Quién es Monchi, el héroe de la oficina: un “bilardista” que se convirtió en el Maradona de los secretarios técnicos

Algunos años atrás, en una entrevista profunda, de traje y corbata, como casi siempre, Ramón Rodríguez Verdejo, conocido en el mundo del fútbol como Monchi (54 años, nacido en Cádiz), licenciado en derecho, el mejor director deportivo del mundo de los últimos 20 años y arquero cuando era tan joven, realizaba una revelación. Antes del éxtasis mundial de Qatar: todo tiene un contexto, pero su voz retumbaba.

Decía, palabras más, palabras menos: “De Diego no es que no aprendiera algo, a Diego lo disfruté. Es un sueño. Somos pocos los que podemos decir que hemos compartido vestuario con un genio como Maradona. Me quedo con todo lo bueno que viví con él ese año. El mejor jugador de fútbol de la historia. Siempre lo digo: Messi es el mejor jugador del mundo a día de hoy. Pero Diego ganó un Mundial. Y también ganó títulos a nivel de clubes teniendo un protagonismo totalmente central. Para mí es el mejor de la historia. Yo vi en el Sevilla a un Diego Maradona que a un 20% de su nivel era el mejor de todos los que había en el campo. Repito, a un 20% de lo que era Diego...”

Algunos años atrás: Ramón Rodríguez Verdejo, como arquero y Diego Maradona, con la 10, en Sevilla Twitter

Secretario técnico en dos períodos en Sevilla, en los que logró, desde el escritorio, los éxitos más asombrosos, protagoniza el pase del año. Va a tirarle penales a Dibu Martínez, en Aston Villa, justo él, que supo ser arquero y, justo él, que le pegaba a la pelota con ciertas dificultades: verdaderamente, no era lo suyo. Cuenta la crónica: Ramón Rodríguez Verdejo, conocido en el mundo del fútbol como Monchi, dejó de ser director deportivo del Sevilla y fichó por el Aston Villa inglés, entrenado por su compatriota Unai Emery, anunciaron los dos clubes recientemente en sendos comunicados.

“El hasta ahora director general deportivo del Sevilla FC, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, se ha desvinculado del club de Nervión, finalizando de esa manera su segunda etapa como responsable de la dirección deportiva nervionense”, indicó Sevilla; Monchi se despedirá públicamente en “los próximos días” en el antepalco del estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Artífice desde los despachos del legendario Sevilla que conquistó siete títulos de la Europa League en el siglo XXI, el que fuese arquero del conjunto hispalense en los años 1990 es admirado por los múltiples pases de jugadores que se revalorizaron en la capital andaluza, dejando a menudo un saldo positivo tanto en dinero como en títulos y clasificaciones a competiciones europeas.

Monchi también ejerció como director deportivo de Roma, entre 2017 y 2019. “Estamos encantados de que Monchi se una a nosotros en este nuevo puesto que consolida todas las responsabilidades de fútbol en el grupo. Junto a Unai y su ‘staff’, la llegada de Monchi sumará al equipo de talla mundial que estamos formando tanto dentro como fuera del terreno de juego”, afirmó el presidente de Aston Villa, Nassef Sawiris.

Monchi, siempre en las alturas LARS BARON - POOL

“Estoy muy emocionado por unirme al Aston Villa, un gran proyecto que busca la excelencia”, advirtió Monchi, que se mostró “encantado de volver a trabajar con Unai Emery, uno de los mejores entrenadores”.

Tres de las siete Europa League ganadas por el Sevilla llegaron con el técnico vasco en el banquillo; 2014, 2015 y 2016. El Aston Villa disputará la próxima temporada la Conference League, la tercera competición europea de clubes UEFA. De Messi y Maradona a Dibu Martínez... y, sobre todo, Carlos Bilardo. Monchi se codea de argentinos, de hoy, de siempre. Y se considera “bilardista”.

Casi crea un monólogo en esa charla con Líbero, un medio español. “De Bilardo aprendí muchísimo. Yo soy un bilardista convencido. Defensor a ultranza del bilardismo y de toda su filosofía, en lo personal y en lo profesional. Mucho de lo que aplico en el día a día lo aprendí de él, sobre todo el matiz de preocuparte de todos los detalles porque influyen en el resultado final. Él era un adelantado a su tiempo. Ya utilizaba el dato y el video para planificar partidos cuando nadie lo hacía. Y era exagerado en tenerlo todo controlado, pero siempre con un por qué. Yo eso lo viví muy de joven, era una esponja, y aprendí mucho de él. Siempre me sentaba a su lado, como el día del famoso “pisalo, pisalo” . Teníamos una liturgia supersticiosa muy futbolera: salíamos al campo y yo me sentaba fuera del banquillo, y Carlos Dibos, se sentaba dentro junto a Carlos (Bilardo). Al empezar el partido, cuando pitaba el árbitro, nos intercambiábamos Dibos y yo. Y ya pasaba todo el partido junto al Narigón. Aprendí muchísimo. Yo soy supersticioso, pero no creo en la suerte, creo en el trabajo”, reflexiona, a la distancia.

Sabe que el fútbol, de vez en cuando, es una moneda al aire. Cree en su trabajo, pero aquello de que es el mejor de todos, se contrapone en un puñado de semanas. “Cuatro o cinco partidos, cuatro o cinco derrotas en serie”, asume, acaban con cualquier leyenda. De infancia pobre, su padre escaló (de bien abajo a bien alto) en una compañía naval. Por eso, nunca tuvo hambre y siempre deseo: estudió Derecho y su hermano, Medicina. Diez años como arquero de Sevilla: dejó de volar, colgó los guantes y rápidamente, pasó del otro lado del mostrador, a partir de 2000. En 1999, Sevilla estaba en la segunda división...

Lo suyo siempre fueron las negociaciones, las charlas de café. Pases, reuniones, millones y siempre, con una sonrisa. Cae bien, es simpático. La gente, en las tribunas, grita su nombre: “Moooonchi, Moooonchi”. Sevilla es campeón de la Europa League, otra vez. Y entre tantos cánticos festivos, el hombre del palco.

Nadie la quiere como nosotros….

La séptima ya es nuestra.#imperiumnostrum pic.twitter.com/M9bHekzIT9 — Monchi (@leonsfdo) June 1, 2023

Fueron más de 1000 partidos en Sevilla. Luego de las primeras 17 temporadas en España, pasó a la Roma, aunque al poco tiempo regresó al equipo español y siguió ganando más títulos. A pesar de que en la temporada 2022/23 no haya sido buena en La Liga (luchó casi todo el torneo por no descender, se recuperó luego de la salida de Jorge Sampaoli), Sevilla mantuvo la categoría, ganó la Europa League y se desprendió de su principal figura. Una que empezó con métodos rudimentarios y que hoy lidera un departamento de avanzada.

“Yo soy un enfermo del dato. Lo era cuando me daban datos apuntados en un papel o en un word. Pero pienso que, como en todo, el dato no es la piedra filosofal sino una ayuda importante. El uso que le das a la información es la ventaja. Lo importante es adelantarte. Y no creerte que el dato vale para todo. Eso es un riesgo que hay que sortear y ahí puede estar la ventaja”, asume Monchi, bilardista de pura cepa. Maradoniano de corazón.