Quiénes juegan el partido inaugural del Mundial 2026

El encuentro será el mismo que abrió la edición 2010 del torneo y tendrá lugar en el mítico estadio Azteca, que pasará a la historia
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El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 que comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el domingo 19 de julio tiene un sinfín de particularidades y una de ellas es que el primer partido, es decir el inaugural, será el mismo que tuvo una edición anterior.
La pelota empezará a rodar con México vs. Sudáfrica, previsto para el próximo jueves a las 16 (hora argentina) en el estadio Azteca. El duelo se transmitirá en vivo por TV a través de DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
El partido se desarrollará luego de la ceremonia inaugural, prevista 90 minutos antes, es decira las 14.30. Según trascendió, habrá en el escenario a reconocidas figuras de la música de ese país que brillan a nivel internacional comoAlejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules Maná y Tyla.Aunque no se conocieron detalles de cómo se desarrollará, se informó que se expresará la cultura del pueblo azteca “a través del intrincado y festivo arte del papel picado” que es un “poderoso símbolo de tradición, artesanía y alegría”.
- El estadio Azteca, en tanto, convertirá en el primer escenario en ser utilizado en tres citas ecuménicas diferentes porque también fue protagonista en 1970 y 1986, cuando la selección argentina ganó su segundo trofeo y Diego Armando Maradona lo levantó allí mismo.
El primer partido de la Copa del Mundo 2026 tendrá a los mismos protagonistas de la edición Sudáfrica 2010. Aquella vez, con los africanos como anfitriones en el Soccer City de Johannesburgo, empataron 1 a 1 por los goles de Siphiwe Tshabalala y Rafa Márquez.
Todos los partidos inaugurales de los Mundiales
Desde que comenzaron a jugarse las copas del Mundo en 1930, hubo diferentes criterios para determinar el partido inaugural. Hasta 1950 se adoptaron distintas propuestas, con ediciones de varios encuentros de apertura en simultáneo y en otras donde se presentaron los anfitriones.
En 1966 (Inglaterra) y 1970 (México) fueron los organizadores los que dieron el puntapié inicial y a partir de 1974 se optó porque el campeón defensor protagonice el primer juego. Sin embargo, a partir de 2006 se volvió a modificar la cuestión y, desde entonces, el primer partido lo protagoniza el anfitrión.
La lista completa de partidos inaugurales
- 2026: México vs. Sudáfrica (Ciudad de México).
- 2022: Qatar 0 - 2 Ecuador.
- 2018: Rusia 5 - 0 Arabia Saudita.
- 2014: Brasil 3 - 1 Croacia.
- 2010: Sudáfrica 1 - 1 México.
- 2006: Alemania 4 - 2 Costa Rica.
- 2002: Francia 0 - 1 Senegal
- 1998: Brasil 2 - 1 Escocia
- 1994: Alemania 1 - 0 Bolivia
- 1990: Argentina 0 - 1 Camerún
- 1986: Italia 1 - 1 Bulgaria
- 1982: Argentina 0 - 1 Bélgica
- 1978: Alemania Federal 0 - 0 Polonia.
- 1974: Brasil 0 - 0 Yugoslavia.
- 1970: México 0 - 0 Unión Soviética
- 1966: Inglaterra 0 - 0 Uruguay
- 1962: Se disputaron cuatro partidos simultáneos (Uruguay 2-1 Colombia; Chile 3-1 Suiza; Brasil 2-0 México; y Argentina 1-0 Bulgaria).
- 1958: Suecia 3 - 0 México.
- 1954: Se disputaron cuatro partidos en simultáneo (Brasil 5-0 México; Yugoslavia 1-0 Francia; Uruguay 2-0 Checoslovaquia; y Austria 1-0 Escocia).
- 1950: Brasil 4 - 0 México.
- 1938: Suiza 1 - 1 Alemania.
- 1934: Se jugó una primera ronda eliminatoria con ocho partidos simultáneos (Italia 7-1 Estados Unidos; España 3-1 Brasil; Austria 3-2 Francia; Hungría 4-2 Egipto; Checoslovaquia 2-1 Rumania; Suiza 3-2 Países Bajos; Alemania 5-2 Bélgica; y Suecia 3-2 Argentina).
- 1930: Se disputaron dos partidos en simultáneo (Francia 4-1 México; y Estados Unidos 3-0 Bélgica).
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