligió apostar para reforzar el mediocampo: el uruguayo Mauro Arambarri tiene todo acordado para ser la segunda incorporación millonaria tras la llegada de Nicolás Otamendi. A dos meses de las primeras conversaciones, este lunes se llegó a un acuerdo definitivo para sumar al enérgico volante de 30 años que pasó sus últimas nueve temporadas en Getafe, transformándose en una leyenda del club.

De acuerdo a lo que pudo saber LA NACION, el pase se realizará en seis millones de euros por el 100% de la ficha del futbolista, que se repartía entre Getafe (50%), Boston River (30%) y el futbolista (20%). Arambarri firmará contrato por los próximos tres años y medio y se sumará para el inicio de la pretemporada, que comenzará el miércoles 17 de junio para el domingo 21 comenzar el tramo más fuerte en Alicante, España. La llegada del uruguayo se enmarca dentro de la reestructuración de un plantel que en su zona del campo tendrá las salidas de Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Maxi Meza y Matías Galarza, entre otros.

Mauro Arambarri se transformó en un emblema de Getafe Mateo Villalba - Getty Images Europe

Con 267 partidos, Arambarri es el cuarto jugador con más partidos en la historia de Getafe, totalizando 22 goles, 14 asistencias, 72 tarjetas amarillas y solo tres expulsiones por doble amonestación en nueve temporadas. Jamás fue expulsado de forma directa pese a su estilo agresivo y de disputa constante para ser ese volante “box to box” que tanto se demanda en el fútbol europeo moderno. A lo largo de sus últimos años en España se ha posicionado como un volante central o derecho, de corte más defensivo que ofensivo, cubriendo espacios, pero que eso no lo anula para jugar más cerca del área rival que de la propia.

Tan es así que ha ganado mucha llegada al gol -16 en los últimos dos años- con remates de media distancia, juego aéreo y apariciones por sorpresa. Eduardo Coudet ya lo conocía desde su paso por Celta de Vigo, pero lo padeció con los tres tantos que le convirtió cuando dirigía a Alavés y su perfil encaja con la búsqueda del DT de River: cumple las características para entrar en un juego de presión alta y activa, mostrándose como doble cinco o interno por derecha.

Sus comienzos en el fútbol fueron en Salto, su ciudad natal, cuando jugaba para Sportivo Tropezón Fútbol Club en la Liga de Fútbol de las Colonias Agrarias. Luego se mudó a Montevideo para completar su formación y debutar en Defensor Sporting en septiembre de 2023 con tan solo 18 años. Tras formar parte de la selección uruguaya Sub 20 que fue tercera en el Sudamericano 2015 y quedó eliminada en octavos en el Mundial de Nueva Zelanda de aquel año, en 2016 fue fichado por Girondins de Burdeos. Pero en Francia no tuvo el lugar esperado y solo jugó 12 partidos en una temporada y media. Por eso, rescindió pese a tener contrato hasta 2020 y recaló en Boston River de Uruguay, que lo cedió a Getafe por un año cuando recién había ascendido a primera. Y allí encontró su lugar.

Mauro Arambarri lleva la pelota ante la marca de Marcelo Martins, en un partido entre Uruguay y Bolivia, en noviembre de 2021

En aquella temporada inicial rápidamente se ganó un lugar en el equipo y los Azulones se sostuvieron en primera. A pesar de sufrir una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo en el tramo final, estuvo en 29 partidos y lo ficharon de forma definitiva. Afianzado en la Liga de España, en los primeros años totalizó 174 encuentros, con seis goles y once asistencias, promediando 83 minutos por partido.

Pero las temporadas 2022/23 y 2023/24 fueron un verdadero padecimiento para el volante uruguayo. Su primera lesión de gravedad fue en la previa del Mundial de Qatar mientras buscaba su lugar en la lista definitiva de Diego Aguirre. Una rotura de la sindesmosis en el tobillo derecho en octubre de 2022 lo marginó de la cita con su selección y le demandó cuatro meses de recuperación. Las urgencias de su equipo en España lo obligaron a volver en febrero, pero solo resistió cuatro encuentros y otra vez debió ser intervenido quirúrgicamente.

Regresó el cierre de la temporada, pero necesitó de una tercera operación para sanar definitivamente su tobillo. Se perdió la pretemporada de la 2023/24 y las tres primeras fechas de la Liga, volvió contra Real Madrid en el Bernabéu, jugó siete encuentros y en octubre de 2023 sufrió la rotura parcial del menisco externo y de uno de los fascículos del ligamento cruzado anterior en la rodilla que lo marginó de toda la temporada. Cuando volvió para el inicio de la 2024/25, recuperó la titularidad y sus últimas dos temporadas fueron muy positivas en Getafe: jugó 74 encuentros, anotó 16 goles y aportó dos asistencias, con un promedio de 83 minutos por duelo.

¿Cómo potenció esa capacidad goleadora? “Las lesiones que he tenido me han hecho estar más concentrado, quizás esté más mentalizado a la hora de jugar y, sin duda, estar más atento a llegar al área y a modificar un poco mi estilo de juego durante la inactividad. Al final, la lesión te da mucho tiempo para pensar, muchísimo. En las cosas que tenía para mejorar, una de ellas era esa, de llegar más al área. Si bien siempre he tenido oportunidades, pero no tan claras como las que he tenido estas temporadas. Y por fin tuve la posibilidad de concretarlas”, dijo en Revista Líbero. “A mí siempre me gustó estar en las áreas, me encanta defender y, sin duda, me encanta atacar. Me encanta defender y atacar, defiendo y ataco, no tengo ningún problema. Y sobre todo creo que va más en lo que pide el entrenador, al final uno hace lo que el entrenador pide”.

Un remate de Arambarri ante Augusto Batalla, arquero de Rayo Vallecano Denis Doyle - Getty Images Europe

Diez años y medio después de su partida de Uruguay, Arambarri regresará al fútbol sudamericano para vestir la camiseta de River en una de las apuestas más inesperadas del club en medio de un recambio absoluto del plantel.