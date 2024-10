Quién es Nicolás Paz, el chico que cautivó a todos en el Monumental y recibió los elogios de Lionel Messi

Escuchar

Un chico de 20 años nacido en Tenerife y llamado Nicolás Paz certificó anoche que está completamente listo para el siguiente paso. Un estadio quedó impactado con su atrevimiento y él fue obediente con las indicaciones de su entrenador. Lionel Scaloni le pidió que se divirtiera. Sintió una felicidad de esas que marcan para toda la vida. Por eso, más allá de la goleada de la selección argentina por 6-0 sobre Bolivia, el capitán argentino, Lionel Messi le dedicó unas palabras y lo ubicó en un lugar especial de cara al futuro. Él, con una mezcla equilibrada de acento español y “argentino” contó como vivió su debut en el equipo mayor.

“Sin dudas fue uno de los días más bonitos de mi vida. La verdad es que ha sido un sueño, no me lo creo. Estoy muy feliz. Scaloni me dijo que me moviera, que disfrutara, que me olvidara de las posiciones, que recibiera el balón y que me la pasara bien”. Las palabras de Nico Paz resultaron genuinas, cargadas de una frescura que ayuda a entender cómo se construyó el sueño del chico que explotó futbolísticamente en Real Madrid y que se alimentó de la pelota desde la cuna. Su padre, Pablo Paz, fue un defensor que se hizo un nombre en Newell’s, jugó en la selección los Juegos Olímpicos de Atlanta ‘96 y el Mundial de Francia ‘98 y realizó una buena carrera en Europa: Everton, de Inglaterra, Tenerife y Valladolid. Allá se quedó a vivir la familia, luego del retiro, y allá nació Nico, como lo llaman: en las islas Canarias. “Para él también es un sueño. Por eso apenas terminamos el partido le di mi camiseta, estaba más ilusionado que yo”, contó Nico, acerca de la felicidad de su padre, cuando enfrentó los micrófonos tras la victoria de la selección argentina en el Monumental.

Apenas entró en contacto con la pelota, con su zurda y un porte físico de 1,86 metro, se notó por qué desde hace tiempo Scaloni lo tiene en sus planes como la base de los futbolistas que sostendrán el estatus del equipo campeón del mundo. En marzo último fue citado por primera vez para ser parte del equipo mayor junto a otros futbolista prometedores como Alejandro Garnacho y Luka Romero, los hermanos Carboni y Thiago Geralnik. Justamente, estos nombres eran los otros que el entrenador del seleccionado juvenil, Javier Mascherano, había llamado en citaciones previas y, por ejemplo, vieron acción en torneos como Esperanzas de Toulon o L’Alcudia.

Paz es español, ya que nació el 8 de septiembre de 2004 en Santa Cruz de Tenerife, pero corre sangre argentina por sus venas. Llegó a Real Madrid en 2016, cuando se incorporó al Infantil B: la Roja intentó seducirlo, pero cuando apareció en escena la Argentina no dudó en aceptar la propuesta. “Yo nací en España. Amo a los dos países, pero al final me decidí por la Argentina. Argentina es el país que más me representa, por cómo es el país y por cómo se vive el fútbol. Además puedo seguir los pasos de mi papá. Es un orgullo poder hacerlo”, expresó Paz hace dos años.

Nicolás Paz domina la pelota, en su debut con la selección, durante el partido de eliminatorias entre la Argentina y Bolivia Manuel Cortina - LA NACION

Su evolución es constante, por eso se destaca en la posición de media punta en el Como, ascendido luego de 21 años a la Serie A de Italia, que hace cuatro meses le compró la mitad de pase al Real Madrid en 6.000.000 de euros. Pero comenzó a patear una pelota cuando tenía apenas 6 años, en el Atlético San Juan, de España. Cuando tenía diez años llegó a Tenerife y dos temporadas en ese club le alcanzaron para que Real Madrid posara la mirada sobre él. En 2016 desembarcó en la Casa Blanca y en enero de 2023 comenzó a jugar en el Real Madrid Castilla, el equipo filial español. Se transformó en el goleador de ese campeonato y sus movimientos llevaron a Carlo Ancelotti a convocarlo para el equipo principal con apenas 18 años. El DT italiano le dio la chance de mostrarse en ocho partidos: cuatro en la Liga de Campeones de Europa, tres por la Liga y uno de la Copa del Rey. Aportó un gol, en la victoria 4 a 2 sobre el Napoli, en el estadio Santiago Bernabéu, para que Real Madrid celebrara la décimoquinta Champions de su historia.

Anoche pisó la pelota con autoridad a partir de su zurda, se conectó a la perfección con Messi y los hinchas quedaron asombrados con la naturalidad que asumió la empresa de su debut en la selección. La manera de llevar la pelota, su destreza y su riqueza técnica podría contrastar con su altura, pero no: tocó 18 veces la pelota (16 pases correctos) en los 20 minutos que jugó (reemplazó a Lautaro Martínez von el marcador 4-0) y uno de esos pases fue la asistencia a Messi, en el último gol. Contó en su redes sociales que estaba viviendo un sueño cuando tuvo su primer contacto con el capitán de la selección argentina en el predio de la AFA en Ezeiza.

El propio Messi valoró su tarea tras el partido con Bolivia: “Tiene muchísima calidad y es muy joven, entiende mucho el juego. Está con un entrenador que lo conozco y quiero muchísimo (Cesc Fàbregas, en el Como de Italia)”. Y cuando le hicieron la referencia al rosarino de la particularidad que Paz nació pocos días antes de que él debutara de manera oficial en Barcelona, su reflexión permitió conocer más qué piensa del chico español: “Es una locura, más allá de la edad, es un jugador que tiene una cabeza impresionante. Por eso está donde está, ojalá siga creciendo y nosotros lo podamos ayudar como lo hizo hoy, que tuvo minutos y disfrutó. En este equipo lo va a sentir, tiene mucha calidad”.

Los 7 jugadores que debutaron tras Qatar 2022

La apuesta de Lionel Scaloni, desde que se consagró la selección argentina en Qatar 2022, fue darles opciones a los campeones del mundo y conformar un equipo cada días más competitivo. Es por eso que desde entonces en sus convocatorias siempre aparecieron chicos a los que sumó al plantel para que comiencen a conocer lo que implica ser un jugador de selección. Pero el entrenador no se quedó sólo con esa idea, sino que varios de ellos tuvieron la posibilidad de sumar minutos oficiales con el equipo.

El caso más emblemático es el de Alejandro Garnacho (20 años), por el que se armó un operativo seducción y se blindó al jugador que estaba bajo la lupa de la selección de España. El delantero español de Manchester United saltó por primera vez al campo de juego con la selección mayor el 15 de junio de 2023, en un amistoso ante Australia, en una gira que el equipo realizo por Asia. En ese misma gira, tres días después, también tuvo su debut Facundo Buonanotte (19), ante Indonesia.

Alejandro Garnacho es uno de los principales exponentes de la nueva camada de la selección argentina HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Este año entre lesiones y algunas suspensiones llegó el turno para varios futbolistas más. El 22 de marzo, en un amistoso con El Salvador, en Estados Unidos, saltó al campo de juego Valentín Barco (20), y cuatro días más tarde ante Costa Rica, en Los Ángeles, tuvieron su bautismo con el equipo campeón del mundo Walter Benítez (31) en el arco y Valentín Carboni (19) en la mitad de la cancha.

Y los últimos dos estrenos fueron en las eliminatorias. En la fecha de septiembre, en la goleada por 3-0 sobre Chile, Scaloni le dio la chance de debutar a Valentín Castellanos (26) y la última joya que tuvo su primer paso en el conjunto bicampeón del América, fue Nicolás Paz, en el 6-0 ante Bolivia.

