Quiénes juegan el partido inaugural del Mundial 2026

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 que comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el domingo 19 de julio tiene un sinfín de particularidades y una de ellas es que el primer partido, es decir el inaugural, será el mismo que tuvo una edición anterior.

La pelota empezará a rodar con México vs. Sudáfrica, previsto para el próximo jueves a las 16 (hora argentina) en el estadio Azteca. El duelo se transmitirá en vivo por TV a través de DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El partido se desarrollará luego de la ceremonia inaugural, prevista 90 minutos antes, es decira las 14.30. Según trascendió, habrá en el escenario a reconocidas figuras de la música de ese país que brillan a nivel internacional comoAlejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules Maná y Tyla.Aunque no se conocieron detalles de cómo se desarrollará, se informó que se expresará la cultura del pueblo azteca “a través del intrincado y festivo arte del papel picado” que es un “poderoso símbolo de tradición, artesanía y alegría”.

El estadio Azteca, en tanto, convertirá en el primer escenario en ser utilizado en tres citas ecuménicas diferentes porque también fue protagonista en 1970 y 1986, cuando la selección argentina ganó su segundo trofeo y Diego Armando Maradona lo levantó allí mismo.

El estadio Azteca se convertirá en el primer escenario en recibir partidos de tres copas del Mundo [e]LI MUZI - XinHua

El primer partido de la Copa del Mundo 2026 tendrá a los mismos protagonistas de la edición Sudáfrica 2010. Aquella vez, con los africanos como anfitriones en el Soccer City de Johannesburgo, empataron 1 a 1 por los goles de Siphiwe Tshabalala y Rafa Márquez.

Todos los partidos inaugurales de los Mundiales

Desde que comenzaron a jugarse las copas del Mundo en 1930, hubo diferentes criterios para determinar el partido inaugural. Hasta 1950 se adoptaron distintas propuestas, con ediciones de varios encuentros de apertura en simultáneo y en otras donde se presentaron los anfitriones.

En 1966 (Inglaterra) y 1970 (México) fueron los organizadores los que dieron el puntapié inicial y a partir de 1974 se optó porque el campeón defensor protagonice el primer juego. Sin embargo, a partir de 2006 se volvió a modificar la cuestión y, desde entonces, el primer partido lo protagoniza el anfitrión.

Qatar y Ecuador jugaron el partido inaugural de la edición 2022 del Mundial Aníbal Greco - La Nación

La lista completa de partidos inaugurales