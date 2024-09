Quién usará la camiseta número 10 de Lionel Messi: se develó el misterio en la selección argentina para el partido ante Chile

Escuchar

Con las ausencias de Lionel Messi y Ángel Di María, se especuló mucho acerca de qué jugadores serán los encargados de portar las camisetas de los jugadores más emblemáticos de la selección argentina. Y en la antesala del duelo de este jueves con Chile, en el Monumental, por las eliminatorias, el entrenador Lionel Scaloni ya parece tener claro quién portará la emblemática número 10 que suele usar el capitán del conjunto nacional.

Si bien el DT no confirmó la alineación titular para enfrentarse con el conjunto trasandino que dirige Ricardo Gareca, en las últimas horas se supo que Paulo Dybala será el elegido para llevar la camiseta con el número 10 en la espalda. El futbolista de la Roma, que se quedó afuera de la convocatoria para la Copa América última, regresó a la nómina de Scaloni y en el primer partido de la doble fecha en el Monumental estará desde el arranque.

Scaloni ya se decidió acerca de quién va a usar la 10, pero todavía se desconoce quién portará la 11 Santiago Filipuzzi - LA NACION

“ La camiseta número 10 tiene dueño (por Messi), pero la 11 no lo tiene. Nosotros tenemos una idea de quién podría tenerla, pero veremos si el jugador que nosotros pensamos quiere llevarla ”, dijo Lionel Scaloni en la última conferencia de prensa que brindó en Ezeiza. Y tras un par de charlas el elegido para portar la camiseta número 11 que utilizaba Di María, ahora quedará en poder de Giovani Lo Celso.

La convocatoria de Dybala

En la última conferencia de prensa, Lionel Scaloni explicó los motivos por los que convocó a Dybala a último momento. “ La convocatoria de Paulo no tiene relación a que se haya quedado en Italia. Nosotros valoramos a los jugadores por lo que hacen dentro de la cancha más allá de la liga en que esté . Después ha sido una decisión que ha tomado él, que por otra parte habla muy bien de lo que es él como pibe. Se ha quedado en el club que tanto quiere dejando de lado otras cosas”, dijo Scaloni.

Y agregó: “La convocatoria fue futbolística, pensando que el equipo lo puede necesitar en algún momento. Ante las bajas de algunos jugadores, pasa a ser un futbolista que nos puede aportar”.

Lionel Scaloni determinó que Paulo Dybala use la emblemática número 10 de la selección. (Photo by Gustavo Pagano/Getty Images) Gustavo Pagano - Getty Images South America

Además, explicó que no le dio ningún consejo respecto de la posibilidad de emigrar al fútbol de Arabia Saudita: “ No me metí en la posible transferencia, sólo cuando lo llamamos para decirle que estaba convocado le preguntamos si se quedaba y nada más . Nunca nos metimos en las decisiones de los jugadores ni nos vamos a meter. Son decisiones personales, futbolísticas y también de vida. No nos vamos a meter porque todos hemos estado en esa situación y a lo mejor es confundirlo más. Así que la decisión ha sido suya y bienvenido sea si es lo mejor para él. Creo que está contento”.

Correa, otro que usó la 10

Ante la ausencia de Lionel Messi en la selección argentina, algo que es muy poco frecuente, otro jugador supo llevar la camiseta número 10: Ángel Correa, lo hizo ante Bolivia en 2023 como también ante Chile y Colombia en enero del 2022.

Ángel Correa también usó la camiseta número 10 de la selección Aníbal Greco - La Nación

La última vez que Correa usó la emblemática camiseta fue por baja del rosarino de Inter Miami que había sufrido una molestia ante Ecuador en el estadio Monumental y no pudo estar ante Bolivia, en La Paz. Las otras dos fue en 2022, porque Messi se contagió de Covid entre Navidad y Año Nuevo, durante su estadía en Rosario, y el capitán optó por quedarse en PSG para recuperarse de la enfermedad.

