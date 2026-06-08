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Quiénes juegan el partido inaugural del Mundial 2026

El encuentro será el mismo que abrió la edición 2010 del torneo y tendrá lugar en el mítico estadio Azteca, que pasará a la historia

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La selección de México será protagonista en el partido inaugural del Mundial 2026
La selección de México será protagonista en el partido inaugural del Mundial 2026Moises Castillo - AP

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 que comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el domingo 19 de julio tiene un sinfín de particularidades y una de ellas es que el primer partido, es decir el inaugural, será el mismo que tuvo una edición anterior.

La pelota empezará a rodar con México vs. Sudáfrica, previsto para el próximo jueves a las 16 (hora argentina) en el estadio Azteca. El duelo se transmitirá en vivo por TV a través de DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El partido se desarrollará luego de la ceremonia inaugural, prevista 90 minutos antes, es decira las 14.30. Según trascendió, habrá en el escenario a reconocidas figuras de la música de ese país que brillan a nivel internacional comoAlejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules Maná y Tyla.Aunque no se conocieron detalles de cómo se desarrollará, se informó que se expresará la cultura del pueblo azteca “a través del intrincado y festivo arte del papel picado” que es un “poderoso símbolo de tradición, artesanía y alegría”.

  • El estadio Azteca, en tanto, convertirá en el primer escenario en ser utilizado en tres citas ecuménicas diferentes porque también fue protagonista en 1970 y 1986, cuando la selección argentina ganó su segundo trofeo y Diego Armando Maradona lo levantó allí mismo.
El estadio Azteca se convertirá en el primer escenario en recibir partidos de tres copas del Mundo
El estadio Azteca se convertirá en el primer escenario en recibir partidos de tres copas del Mundo[e]LI MUZI - XinHua

El primer partido de la Copa del Mundo 2026 tendrá a los mismos protagonistas de la edición Sudáfrica 2010. Aquella vez, con los africanos como anfitriones en el Soccer City de Johannesburgo, empataron 1 a 1 por los goles de Siphiwe Tshabalala y Rafa Márquez.

Todos los partidos inaugurales de los Mundiales

Desde que comenzaron a jugarse las copas del Mundo en 1930, hubo diferentes criterios para determinar el partido inaugural. Hasta 1950 se adoptaron distintas propuestas, con ediciones de varios encuentros de apertura en simultáneo y en otras donde se presentaron los anfitriones.

En 1966 (Inglaterra) y 1970 (México) fueron los organizadores los que dieron el puntapié inicial y a partir de 1974 se optó porque el campeón defensor protagonice el primer juego. Sin embargo, a partir de 2006 se volvió a modificar la cuestión y, desde entonces, el primer partido lo protagoniza el anfitrión.

Qatar y Ecuador jugaron el partido inaugural de la edición 2022 del Mundial
Qatar y Ecuador jugaron el partido inaugural de la edición 2022 del MundialAníbal Greco - La Nación

La lista completa de partidos inaugurales

  • 2026: México vs. Sudáfrica (Ciudad de México).
  • 2022: Qatar 0 - 2 Ecuador.
  • 2018: Rusia 5 - 0 Arabia Saudita.
  • 2014: Brasil 3 - 1 Croacia.
  • 2010: Sudáfrica 1 - 1 México.
  • 2006: Alemania 4 - 2 Costa Rica.
  • 2002: Francia 0 - 1 Senegal
  • 1998: Brasil 2 - 1 Escocia
  • 1994: Alemania 1 - 0 Bolivia
  • 1990: Argentina 0 - 1 Camerún
  • 1986: Italia 1 - 1 Bulgaria
  • 1982: Argentina 0 - 1 Bélgica
  • 1978: Alemania Federal 0 - 0 Polonia.
  • 1974: Brasil 0 - 0 Yugoslavia.
  • 1970: México 0 - 0 Unión Soviética
  • 1966: Inglaterra 0 - 0 Uruguay
  • 1962: Se disputaron cuatro partidos simultáneos (Uruguay 2-1 Colombia; Chile 3-1 Suiza; Brasil 2-0 México; y Argentina 1-0 Bulgaria).
  • 1958: Suecia 3 - 0 México.
  • 1954: Se disputaron cuatro partidos en simultáneo (Brasil 5-0 México; Yugoslavia 1-0 Francia; Uruguay 2-0 Checoslovaquia; y Austria 1-0 Escocia).
  • 1950: Brasil 4 - 0 México.
  • 1938: Suiza 1 - 1 Alemania.
  • 1934: Se jugó una primera ronda eliminatoria con ocho partidos simultáneos (Italia 7-1 Estados Unidos; España 3-1 Brasil; Austria 3-2 Francia; Hungría 4-2 Egipto; Checoslovaquia 2-1 Rumania; Suiza 3-2 Países Bajos; Alemania 5-2 Bélgica; y Suecia 3-2 Argentina).
  • 1930: Se disputaron dos partidos en simultáneo (Francia 4-1 México; y Estados Unidos 3-0 Bélgica).

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